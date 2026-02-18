México

Caso Doña Carlota: sentencian a Víctor Eladio Torres por despojo en Edomex

El ahora sentenciado reconoció haber ingresado con otras personas al inmueble y ofreció una disculpa pública

Guardar
(Fiscalía Edomex/Archivo)
(Fiscalía Edomex/Archivo)

La firma de abogados Rubio Suárez informó sobre la sentencia condenatoria de seis años de prisión en contra de Víctor Eladio Torres Ortiz luego de que dicho sujeto reconoció su responsabilidad en el delito de despojo en contra de tres personas, entre ellas Carlota “N”, conocida como Doña Carlota.

Torres Ortiz participó junto con otros sujetos en acciones de despojo en contra de Mariana Santana Alfaro, Ma. Carlota Alfaro Quintana y Eduardo Santana Alfaro por hechos registrados el 27 de marzo de 2025 en el municipio de Chalco, Estado de México.

Además, el hombre recientemente sentenciado ofreció una disculpa pública dada a conocer junto con la sentencia el 18 de febrero. Víctor Eladio accedió a un procedimiento abreviado, lo que derivó en la condena referida.

La carta del sentenciado

En la disculpa pública, Víctor Eladio ofrece una disculpa a Mariana Santana como forma de reparación moral y en la que se compromete a no realizar actividades similares.

“Reconozco expresamente haber intervenido, junto con otras personas, en la ocupación indebida del inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco, Estado de México, en fecha 27 de marzo de 2025, afectando con ello los derechos de posesión y propiedad de Mariana Santana Alfaro”, es parte del texto.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Doña CarlotaEdomexDespojoChalcomexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 18 de febrero: circulación sobre Chimalpopoca permanece cerrada

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Cuáles son los beneficios de consumir gomitas de melatonina y pasiflora

Una combinación sencilla y agradable ha ayudado a cada vez más personas a relajarse antes de dormir y a superar noches complicadas sin recurrir a fármacos fuertes

Cuáles son los beneficios de

Japón planea seguir impulsando inversiones en México

Durante la Fiesta Nacional de Japón, el embajador Kozo Honsei destacó que mientras se tenga certeza jurídica las empresas niponas seguirán invirtiendo en nuestro país

Japón planea seguir impulsando inversiones

Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026: en esta fecha arrancará el evento cultural de la CDMX

Se tratará de la quinta edición donde participaran decenas de editoriales, además de estar marcada por el Mundial 2026

Feria Internacional del Libro de

Sheinbaum se reúne con la CEO de S&P Global para hablar sobre los retos de IA y economía

La mandataria y la empresaria se reunieron en Palacio Nacional

Sheinbaum se reúne con la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a segundo implicado en

Capturan a segundo implicado en asesinato de familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en Michoacán

Cae presunto líder de la Familia Michoacana por feminicidio en Morelos

Gobernadora de Guanajuato condenó el ataque armado que dejó un muerto y 10 heridos en parque público

Atacan a balazos domicilio de Homar Salas, líder electo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa

Ocho niños heridos y un muerto en ataque armado en fiesta infantil de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 18 de febrero

Gomita reaparece y muestra herida en el abdomen tras haber sido hospitalizada de emergencia

Nieto de Lupita D’Alessio es mordido por tiburón en Tulum: “Hay demasiados y cerca de la orilla”

Ludwika Paleta habla por primera vez de su relación con la familia Salinas: afirma que ‘son justos’, pese a historial

Angélica María se pronuncia sobre el divorcio de su hija y Otto Padrón, asegura que siempre dirán la verdad

DEPORTES

Claudia Cid, exjugadora de Cruz

Claudia Cid, exjugadora de Cruz Azul y América, habla del proceso legal tras abandono médico de su club en Albania

Liga MX: fecha, hora y dónde ver los partidos de la jornada 7 del Clausura 2026 este fin de semana

Así fue el reencuentro de Checo Pérez con Max Verstappen

¿El España vs Chile sí se jugará en el Estadio Cuauhtémoc? esto dijeron las autoridades

Nuevas promesas de la lucha libre sacuden la Arena México en el inicio del Torneo de Escuelas 2026 del CMLL