México

La deuda pública de México se ubicó en 51.7% del PIB en 2025, reportó la Secretaría de Hacienda

Las cifras oficiales señalan que la proporción del pasivo se consolidó por debajo del año 2024, impulsada por ajustes fiscales

FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El nivel de deuda pública en México al cierre de noviembre de 2025 se consolidó en 51.7% del PIB, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su reporte trimestral sobre el estado de la finanzas del país.

La dependencia federal añadió que la deuda mantiene una tendencia estable y sostenible en el mediano plazo.

Esta cifra representa una reducción respecto al 52% del PIB registrado al terminar 2024, resultado atribuido a políticas fiscales responsables y a la optimización de los vencimientos de deuda, elementos valorados positivamente por agencias internacionales de calificación crediticia.

Secretario de Hacienda ironiza con ser un pésimo neoliberal, en su comparecencia en el Senado aseguró que México no está en recesión. (Senado de la República)

Durante los primeros once meses de 2025, la composición del portafolio de pasivos del gobierno federal se mantuvo mayoritariamente en moneda nacional, con tasas fijas y vencimientos de largo plazo.

Este enfoque permitió que, en un contexto de condiciones financieras internacionales restrictivas, el costo financiero acumulado aumentara 11,2% real anual, pero quedara 55 mil millones de pesos por debajo de lo previsto en el programa oficial, gracias a un manejo activo de los pasivos.

Los ingresos tributarios superan expectativas y apuntalan finanzas

En materia de ingresos, el gobierno federal registró un desempeño positivo, impulsado principalmente por los ingresos no petroleros, que superaron en 139 mil millones de pesos lo programado y mostraron crecimiento por tercer año consecutivo.

El secretario de Hacienda de México, Edgar Amador Zamora. REUTERS/Henry Romero

La recaudación tributaria creció 4,6% real anual, lo que se reflejó en ingresos tributarios 99 mil millones de pesos por encima de lo esperado. Los ingresos por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR) se ubicaron 70 mil millones de pesos sobre lo calendarizado, con un incremento real anual de 5,4%.

Por su parte, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) superó en 42 mil millones de pesos lo previsto, creciendo 1,3% real anual, favorecida por la resiliencia del consumo interno y un tipo de cambio promedio más alto que el de 2024 durante el primer semestre de 2025.

El informe de la Secretaría de Hacienda detalló que los ingresos por impuestos a las importaciones también mostraron un desempeño destacado al ubicarse 16 mil millones de pesos arriba de lo programado, con un crecimiento real anual de 19%, cifra considerablemente superior al promedio de los últimos diez años.

Este resultado obedeció al fortalecimiento de la vigilancia aduanera y a modificaciones en el régimen de mercancías de bajo valor y en los esquemas arancelarios para países sin acuerdos comerciales vigentes con México.

En cuanto a los ingresos no tributarios, estos superaron en 40 mil millones de pesos lo proyectado, con un crecimiento real anual de 18,7%, muy por encima del promedio real de la última década.

Dentro de este rubro, se destacaron mayores ingresos por derechos, productos y aprovechamientos, con alzas de 6,8%, 1,1% y 28,1% respectivamente.

Respecto al gasto público, la Secretaría de Hacienda informó que el ejercicio del gasto avanzó en un 91,7% respecto a lo calendarizado, asegurando la provisión de bienes y servicios y el fortalecimiento de los Programas para el Bienestar.

El gasto en desarrollo social registró un crecimiento real anual de 3,8%, con aumentos en educación y protección social de 1,7% y 8,1% respectivamente. La inversión física alcanzó los 685 mil millones de pesos; aunque fue menor en comparación con el mismo periodo de 2024, superó en 4,6% real el promedio registrado durante el primer año de las cuatro administraciones previas.

El Fondo Monetario Internacional renueva la Línea de Crédito Flexible para México

Durante noviembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó por dos años la Línea de Crédito Flexible para México, una acción que la Secretaría de Hacienda interpretó como una ratificación de la confianza internacional en la solidez macroeconómica del país y en la sostenibilidad de su deuda pública.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda anunció en noviembre el Quinto Reporte de Asignación e Impacto de los Bonos Soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde destacó la transparencia en el uso de recursos asignados a 42 Gastos Elegibles y la realización de un análisis pionero sobre la alineación entre la Taxonomía Sostenible de México y estos gastos, conforme a criterios técnicos internacionales.

