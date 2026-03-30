México

Desde sustitución de cerraduras hasta ingreso violento: ocho alcaldías reportan denuncias de despojo en Ciudad de México

La Fiscalía General de Justicia capitalina llevó a cabo intervenciones para la restitución de predios

Guardar
Despojo en CDMX operativos
Foto: Fiscalía de CDMX

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) llevaron a cabo operativos de restitución en ocho alcaldías que presentaron denuncias por despojo, esto con el objetivo de que sus propietarios las recuperen.

Los trabajos se llevaron a cabo del 23 al 27 de marzo de este año, en el que se ejecutaron 14 diligencias para recuperar inmuebles, preservar bienes y atender ocupaciones irregulares.

Fue así que elementos de la Secretaría de Gobierno capitalina (Segob) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como de la Policía de Investigación (PDI), se movilizaron en inmuebles ubicados en las siguientes alcaldías:

  • Miguel Hidalgo
  • Álvaro Obregón
  • Gustavo A. Madero
  • Cuauhtémoc
  • Iztapalapa
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza
  • Coyoacán

En dichas alcaldías se atendieron reportes de ingreso sin autorización, sustitución de cerraduras, ocupación violenta, intentos de apropiación indebida y riesgos de reocupación.

Seis inmuebles fueron restituidos

Operativo contra despojo en CDMX
Foto: Fiscalía de CDMX

La Fiscalía de Ciudad de México informó que de las 14 diligencias realizadas, se registraron seis restituciones de inmueble, cuatro aseguramientos, tres entregas de menaje y un reenfajillamiento, lo que permitió devolver espacios a personas propietarias o poseedoras legitimas, así como resguardar predios sujetos a investigación y conservar condiciones legales de custodia en inmuebles vinculados con carpetas abiertas por el delito de despojo.

Las acciones también comprendieron la recuperación de casas, departamentos, terrenos, locales y predios, así como la extracción y entrega de bienes a personas que acreditaron su legitima posesión.

Otros casos también requirieron el reforzamiento de sellos, soldar accesos e implementar medidas adicionales para evitar nuevos ingresos irregulares mientras continúan los procedimientos ministeriales.

Brindaron atención complementaria en casos donde se encontraban menores de edad y animales

Despojo en CDMX
Foto: Fiscalía de CDMX

Las autoridades informaron que en algunos casos se brindó atención complementaria derivada de las condiciones encontradas en el sitio, en los que se implementó acompañamiento institucional para salvaguardar los derechos de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores o animales de compañía.

“De manera adicional, se contó con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Brigada de Vigilancia Animal y el DIF, así como personal de distintas alcaldías y áreas de apoyo institucional, de acuerdo con las características específicas de cada caso”, detalló la Fiscalía capitalina en un comunicado.

Luego de que Clara Brugada Molina, jefa de gobierno, ha reiterado la protección del patrimonio de familias en la capital, se informó que las acciones contra el despojo continuarán de manera permanente para restituir los inmuebles a sus propietarios.

“La respuesta coordinada frente a este tipo de conductas permite actuar con oportunidad ante denuncias ciudadanas, impedir que se consoliden ocupaciones ilegales y brindar condiciones de mayor certeza a quienes buscan recuperar su patrimonio por la vía legal”, se lee en el comunicado.

Temas Relacionados

despojoCiudad de Méxicoalcaldíasmodus operandirestituciónmexico-noticias

Más Noticias

Ceviche de atún con mango: una receta fresca, sencilla e ideal para Semana Santa

Descubre cómo la combinación de estos ingredientes aporta frescura y sabor para quienes buscan algo diferente, delicioso y rápido de preparar

Ceviche de atún con mango: una receta fresca, sencilla e ideal para Semana Santa 

¿Cómo comprar pescado fresco en Cuaresma 2026? Recomendaciones de Cofepris

Adquirir pescado que no cumpla con estándares sanitarios representa un riesgo para la salud pública

¿Cómo comprar pescado fresco en Cuaresma 2026? Recomendaciones de Cofepris

Hoy No Circula: qué autos no pueden transitar en el Valle de México y de Toluca este 31 de marzo

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula: qué autos no pueden transitar en el Valle de México y de Toluca este 31 de marzo

Cómo será el campamento espacial para los 32 estudiantes mexicanos que fueron seleccionados en la U.S. Space & Rocket Center

El Embajador Ronald Johnson compartió los detalles de la Academia Espacial, ubicada en Alabama, la cual se enfoca en la innovación y la exploración en un programa afiliado a la NASA

Cómo será el campamento espacial para los 32 estudiantes mexicanos que fueron seleccionados en la U.S. Space & Rocket Center

Greenpeace responde a Sheinbaum: la imagen fue un error, pero el derrame de 630 km es real

Aleira Lara, directora ejecutiva de Greenpeace México, sale al paso de las acusaciones de la presidenta y sostiene que la evidencia satelital no miente — y aprovecha para exigir la transición energética

Greenpeace responde a Sheinbaum: la imagen fue un error, pero el derrame de 630 km es real
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con 50 kilos de metanfetamina: detienen en Ciudad de México a 3 integrantes de Los Cabrera Sarabia, facción del Cártel de Sinaloa

Con 50 kilos de metanfetamina: detienen en Ciudad de México a 3 integrantes de Los Cabrera Sarabia, facción del Cártel de Sinaloa

De alto nivel de peligrosidad: detienen al “Menny”, segundo al mando de una célula implicada en multihomicidios en Sonora

Tras ataque armado que dejó cuatro muertos, arrestan a cinco integrantes de “La Empresa” en Oaxaca

Sicarios atacan a balazos a policías de Tabasco durante patrullajes: dos agresores fueron abatidos

SSPC reporta 90 mil extorsiones evitadas en seis meses: agricultura, minería y transporte siguen bajo el asedio del narco

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway y Meryl Streep brillan en la Casa Azul de Frida Kahlo en su visita a México

Anne Hathaway y Meryl Streep brillan en la Casa Azul de Frida Kahlo en su visita a México

Jorge D’Alessio confirma crisis matrimonial con Marichelo Puente: “Un momento complicado”

Muere padre de Curvy Zelma: la participante de La Casa de los Famosos enfrenta duelo en plena nominación

¿Quién fue José Manuel Banquells? El hermano de Marypaz, Rocío y Sylvia Pasquel que falleció tras una dura enfermedad

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

DEPORTES

Irak vs Bolivia: cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo desde México el Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026

Irak vs Bolivia: cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo desde México el Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026

Diablos Rojos del México no pudo refrendar su título en la Baseball Champions League Américas

A falta de tres jornadas para terminar la temporada, así luce la tabla de posiciones en la Liga Mx Femenil

México vs Ghana: estos son los precios de las entradas para ver al tricolor en Puebla

Marc Crosas explota contra la prensa deportiva tóxica mientras Álvaro Morales lanza dardos con exfutbolistas “princesos”