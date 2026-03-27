México

Orgullo UNAM: astrofísico mexicano recibe premio del rey de España

Las distinciones fueron otorgadas a Mercedes Bidart en la categoría de emprendimiento y a José Eduardo Méndez en investigación

Guardar
Las distinciones fueron otorgadas a Mercedes Bidart en la categoría de emprendimiento y a José Eduardo Méndez en investigación
José Eduardo Méndez, astrofísico mexicano, obtuvo el Premio en Investigación por su liderazgo en el estudio Local Volume Mapper. Crédito: Casa de S.M. el Rey

El Rey Felipe VI encabezó este jueves 26 de marzo la proclamación de los ganadores del Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en las categorías CreaEmpresa e Investigación, según informó Europa Press.

José Eduardo Méndez, astrofísico mexicano de la UNAM fue premiado en la categoría Investigación como líder del estudio Local Volume Mapper. Según la agencia, este galardón resalta la relevancia de la ciencia para mejorar la vida de las personas y la proyección internacional del talento científico orientado al compromiso social.

Durante el acto central del Tour del Talento, la emprendedora social argentina Mercedes Bidart, cofundadora de la fintech Quipu, recibió el premio en CreaEmpresa, distinción que destaca el potencial de las ideas transformadas en proyectos con impacto tangible en la sociedad.

¿Quién es José Eduardo Méndez?

Las distinciones fueron otorgadas a Mercedes Bidart en la categoría de emprendimiento y a José Eduardo Méndez en investigación
José Eduardo Méndez resolvió una histórica discrepancia sobre las abundancias químicas en nebulosas. Crédito: Casa de S.M. el Rey

José Eduardo Méndez Delgado es un astrofísico mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha sido galardonado con el Premio Princesa de Girona Internacional 2026 por su reciente aporte a la astrofísica, incluyendo la resolución de un enigma de décadas sobre las abundancias químicas en nebulosas, según informó la Casa de S.M. el Rey.

En 2023, Méndez Delgado resolvió la histórica discrepancia en las mediciones de abundancias químicas en nebulosas. El hallazgo, publicado en la revista Nature, marca un avance significativo en la comprensión de la composición química de las regiones ionizadas del universo.

Por este trabajo y la fundación de la base de datos internacional DESIRED —que recopila espectros profundos de regiones ionizadas—, fue merecedor del Premio Ernst Patzer 2024 del Instituto Max Planck, una distinción otorgada a investigadores destacados en el campo de la astrofísica.

El propio José Eduardo Méndez lidera en la actualidad los estudios sobre nebulosas dentro del Local Volume Mapper del Sloan Digital Sky Survey (SDSS-V), uno de los proyectos cooperativos de cartografiado estelar más ambiciosos del mundo, y participa en el diseño estratégico para la próxima fase, SDSS-VI.

Las distinciones fueron otorgadas a Mercedes Bidart en la categoría de emprendimiento y a José Eduardo Méndez en investigación
La base de datos DESIRED, fundada por Méndez Delgado, recopila espectros profundos de regiones ionizadas para la comunidad internacional. Crédito: Casa de S.M. el Rey

Este rol le confiere un lugar entre el reducido grupo de survey scientists responsables de guiar los enfoques científicos del consorcio. Desde el Instituto de Astronomía de la UNAM, impulsa nuevas redes de colaboración y fortalece la participación latinoamericana en proyectos internacionales de primer nivel.

Méndez Delgado obtuvo su formación inicial en la UNAM antes de trasladarse a la Universidad de La Laguna, donde completó un máster y un doctorado cum laude en astrofísica.

Su desarrollo contó con la única beca de la Fundación Carolina concedida para estudios en el área, lo que le permitió avanzar a una etapa posdoctoral en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, reconocida entre los principales centros globales de estudio del cosmos. El científico ha publicado más de cincuenta artículos en revistas de alto impacto y destaca por una trayectoria consolidada como joven líder en la investigación.

