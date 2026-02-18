Caso Doña Carlota: sentencian a Víctor Eladio Torres por despojo en Edomex

(Fiscalía Edomex/Archivo)

La firma de abogados Rubio Suárez informó sobre la sentencia condenatoria de seis años de prisión en contra de Víctor Eladio Torres Ortiz luego de que dicho sujeto reconoció su responsabilidad en el delito de despojo en contra de tres personas, entre ellas Carlota “N”, conocida como Doña Carlota.

Torres Ortiz participó junto con otros sujetos en acciones de despojo en contra de Mariana Santana Alfaro, Ma. Carlota Alfaro Quintana y Eduardo Santana Alfaro por hechos registrados el 27 de marzo de 2025 en el municipio de Chalco, Estado de México.

Además, el hombre recientemente sentenciado ofreció una disculpa pública dada a conocer junto con la sentencia el 18 de febrero. Víctor Eladio accedió a un procedimiento abreviado, lo que derivó en la condena referida.

La carta del sentenciado

En la disculpa pública, Víctor Eladio ofrece una disculpa a Mariana Santana como forma de reparación moral y en la que se compromete a no realizar actividades similares.

“Reconozco expresamente haber intervenido, junto con otras personas, en la ocupación indebida del inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco, Estado de México, en fecha 27 de marzo de 2025, afectando con ello los derechos de posesión y propiedad de Mariana Santana Alfaro”, es parte del texto.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...