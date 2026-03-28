México

Trabajadores de la Cineteca Nacional permiten acceso gratuito a funciones durante protesta

Este viernes, como parte de una manifestación a favor de los derechos laborales, los trabajadores facilitaron la entrada libre a las salas

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Cineteca Nacional, trabajadores protestan por mejores condiciones laborales
Cineteca Nacional, trabajadores protestan por mejores condiciones laborales

Trabajadores de la Cineteca Nacional en Ciudad de México tomaron las taquillas de la sede de Xoco este viernes 27 de marzo para demandar mejoras en sus condiciones laborales.

Desde las 11:00 horas, empleados de honorarios y de base bloquearon las boleterías y permitieron el acceso gratuito a algunas funciones, según videos publicados en redes sociales.

La Secretaría de Cultura se reunió con representantes de los trabajadores a las 16:00 horas. Una fuente interna de la Cineteca detalló que el pliego petitorio exige dos días de descanso semanales, vacaciones y herramientas de trabajo.

Mediante un comunicado, la Cineteca Nacional afirmó que las tres sedes permanecen operando con regularidad, pese a la protesta en Xoco. El texto oficial aclaró: "No existen adeudos pendientes con ningún prestador de servicios profesionales" y agregó que la recontratación sigue su curso conforme a los procesos administrativos, incluyendo un ajuste de honorarios que asegura que nadie quede por debajo del salario mínimo vigente.

Cineteca Nacional de México
(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La Cineteca Nacional también expresó en el documento que “reconoce a quienes han expresado su compromiso con la continuidad de actividades; su disposición contribuye a preservar la vocación de servicio de la institución”. Sin embargo, diferentes usuarios manifestaron su inconformidad, comentando que el complejo debe garantizar los derechos de sus trabajadores. Los internautas lamentaron también que el boletín insista en no reconocer a la planta laboral como trabajadores, llamándolos “prestadores de servicios”.

El origen de la protesta

Las manifestaciones se originaron debido a retrasos en los pagos del mes de enero, lo que motivó a los trabajadores por honorarios a exigir mejoras en sus condiciones.

“Se está contemplando una renivelación de los ingresos, buscando homologar las actividades del personal en sus distintas áreas. […] De modo tal que nadie quede por debajo del salario mínimo y que paulatinamente podamos garantizarles a todos los colaboradores un ingreso justo, acorde de las responsabilidades y trabajo que realizan”, declaró Marina Stavenhagen, directora de la Cineteca Nacional

¿Por qué es importante nombrar a los trabajadores?

En el caso específico de la Cineteca, los manifestantes demandan derechos laborales, mas el contrato con el que cumplen indica que no son acreedores al estar bajo la modalidad de prestación de servicios, misma que hace referencia a aquellas personas que brindan un servicio sin un horario, ni recibir órdenes y asistir a un centro de trabajo, lo que en resumen significa que no hay una relación laboral. No obstante, al demostrar que esos tres aspectos sí se cumplen, la relación laboral existe.

La palabra «colaborador» es un eufemismo que usan algunas empresas para llamar a sus trabajadores. Por ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) proporciona de manera gratuita asesoría jurídica a los empleados contratados por honorarios, a fin de evitar que sean objeto de algún tipo de abuso de sus derechos laborales por parte de las empresas.

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