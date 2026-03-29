Domingo de ramos 2026: la oración que debes rezar al poner las palmas en tu casa

El sencillo gesto de colocar ramas bendecidas se convierte en un símbolo de fe y unión para quienes reciben la Semana Santa. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

El Domingo de Ramos es una de las celebraciones más relevantes dentro del calendario litúrgico católico, ya que inaugura la Semana Santa, el periodo en el que los cristianos recuerdan los últimos días de la vida de Jesús.

Esta jornada conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la multitud lo recibió con entusiasmo, agitando ramas de palma y extendiendo mantos en su camino, según los relatos de los Evangelios.

Estas acciones simbolizaban el reconocimiento de Jesús como Mesías y la esperanza de salvación para el pueblo.

Durante la misa del Domingo de Ramos, los fieles llevan ramas de palma o de olivo, que son bendecidas por el sacerdote.

Estas ramas, que luego muchos católicos conservan en sus hogares, recuerdan la acogida que Jesús recibió y representan un signo de fe y protección.

Además, la liturgia de este día incluye la lectura de los relatos de la Pasión, invitando a los creyentes a reflexionar sobre el sufrimiento, la entrega y el sacrificio de Cristo.

La celebración rememora la entrada de Jesús en Jerusalén y el entusiasmo de la multitud que agitó palmas y extendió mantos en su honor.(churchofjesuschrist.org)

Cuál es el significado espiritual del Domingo de Ramos para los católicos

Para los católicos, el Domingo de Ramos tiene un profundo significado espiritual. Marca el inicio de una semana de introspección, oración y preparación para la Pascua, el acontecimiento central de la fe cristiana que celebra la resurrección de Jesús.

Esta fecha invita a recordar la humildad de Cristo, quien eligió entrar en la ciudad montado en un burro, en lugar de hacerlo como un rey terrenal.

También es un llamado a renovar el compromiso de vivir los valores cristianos, como la humildad, la solidaridad y el servicio a los demás.

La importancia del Domingo de Ramos radica en su capacidad para unir a la comunidad en torno a la figura de Jesús y en su función de preparar espiritualmente a los fieles para los misterios de la Semana Santa.

La liturgia incluye la lectura de la Pasión de Cristo, llamando a la reflexión sobre su sacrificio, entrega y humildad cristiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oración y el rito que debes realizar al poner las palmas en tu casa

Al colocar las palmas bendecidas del Domingo de Ramos en el hogar, la Iglesia no prescribe una oración o rito específico obligatorio para los laicos.

Sin embargo, muchos fieles acostumbran realizar una sencilla oración de bendición y protección familiar al colocar las palmas detrás de la puerta o en un lugar destacado de la casa.

Una oración tradicional que puede decirse en ese momento es la siguiente:

“Señor Jesucristo, al colocar esta palma bendita en nuestro hogar, te pedimos que nos protejas de todo mal y nos concedas paz y unidad. Que tu entrada en Jerusalén inspire nuestra fe y nos ayude a vivir con humildad y esperanza. Amén.”

Otra oración puede ser la siguiente:

“Bendice, Señor, nuestro hogar. Que tu Hijo Jesús y la Virgen María reinen en él. Danos paz, amor y respeto, para que respetándonos y amándonoslos sepamos honrar en nuestra vida familiar, sé Tú, el Rey en nuestro hogar. Amén.”

El rito consiste en colocar la palma en un sitio visible del hogar, preferentemente detrás de la puerta principal, como signo de protección y recuerdo de la fe.

No es necesario realizar una ceremonia compleja; basta con un momento de recogimiento, la oración y, si se desea, un Padrenuestro o Ave María.

Colocar la palma bendita en el hogar representa un acto de fe y confidencia en la protección de Dios para toda la familia.

Las palmas deben permanecer en el hogar hasta el siguiente Domingo de Ramos o hasta que sean llevadas a la iglesia para ser quemadas y empleadas en la preparación de las cenizas para el Miércoles de Ceniza del año siguiente.