El anuncio del Premio coincidió con la celebración del Tour del Talento 2026 en Alcalá de Henares, organizado por la Fundación Princesa de Girona y el ayuntamiento local, en colaboración con entidades como Microsoft, Fundación Sabadell, Fundación Ibercaja, Clear Channel, Davante y Renault Group Fundación España.

Este evento, que acumula en cuatro años más de 120 mil participantes, articula una agenda de sesenta actividades enfocadas en el desarrollo de capacidades como la gestión emocional, el liderazgo, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor.

Temas Relacionados

UNAMRey de EspañaFelipe VIPremio Princesa de Gironamexico-noticias

Más Noticias

Emiliano Aguilar se burla de salida de Kunno de LCDLF y el influencer responde

Luego de que Emiliano Aguilar celebrara con ironía la eliminación de Kunno, el influencer regresó con declaraciones que avivaron su ya famosa rivalidad

Emiliano Aguilar se burla de salida de Kunno de LCDLF y el influencer responde

Asesinan a Sandra Rosa Camacho Flores, líder social y activista en Morelos

Fue víctima un ataque armado directo, lo que generó coordinación de los tres niveles de gobierno

Asesinan a Sandra Rosa Camacho Flores, líder social y activista en Morelos

México vs Portugal: estas son las rutas gratuitas de RTP y Trolebús para llegar al Estadio Ciudad de México

El Gobierno CDMX explicó que aplicarán un operativo de movilidad para facilitar los accesos al nuevo Estadio Banorte

México vs Portugal: estas son las rutas gratuitas de RTP y Trolebús para llegar al Estadio Ciudad de México

ES OFICIAL: SEP cancelará clases este viernes 26 de marzo: quiénes sí deben asistir a la escuela pese a suspensión

La Secretaría de Educación Pública dio a conocer las fechas de inicio de vacaciones de Semana Santa y cuándo tendrán que retornar a las aulas todos los estudiantes

ES OFICIAL: SEP cancelará clases este viernes 26 de marzo: quiénes sí deben asistir a la escuela pese a suspensión

Nacional Monte de Piedad pide a autoridades intervenir para acabar con la huelga

La entidad invita al público a mantenerse informado sobre la situación

Nacional Monte de Piedad pide a autoridades intervenir para acabar con la huelga
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que llevaban armas y un “reglamento” en Chiapas

Caen dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que llevaban armas y un “reglamento” en Chiapas

Marina abate a delincuente tras ser agredidos a balazos en Navolato, Sinaloa

Quién es Wendy Delaith Amaral: mujer ligada al CJNG y sancionada por terrorismo en Argentina

Estos son los líderes del CJNG sancionados por terrorismo en Argentina

Con auto, dinero y droga: detienen a “El Caballero” y a Osiel “N”, presuntos integrantes del CJNG en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar se burla de salida de Kunno de LCDLF y el influencer responde

Emiliano Aguilar se burla de salida de Kunno de LCDLF y el influencer responde

¿Quién es Sayuri Herrera? La protagonista del documental ‘La Fiscal’ de Netflix

Cristian Castro está por terminar la preparatoria y anuncia que cursará la universidad: “Mi mamá estudió en la UNAM”

“No hay vuelta atrás”: Lupillo Rivera seguirá con el pleito legal contra Belinda

Fátima Bosch habría dejado de seguir a Andrea Meza y Lupita Jones tras polémicas declaraciones

DEPORTES

México vs Portugal: estas son las rutas gratuitas de RTP y Trolebús para llegar al Estadio Ciudad de México

México vs Portugal: estas son las rutas gratuitas de RTP y Trolebús para llegar al Estadio Ciudad de México

El último rival de México saldrá del repechaje Dinamarca vs República Checa: fecha, horario y dónde ver

Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO: se juega el repechaje para el Mundial 2026 desde el Estadio Akron

República Checa se impone 2-1 a Irlanda y logra el pase para enfrentar a Dinamarca en la final del repechaje europeo

Checo Pérez se burla de su monoplaza: “El cuello se acostumbró, no es que estemos yendo tan rápido”