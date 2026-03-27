Orgullo UNAM: astrofísico mexicano recibe premio del rey de España

José Eduardo Méndez, astrofísico mexicano, obtuvo el Premio en Investigación por su liderazgo en el estudio Local Volume Mapper. Crédito: Casa de S.M. el Rey

El Rey Felipe VI encabezó este jueves 26 de marzo la proclamación de los ganadores del Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en las categorías CreaEmpresa e Investigación, según informó Europa Press.

José Eduardo Méndez, astrofísico mexicano de la UNAM fue premiado en la categoría Investigación como líder del estudio Local Volume Mapper. Según la agencia, este galardón resalta la relevancia de la ciencia para mejorar la vida de las personas y la proyección internacional del talento científico orientado al compromiso social.

Durante el acto central del Tour del Talento, la emprendedora social argentina Mercedes Bidart, cofundadora de la fintech Quipu, recibió el premio en CreaEmpresa, distinción que destaca el potencial de las ideas transformadas en proyectos con impacto tangible en la sociedad.

¿Quién es José Eduardo Méndez?

José Eduardo Méndez resolvió una histórica discrepancia sobre las abundancias químicas en nebulosas. Crédito: Casa de S.M. el Rey

José Eduardo Méndez Delgado es un astrofísico mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha sido galardonado con el Premio Princesa de Girona Internacional 2026 por su reciente aporte a la astrofísica, incluyendo la resolución de un enigma de décadas sobre las abundancias químicas en nebulosas, según informó la Casa de S.M. el Rey.

En 2023, Méndez Delgado resolvió la histórica discrepancia en las mediciones de abundancias químicas en nebulosas. El hallazgo, publicado en la revista Nature, marca un avance significativo en la comprensión de la composición química de las regiones ionizadas del universo.

Por este trabajo y la fundación de la base de datos internacional DESIRED —que recopila espectros profundos de regiones ionizadas—, fue merecedor del Premio Ernst Patzer 2024 del Instituto Max Planck, una distinción otorgada a investigadores destacados en el campo de la astrofísica.

El propio José Eduardo Méndez lidera en la actualidad los estudios sobre nebulosas dentro del Local Volume Mapper del Sloan Digital Sky Survey (SDSS-V), uno de los proyectos cooperativos de cartografiado estelar más ambiciosos del mundo, y participa en el diseño estratégico para la próxima fase, SDSS-VI.

La base de datos DESIRED, fundada por Méndez Delgado, recopila espectros profundos de regiones ionizadas para la comunidad internacional. Crédito: Casa de S.M. el Rey

Este rol le confiere un lugar entre el reducido grupo de survey scientists responsables de guiar los enfoques científicos del consorcio. Desde el Instituto de Astronomía de la UNAM, impulsa nuevas redes de colaboración y fortalece la participación latinoamericana en proyectos internacionales de primer nivel.

Méndez Delgado obtuvo su formación inicial en la UNAM antes de trasladarse a la Universidad de La Laguna, donde completó un máster y un doctorado cum laude en astrofísica.

Su desarrollo contó con la única beca de la Fundación Carolina concedida para estudios en el área, lo que le permitió avanzar a una etapa posdoctoral en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, reconocida entre los principales centros globales de estudio del cosmos. El científico ha publicado más de cincuenta artículos en revistas de alto impacto y destaca por una trayectoria consolidada como joven líder en la investigación.

El anuncio del Premio coincidió con la celebración del Tour del Talento 2026 en Alcalá de Henares, organizado por la Fundación Princesa de Girona y el ayuntamiento local, en colaboración con entidades como Microsoft, Fundación Sabadell, Fundación Ibercaja, Clear Channel, Davante y Renault Group Fundación España.

Este evento, que acumula en cuatro años más de 120 mil participantes, articula una agenda de sesenta actividades enfocadas en el desarrollo de capacidades como la gestión emocional, el liderazgo, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor.