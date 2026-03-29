¿Jorge D’Alessio y Marichelo se separan? Esto es lo que se sabe

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

La relación entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente atraviesa un momento de especulación pública tras difundirse versiones sobre una posible crisis matrimonial luego de 14 años juntos. La conversación tomó fuerza en redes sociales, donde usuarios comenzaron a analizar cada movimiento de ambos.

El tema se intensificó después de que la periodista Jacqueline Martínez, conocida como @chamonic3, señalara que la pareja podría estar enfrentando una separación, incluso mencionando una supuesta infidelidad como parte del conflicto.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido la información. Esta ausencia de postura oficial ha permitido que las versiones crezcan, alimentadas por interpretaciones y actividad digital reciente.

Redes sociales encienden la polémica

Ninguno de los involucrados, Jorge D’Alessio o Marichelo Puente, ha confirmado ni desmentido públicamente los rumores sobre su crisis. - (Instagram/@jorgedalessio)

Uno de los elementos que detonó la conversación fue el comportamiento en redes sociales. Usuarios detectaron que Marichelo habría dejado de seguir a Jorge D’Alessio en su cuenta de Instagram además de la ausencia de fotografías donde antes aparecían juntos en su perfil.

Este tipo de señales digitales fue interpretado como indicio de distanciamiento. La falta de interacciones públicas contrasta con la dinámica previa de la pareja, que solía compartir momentos importantes.

Mientras tanto, Marichelo ha continuado publicando contenido relacionado con su entorno familiar como en su cumpleaños, sin hacer referencia al tema, lo que ha sido visto como una postura reservada frente a la controversia.

La frase que desató teorías

La actividad reciente en redes sociales, como dejar de seguirse en Instagram y la eliminación de fotos juntos, avivó las sospechas de distanciamiento. - (Instagram)

En medio de la conversación, una historia compartida por Jorge D’Alessio generó nuevas interpretaciones. En la publicación aparece junto a sus hermanos con el mensaje: “el corazón sana y se levanta cuando estamos los tres juntos”.

La frase fue tomada por algunos usuarios como una señal indirecta sobre su estado emocional. A partir de ahí, surgieron distintas teorías que vinculan el mensaje con la situación personal del cantante.

Sin embargo, no existe confirmación de que esta publicación tenga relación directa con los rumores. Todo se mantiene en el terreno de la especulación.

Silencio oficial y versiones encontradas

Distintas versiones sobre una supuesta infidelidad circulan en el entorno digital, pese a la ausencia de pruebas o declaraciones oficiales. - (Instagram/@jorgedalessio)

A la par de estos señalamientos, también han circulado versiones que apuntan en distintas direcciones respecto a una supuesta infidelidad, sin pruebas ni declaraciones que respalden dichas afirmaciones.

En contraste, figuras cercanas como Anahí han compartido fotografías junto a su hermana Marichelo, lo que añade otra capa a la narrativa que se desarrolla en redes.

Por ahora, la situación permanece sin claridad. Sin declaraciones directas de los protagonistas, el tema continúa creciendo en el ámbito digital, sostenido únicamente por rumores y percepciones externas.