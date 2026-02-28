México

Trabajadores de IMCINE cancelan paro laboral tras anuncio de pagos para 2026

El posicionamiento se dio después de que la Secretaría de Cultura esclareciera la situación

Guardar
(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

Después de que hace unos días se difundiera la posibilidad de un paro laboral en el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) debido a la falta de contratos y pagos, la Secretaría de Cultura informó que los pagos pendientes se realizarán el jueves 5 de marzo.

Este compromiso llevó a los trabajadores a suspender la movilización prevista y retomar sus actividades.

Comunicado de los trabajadores: suspensión del paro y exigencia de certeza laboral

El personal de honorarios del IMCINE, a través de un comunicado, reconoció la disposición de las autoridades y celebró que se haya establecido una fecha concreta para la regularización de los pagos:

“Reconocemos como un avance importante el compromiso expresado públicamente de realizar el pago correspondiente a los meses adeudados el próximo jueves 5 de marzo”.

(Foto: Internet)
(Foto: Internet)

Los trabajadores enfatizaron que la medida responde a la urgencia de contar con certeza sobre su situación laboral y destacaron la importancia de avanzar hacia soluciones estructurales.

El documento señala que el personal de honorarios continuará sus labores, siempre que se respeten los acuerdos y se mantenga un canal claro de información sobre el avance en la regularización contractual, las gestiones ante Hacienda y la mejora de las condiciones laborales.

“Reiteramos que nuestro deseo es continuar desempeñando nuestras labores con compromiso y profesionalismo. Queremos seguir fortaleciendo al IMCINE, pero necesitamos condiciones mínimas de certeza laboral para hacerlo”.

Qué se dijo sobre las fechas de pago y diálogo abierto

La Secretaría de Cultura informó oficialmente que los pagos correspondientes a enero y febrero de 2026 para los prestadores de servicios profesionales serán efectuados el jueves 5 de marzo.

(Ricardo Rubio - Europa Press)
(Ricardo Rubio - Europa Press)

Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, sostuvo una reunión con representantes de los trabajadores, donde aseguró que la validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permitirá cumplir con el trámite en tiempo y forma.

El anuncio de la Secretaría fue recibido como un avance luego de semanas de incertidumbre y reclamaciones por parte de los colaboradores. Los trabajadores llevaban laborando desde enero sin contratos formales ni retribución, situación que se tradujo en descontento y movilización.

Protesta, demandas y adhesión a las movilizaciones del sector cultural

La suspensión del paro ocurre tras la presión ejercida por los trabajadores del IMCINE y el CCC, quienes habían anunciado la detención de actividades ante la precarización laboral, la ausencia de contratos y la falta de pago.

CIUDAD DE MÉXICO, 08ENERO2025.- .
CIUDAD DE MÉXICO, 08ENERO2025.- . Sede la Cineteca Nacional en la alcaldía Coyoacán. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El pliego de demandas incluyó la incorporación inmediata con contratos sin plazo fijo, el reconocimiento de la antigüedad y la asignación de remuneraciones acordes a las funciones desempeñadas.

El movimiento contó con el respaldo de docentes del CCC y se sumó a las protestas iniciadas previamente por trabajadores de la Cineteca Nacional.

De acuerdo con los comunicados, la mayor parte de los prestadores de servicios profesionales ha trabajado sin respaldo legal ni pago desde enero.

Los trabajadores manifestaron que mantendrán la disposición al diálogo y esperan que el cumplimiento del compromiso marque un precedente para avanzar hacia soluciones estructurales en el sector.

Temas Relacionados

IMCINECine MexicanoParo LaboralSecretaría de Culturamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 28 de febrero

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Estaciones del Metrobús fuera de

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 28 de febrero

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El puerto de Veracruz: la

¿Depurar el hígado graso con hierbas? La evidencia científica detrás de esta tendencia

Plantas medicinales o remedios caseros se han popularizado como opciones para “desintoxicar” el hígado

¿Depurar el hígado graso con

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este sábado

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estado de todos sus vuelos

AICM EN VIVO: estos son

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 28 de febrero

Todos los días y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex

Cuál es la calidad del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Recapturan a reo que se

Recapturan a reo que se escapó en fuga masiva en Puerto Vallarta: cumplía condena de más de 20 años

Clamor por la paz en la cuna de “El Mencho”: Aguililla marcha entre el miedo y la fe

Detienen a cuatro presuntos integrantes del CJNG con armamento en Chiapas, uno es menor de edad

Faltan por capturar a seis implicados en el asesinato de Carlos Manzo, afirma Fiscalía de Michoacán

Policías detenidos en Ecuandureo servían como halcones del CJNG durante bloqueos tras el abatimiento de “El  Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Con Beéle y una canción

Con Beéle y una canción que no interpretaba desde hace años: así fue el último aullido de Shakira en el Estadio GNP, antes de conquistar el Zócalo

Cynthia Klitbo habla de la enfermedad incurable con la que fue diagnosticada y la llevó a depresión

Desde Grupo Firme hasta Edén Muñoz: revelan presuntos nexos de El Mencho con la planeación del Carnaval de Autlán 2026

Christian Chávez revela su recaída en las drogas después del reencuentro de RBD y cuenta cómo logró recuperarse

Shakira en el Zócalo: estas son las estaciones del Metro de la CDMX que estarán cerradas por el concierto

DEPORTES

Ángel de Oro resiste el

Ángel de Oro resiste el faul y deja sin cabellera a Johnny Consejo

México vs LA Dodgers: cuándo y dónde ver el duelo de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol

Qué se sabe sobre la posible salida de Christian Martinoli de TV Azteca

Esta es la nueva fecha del Clásico Nacional femenil entre Chivas y América

Estas son las fechas de exhibición del trofeo del Mundial en Guadalajara