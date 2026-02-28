Trabajadores de IMCINE cancelan paro laboral tras anuncio de pagos para 2026

(Zurisaddai González/Infobae)

Después de que hace unos días se difundiera la posibilidad de un paro laboral en el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) debido a la falta de contratos y pagos, la Secretaría de Cultura informó que los pagos pendientes se realizarán el jueves 5 de marzo.

Este compromiso llevó a los trabajadores a suspender la movilización prevista y retomar sus actividades.

Comunicado de los trabajadores: suspensión del paro y exigencia de certeza laboral

El personal de honorarios del IMCINE, a través de un comunicado, reconoció la disposición de las autoridades y celebró que se haya establecido una fecha concreta para la regularización de los pagos:

“Reconocemos como un avance importante el compromiso expresado públicamente de realizar el pago correspondiente a los meses adeudados el próximo jueves 5 de marzo”.

(Foto: Internet)

Los trabajadores enfatizaron que la medida responde a la urgencia de contar con certeza sobre su situación laboral y destacaron la importancia de avanzar hacia soluciones estructurales.

El documento señala que el personal de honorarios continuará sus labores, siempre que se respeten los acuerdos y se mantenga un canal claro de información sobre el avance en la regularización contractual, las gestiones ante Hacienda y la mejora de las condiciones laborales.

“Reiteramos que nuestro deseo es continuar desempeñando nuestras labores con compromiso y profesionalismo. Queremos seguir fortaleciendo al IMCINE, pero necesitamos condiciones mínimas de certeza laboral para hacerlo”.

Qué se dijo sobre las fechas de pago y diálogo abierto

La Secretaría de Cultura informó oficialmente que los pagos correspondientes a enero y febrero de 2026 para los prestadores de servicios profesionales serán efectuados el jueves 5 de marzo.

(Ricardo Rubio - Europa Press)

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, sostuvo una reunión con representantes de los trabajadores, donde aseguró que la validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permitirá cumplir con el trámite en tiempo y forma.

El anuncio de la Secretaría fue recibido como un avance luego de semanas de incertidumbre y reclamaciones por parte de los colaboradores. Los trabajadores llevaban laborando desde enero sin contratos formales ni retribución, situación que se tradujo en descontento y movilización.

Protesta, demandas y adhesión a las movilizaciones del sector cultural

La suspensión del paro ocurre tras la presión ejercida por los trabajadores del IMCINE y el CCC, quienes habían anunciado la detención de actividades ante la precarización laboral, la ausencia de contratos y la falta de pago.

CIUDAD DE MÉXICO, 08ENERO2025.- . Sede la Cineteca Nacional en la alcaldía Coyoacán. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El pliego de demandas incluyó la incorporación inmediata con contratos sin plazo fijo, el reconocimiento de la antigüedad y la asignación de remuneraciones acordes a las funciones desempeñadas.

El movimiento contó con el respaldo de docentes del CCC y se sumó a las protestas iniciadas previamente por trabajadores de la Cineteca Nacional.

De acuerdo con los comunicados, la mayor parte de los prestadores de servicios profesionales ha trabajado sin respaldo legal ni pago desde enero.

Los trabajadores manifestaron que mantendrán la disposición al diálogo y esperan que el cumplimiento del compromiso marque un precedente para avanzar hacia soluciones estructurales en el sector.