México

Ataque armado en bar de CDMX deja un fallecido y cuatro lesionados

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica; peritos iniciaron las investigaciones en el lugar de los hechos: un bar de Acoxpa y División del Norte

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El ataque ocurrió en una
El ataque ocurrió en una zona con actividad comercial y tránsito constante, lo que podría aportar elementos para esclarecer lo sucedido. (Imagen ilustrativa. Crédito: Cuartoscuro)

Un hombre murió y cuatro más resultaron heridos tras un ataque con arma de fuego registrado al interior de un bar ubicado en la intersección de calzada Acoxpa y avenida División del Norte, en la colonia Prados Coapa Tercera Sección, alcaldía Tlalpan, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte policial, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar luego de recibir una alerta por detonaciones. Al llegar, encontraron a un hombre en el área de estacionamiento del establecimiento con heridas de bala y signos de haber sido arrastrado. Paramédicos que valoraron a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

En el mismo evento, cuatro hombres presentaron lesiones y fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

Tras el hallazgo, los policías acordonaron la zona para permitir el trabajo de los servicios periciales. Personal ministerial inició las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

Se analizan cámaras de seguridad

Las autoridades indicaron que ya se trabaja en la investigación en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como parte de las indagatorias, se llevan a cabo entrevistas con posibles testigos y se analizan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia tanto del establecimiento como de los alrededores.

El ataque ocurrió en una zona con actividad comercial y tránsito constante, lo que podría aportar elementos para esclarecer lo sucedido. La ubicación del establecimiento, sobre dos de las principales vialidades del sur de la capital, incrementa la probabilidad de contar con registros visuales del momento del ataque o de la huida de los responsables.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre la mecánica precisa de la agresión ni sobre posibles detenidos. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque y la identidad de quienes participaron.

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