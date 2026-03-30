Desde sustitución de cerraduras hasta ingreso violento: ocho alcaldías reportan denuncias de despojo en Ciudad de México

Foto: Fiscalía de CDMX

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) llevaron a cabo operativos de restitución en ocho alcaldías que presentaron denuncias por despojo, esto con el objetivo de que sus propietarios las recuperen.

Los trabajos se llevaron a cabo del 23 al 27 de marzo de este año, en el que se ejecutaron 14 diligencias para recuperar inmuebles, preservar bienes y atender ocupaciones irregulares.

Fue así que elementos de la Secretaría de Gobierno capitalina (Segob) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como de la Policía de Investigación (PDI), se movilizaron en inmuebles ubicados en las siguientes alcaldías:

Miguel Hidalgo

Álvaro Obregón

Gustavo A. Madero

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Tláhuac

Venustiano Carranza

Coyoacán

En dichas alcaldías se atendieron reportes de ingreso sin autorización, sustitución de cerraduras, ocupación violenta, intentos de apropiación indebida y riesgos de reocupación.

Seis inmuebles fueron restituidos

Foto: Fiscalía de CDMX

La Fiscalía de Ciudad de México informó que de las 14 diligencias realizadas, se registraron seis restituciones de inmueble, cuatro aseguramientos, tres entregas de menaje y un reenfajillamiento, lo que permitió devolver espacios a personas propietarias o poseedoras legitimas, así como resguardar predios sujetos a investigación y conservar condiciones legales de custodia en inmuebles vinculados con carpetas abiertas por el delito de despojo.

Las acciones también comprendieron la recuperación de casas, departamentos, terrenos, locales y predios, así como la extracción y entrega de bienes a personas que acreditaron su legitima posesión.

Otros casos también requirieron el reforzamiento de sellos, soldar accesos e implementar medidas adicionales para evitar nuevos ingresos irregulares mientras continúan los procedimientos ministeriales.

Brindaron atención complementaria en casos donde se encontraban menores de edad y animales

Foto: Fiscalía de CDMX

Las autoridades informaron que en algunos casos se brindó atención complementaria derivada de las condiciones encontradas en el sitio, en los que se implementó acompañamiento institucional para salvaguardar los derechos de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores o animales de compañía.

“De manera adicional, se contó con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Brigada de Vigilancia Animal y el DIF, así como personal de distintas alcaldías y áreas de apoyo institucional, de acuerdo con las características específicas de cada caso”, detalló la Fiscalía capitalina en un comunicado.

Luego de que Clara Brugada Molina, jefa de gobierno, ha reiterado la protección del patrimonio de familias en la capital, se informó que las acciones contra el despojo continuarán de manera permanente para restituir los inmuebles a sus propietarios.

“La respuesta coordinada frente a este tipo de conductas permite actuar con oportunidad ante denuncias ciudadanas, impedir que se consoliden ocupaciones ilegales y brindar condiciones de mayor certeza a quienes buscan recuperar su patrimonio por la vía legal”, se lee en el comunicado.