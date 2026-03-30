Gobierno de Sheinbaum busca diálogo con gasolineros para reducir el precio de la gasolina

Claudia Sheinbaum abordó los recientes incrementos en los precios de los combustibles (Presidencia)

El reciente encarecimiento del petróleo, impulsado por las tensiones internacionales en Medio Oriente y el riesgo de bloqueos en rutas clave como el Estrecho de Ormuz, ya ha generado inquietud entre consumidores y autoridades en México.

Aunque los mercados globales han experimentado aumentos abruptos, el país ha conseguido evitar, hasta ahora, un traslado inmediato y generalizado de esos incrementos al precio de la gasolina en las estaciones de servicio.

Sheinbaum confirma dialogo con gasolineros

En este contexto, durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” de este lunes 30 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó los recientes incrementos en los precios de los combustibles.

Ante el alza del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente, se reactivaría el estímulo fiscal al IEPS de la gasolina en caso de que aumente y afecte a la población. (Imagen ilustrativa)

Sheinbaum afirmó que, tras un acuerdo con los gasolineros, el precio de la gasolina magna se ha mantenido por debajo de los 24 pesos por litro durante el último año, y detalló que su gobierno continúa negociando para lograr una reducción adicional en el costo del diésel, que actualmente presenta un precio más elevado. La mandataria destacó que Pemex está revisando los precios en las terminales con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo voluntario que permita disminuir el costo para los consumidores.

“Como saben, nosotros en el caso de la gasolina magna, tuvimos un acuerdo con los gasolineros y no ha aumentado, desde hace un año está en menos de 24 pesos, y estamos dialogando para el diésel, que el diésel si tuvo un aumento, también la premium, pero digamos la Premium siempre hay la sustitución para que se pueda sustituir a magna. Hablamos con los gasolineros, hubo una reducción a 28.28 y todavía queremos que haya una reducción adicional. Pemex está revisando su precio en las terminales, y estamos trabajando toda esta semana para ver si todavía podemos llegar a un acuerdo voluntario con los gasolineros para reducir”, comentó la presidenta.

Imagen de archivo. Un empleado trabaja cerca de una boquilla dispensadora de combustible en una gasolinera de Pemex en Ciudad de México, México.12 de febrero de 2025 REUTERS/Raquel Cunha

La mandataria también explicó que, aunque la gasolina Premium también ha presentado aumentos, los consumidores tienen la opción de sustituirla por magna, que mantiene un precio tope. Subrayó que las acciones se coordinan con los empresarios del sector sin recurrir a medidas coercitivas, y enfatizó la importancia de contener el precio del diésel debido a su impacto en el transporte de mercancías y, por ende, en la inflación.

Según la presidenta, el objetivo principal es evitar repercusiones negativas en la economía familiar y mitigar el efecto de la volatilidad de los mercados internacionales sobre los precios internos de los combustibles.

Iván Escalante confirma operativos sobre los precios de la gasolina

Por su parte, César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, señaló que el gobierno mantiene un monitoreo constante sobre los precios del diésel para verificar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los gasolineros. Explicó que, como parte de este esfuerzo, se publican semanalmente los precios mínimos y máximos de los combustibles, incluyendo gasolina magna, premium y gas, en los sitios oficiales, con el objetivo de transparentar la información para los consumidores.

Imagen de archivo. Vehículos junto a las bombas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en una estación de servicio, luego de que la petrolera estatal mexicana Pemex anunciara que experimenta problemas "temporales" con la distribución de gasolina en la Ciudad de México y sus alrededores debido a la menor disponibilidad de camiones cisterna para transportar combustible, en Naucalpan, Estado de México, México.15 de agosto de 2025. REUTERS/Henry Romero

“Nosotros informamos semana tras semana a través de los sitios de internet, los mínimos y los máximos de los tres combustibles, incluso de gas. Vamos a fortalecer para el seguimiento de este acuerdo voluntario, los monitoreos que el equipo realice en territorio, para estar revisando los precios del diésel, que es el acuerdo último a que se llegó con los gasolineros”, comentó el funcionario.

Escalante Ruiz destacó que se reforzarán los operativos de supervisión en distintos puntos del país, priorizando el seguimiento del precio del diésel tras el último acuerdo voluntario con los empresarios del sector. Esta medida busca garantizar que los compromisos asumidos por los distribuidores se reflejen en los precios al público y contribuir a la estabilidad en el costo del transporte y los productos básicos.