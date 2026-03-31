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Beca Benito Juárez 2026: fecha confirmada del primer pago de abril a todos los beneficiarios

Durante este bimestre los alumnos registrados en el programa obtendrán un depósito doble

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Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó la fecha del primer pago de abril de la Beca Benito Juárez a todos los beneficiarios (Gobierno de México)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirmó la fecha del primer pago de abril de la Beca Benito Juárez a todos los beneficiarios y también dio a conocer el calendario completo.

Los depósitos corresponderán al bimestre marzo-abril y se irán distribuyendo de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

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Fecha confirmada del primer pago de abril de la Beca Benito Juárez

El primer pago de abril de la Beca Benito Juárez será el lunes 13 de abril. Este día, los beneficiarios que recibirán su dinero serán aquellos cuyo primer apellido inicie con las letras A y B.

Cabe señalar que como en periodos anteriores, el depósito se podrá retirar de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar. Además, durante este bimestre, los alumnos podrán cobrar un pago doble.

  • Lunes 13 de abril: A, B
  • Martes 14 de abril: C
  • Miércoles 15 de abril: D, E, F
  • Jueves 16 de abril: G
  • Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L
  • Lunes 20 de abril: M
  • Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 22 de abril: R
  • Jueves 23 de abril: S
  • Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Los pagos de la Beca Benito Juárez comenzarán el lunes 13 de abril (X@bbienestarmx)
Los pagos de la Beca Benito Juárez comenzarán el lunes 13 de abril (X@bbienestarmx)

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la beca?

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de abril de la Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

  1. Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  2. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  3. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo

La Coordinación Nacional de Becas concluye la dispersión del pago correspondiente al bimestre noviembre–diciembre del ciclo escolar 2025-2026 Crédito: X/@apoyosdelbbienestar

¿En qué consiste el programa social?

La Beca Benito Juárez va dirigida a estudiantes de nivel media superior que estudien en alguna preparatoria pública del país. Cada participante recibe un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, ya que no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

La finalidad de la iniciativa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

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