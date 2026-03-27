México, entre los países con mayor incidencia de epilepsia en América Latina: estas son los tratamientos para la enfermedad

Epilepsia en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La epilepsia es una enfermedad neurológica caracterizada por una predisposición a presentar convulsiones recurrentes, lo que conlleva consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales en quienes la padecen. Su origen es multifactorial, ya que intervienen factores genéticos, ambientales y socioculturales, de acuerdo con información de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Según con el doctor Gustavo Vega Gama, de la Academia Mexicana de Neurología, este padecimiento puede entenderse como una alteración cerebral derivada de eventos relacionados con la actividad eléctrica del cerebro.

Estos episodios se distinguen por ser súbitos, repetitivos y crónicos, con manifestaciones que pueden ser motoras, sensoriales, autonómicas y mentales.

Además, la epilepsia está estrechamente vinculada con condiciones de pobreza y limitaciones en el acceso a servicios de salud. En América Latina, Costa Rica, Honduras y México destacan como los países con mayor incidencia de esta enfermedad.

Por su parte, el doctor Roberto Suástegui Romano, de la Facultad de Medicina de la UNAM, advierte que se pueden detonar otros trastornos que afectan de manera significativa la calidad de vida, por lo que subraya la importancia de un diagnóstico oportuno. En adultos, la frecuencia de esta condición suele relacionarse con tratamientos inadecuados, diagnósticos tardíos o la continuidad de un padecimiento iniciado en la infancia.

Entre las causas más comunes en personas mayores de 35 años se encuentran el accidente vascular cerebral, tumores cerebrales, abstinencia alcohólica, trastornos metabólicos, enfermedad de Alzheimer y causas idiopáticas, es decir, de origen desconocido.

En el caso de la epilepsia pediátrica, el 75% de los casos inicia en la infancia. (Michele Colombo)

Tratamientos para la epilepsia

El tratamiento de la epilepsia varía según cada caso. Algunos pacientes logran controlar la enfermedad con dosis bajas de medicamentos, mientras que otros requieren dosis más elevadas o incluso la máxima cantidad tolerada.

A pesar del desarrollo de fármacos antiepilépticos de nueva generación, cerca del 30% de los afectados no responde al tratamiento farmacológico convencional. Para estos casos, la cirugía se presenta como una alternativa.

En México, el 20% de las personas con epilepsia son mujeres. De ellas, el 65% puede llevar un embarazo sin complicaciones, mientras que el resto podría experimentar crisis durante la gestación, por lo que es necesario evaluar de manera individual su condición y antecedentes clínicos.

En el caso de la epilepsia pediátrica, el 75% de los casos inicia en la infancia. De este total, en el 40% no se logra identificar una causa específica, por lo que se analiza en el contexto del desarrollo familiar, social y escolar. Entre las causas más frecuentes en niños se encuentran el traumatismo neonatal, la anoxia y el sufrimiento fetal.

Ante esto, es importante distinguir entre convulsión y epilepsia. La convulsión epiléptica es un evento transitorio provocado por una actividad neuronal anormal en el cerebro, mientras que la epilepsia es una enfermedad que implica la presencia de convulsiones recurrentes no provocadas.