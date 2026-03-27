Semana Santa 2026: estas son las multas de hasta 3 mil pesos si viajas con exceso de pasajeros

Autoridades refuerzan operativos en carreteras federales; incluso podrían enviar tu auto al corralón si incumples esta norma

Con el objetivo de reforzar la seguridad vial durante uno de los periodos de mayor movilidad en el país, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció la implementación del Operativo 30 Delta Semana Santa 2026, el cual estará vigente del 27 de marzo al 12 de abril en carreteras y terminales de autobuses.

Durante la Semana Santa 2026, las autoridades federales en México endurecerán la vigilancia en carreteras ante el incremento de viajeros, con especial énfasis en una infracción común: llevar más pasajeros de los permitidos en un vehículo.

Esta práctica, frecuente entre familias que buscan ahorrar costos, puede derivar en multas de hasta 3 mil pesos, sanciones administrativas e incluso el retiro del automóvil.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y los lineamientos del Reglamento de Tránsito en carreteras federales, es obligatorio respetar la capacidad de ocupantes establecida por el fabricante del vehículo, además de garantizar que cada pasajero cuente con cinturón de seguridad.

Multas, corralón y puntos en la licencia: las sanciones en Semana Santa

Las autoridades, incluyendo a la Guardia Nacional, desplegarán operativos en vías de alta circulación como la México–Puebla, México–Querétaro y la Autopista del Sol, donde se aplicarán sanciones a quienes incumplan las normas.

Las penalizaciones contemplan:

Multa económica: entre 20 y 30 UMA (hasta aproximadamente 3 mil pesos)

Retiro del vehículo: en casos considerados de riesgo, la unidad puede ser enviada al corralón

Sanciones administrativas: posible pérdida de puntos en la licencia de conducir

Inmovilización: si se detecta peligro para los ocupantes

Estas medidas buscan reducir accidentes y garantizar la seguridad de los viajeros durante uno de los periodos con mayor movilidad en el país.

¿Cuántas personas pueden viajar en un auto?

La norma es clara: no se debe exceder el número de pasajeros permitido por el diseño del vehículo. Esto implica que:

Cada persona debe ocupar un asiento con cinturón de seguridad

Está prohibido viajar en la cajuela o en zonas no habilitadas

No se permite que pasajeros viajen sobre otros ocupantes

Por ejemplo, si un automóvil está diseñado para cinco personas, no pueden viajar seis o más, sin importar la distancia del trayecto.

Riesgos de viajar con exceso de pasajeros

Más allá de la sanción económica, el sobrecupo representa un riesgo real. Las autoridades advierten que esta práctica:

Reduce la efectividad de los cinturones de seguridad

Incrementa la probabilidad de lesiones graves en accidentes

Afecta la estabilidad del vehículo y la capacidad de frenado

Limita la visibilidad y aumenta la fatiga del conductor

En este contexto, el cumplimiento del reglamento no solo es una obligación legal, sino una medida clave de prevención.

Operativos especiales en Semana Santa 2026

Durante este periodo vacacional, miles de familias se desplazan por carretera, lo que ha llevado a reforzar los operativos de vigilancia. Además de las sanciones por sobrecupo, en ciudades como la Ciudad de México se mantendrán programas como el Hoy No Circula, incluso en días santos.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus viajes con anticipación, considerar el uso de más de un vehículo si es necesario y verificar las condiciones de tránsito antes de salir.

Cómo evitar multas y viajar seguro

Para evitar sanciones y contratiempos, se recomienda:

Respetar la capacidad oficial del vehículo

Asegurar que todos los ocupantes usen cinturón de seguridad

Evitar improvisar espacios para pasajeros adicionales

Consultar los operativos vigentes en carreteras y ciudades

Durante la Semana Santa 2026 en México, exceder el número de pasajeros en un vehículo no solo puede costarte hasta 3 mil pesos, sino también tiempo, trámites y riesgos innecesarios. La seguridad vial será prioridad para las autoridades, y cumplir con el reglamento será clave para disfrutar unas vacaciones sin contratiempos.