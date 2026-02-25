México

Trabajadores del IMCINE denuncian crisis laboral y salarios atrasados

La denuncia colectiva advierte que la crisis laboral en el instituto afecta la producción, preservación y difusión del cine mexicano

La denuncia colectiva advierte que
La denuncia colectiva advierte que la crisis laboral en el instituto afecta la producción, preservación y difusión del cine mexicano.(FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

En medio de la controversia sobre las recientes denuncias en la Cineteca Nacional y los apoyos al cine mexicano, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) también enfrenta una crisis laboral que impacta directamente a su personal, quienes denunciaron una situación de precarización y falta de pago en sus tres sedes ubicadas en Acervo, Churubusco y División del Norte. El 23 de febrero, trabajadores del organismo difundieron un comunicado urgente dirigido a la opinión pública, los medios de comunicación y la industria fílmica nacional para visibilizar las condiciones en las que desarrollan sus actividades.

De acuerdo con el documento, gran parte de los colaboradores de IMCINE labora actualmente sin contrato que respalde su vínculo con la institución, a pesar de que la relación formal terminó el 31 de diciembre de 2025. “La mayor parte de los prestadores de servicios profesionales estamos laborando sin un contrato que formalice nuestra relación laboral con el Imcine, a pesar de que hemos trabajado ininterrumpidamente desde que concluyó formalmente la relación”, afirman los empleados. Además, revelaron que no han recibido pago alguno por los servicios profesionales brindados durante enero y febrero de 2026.

El reciente comunicado de los
El reciente comunicado de los trabajadores de Imcine expone un esquema de contratación irregular, sueldos insuficientes y la exigencia de contratos indefinidos y salarios justos. (Captura de pantalla @denuncialaboral_imcine / @colectivacinetecanacional)

El personal resaltó: “Ha existido total disposición para laborar con recursos y medios propios para que las actividades no tengan que detenerse”. El trabajo desempeñado por el Instituto no se limita al área de producción, sino que abarca tareas de preservación, difusión, exhibición, programación y promoción del cine nacional. “¿Por qué las personas encargadas de sostener una parte del Imcine son relegadas a vivir con condiciones de trabajo precarizadas a pesar de realizar actividades especializadas?”, cuestiona el comunicado.

Las condiciones laborales que se presentan en las tres sedes, según la denuncia, incluyen:

  • Esquema laboral inequitativo, con prestación de servicios continua y sin interrupciones, pero con periodos sin pago ni contrato.
  • El salario no cubre las necesidades básicas frente a la inflación.
  • Existencia de múltiples contratos por año para evitar la generación de antigüedad, sin prestaciones de ley (IMSS, semanas cotizadas, prima vacacional).
  • Realización de actividades fuera de lo estipulado en el contrato, sin ajuste en salarios ni en la forma de contratación.
  • Deficiencia de materiales, insumos y servicios básicos, lo que obliga a los trabajadores a aportar recursos propios.
la falta de pagos y
la falta de pagos y la ausencia de prestaciones agravan la precariedad laboral dentro del organismo encargado de promover el cine nacional. (CRÉDITO: @imcine)

Los trabajadores advirtieron que el reciente Plan Integral de Apoyo al Cine Nacional incrementa la carga de trabajo sin que se contemple una mejora en las condiciones de quienes sostienen las actividades culturales. “Exigimos condiciones laborales dignas”, señalaron, y especificaron en un listado los puntos fundamentales:

  • Contrato indefinido.
  • Sueldos proporcionales a las actividades realizadas.
  • Provisión de los medios necesarios para el trabajo diario.

El comunicado hace un llamado a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que asuman responsabilidades sobre esta situación y busquen acuerdos que garanticen los derechos laborales. Los trabajadores subrayaron que la exigencia apunta a iniciar cambios que alineen las condiciones laborales con la Ley Federal del Trabajo.

