Estruendo en el cielo causa desconcierto en habitantes al sur de la CDMX: versiones apuntan a ensayo de aviones militares

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Vecinos de la zona sur de la Ciudad de México reportaron esta mañana del viernes 27 de marzo un fuerte estruendo alrededor de las 11:00 AM, lo que generó confusión y alarma entre residentes de Coapa, Perisur, Tlalpan, Coyoacán y Ajusco.

El ruido, que se describió como similar al de una explosión o un avión que se estrella, fue atribuido por testigos a dos aeronaves que sobrevolaron el área a baja altura y gran velocidad.

En redes sociales circularon videos donde se observa el vuelo simultáneo de dos avionetas, que volaban próximas entre sí a una velocidad considerable, detalle que originó el estruendo y la vibración en puertas y ventanas, de acuerdo con los vecinos y los registros visuales.

Una toma aérea de un dron muestra el Estadio Azteca, oficialmente rebautizado como Estadio Banorte, mientras continúan las renovaciones de cara a la Copa del Mundo. Ciudad de México, México. 26 de marzo de 2026. REUTERS/Diego Delgado

A pesar de que algunos residentes especularon sobre la posible intervención de aviones militares, las imágenes difundidas muestran que las aeronaves involucradas eran avionetas o aparatos de bajo peso. Hasta el cierre de este reporte, no existe un comunicado oficial que precise el tipo de aeronaves ni su procedencia institucional.

Este sobrevuelo podría estar vinculado a ensayos para la ceremonia de reinauguración del Estadio Azteca, programada para la noche de este sábado 28 de marzo e involucrando el partido entre la selección nacional de México y Portugal. En este tipo de eventos deportivos internacionales es común que se realicen exhibiciones aéreas y militares, lo que explicaría el incidente.

Testimonios en redes sociales

La cuenta de X (antes Twitter) México Aeroespacial y Defensa @maeroespacial, publicó en una imagen el Plan de Defensa Aérea para el Mundial 2026 de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), exponiendo que esto daría explicación al estruendo percibido en diferentes zonas de la alcaldía Tlalpan. En la imagen del plan se puede observar que dentro del área a vigilar los siguientes meses se encuentra esta alcaldía.

Por su parte, diferentes usuarios de la plataforma también reportaron que no se trataba de aviones militares, sino avionetas. Los internautas apuntaron diferencias, pero algunas personas mencionaron que se trató tanto de aeronaves militares como drones. Algunas personas incluso señalaron que el ruido pudo haber sido causado por aviones hipersónicos, pero todas estas publicaciones son apenas especulaciones, pues no hay información oficial al respecto.

La vigilancia aérea de largo alcance contará con drones y aeronaves e ingresarán al área autorizadas por el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI).

Volvemos a postear el Plan de Defensa Aérea para el Mundial 2026, eso es lo que sucedio hace rato en el sur de la CDMX. pic.twitter.com/nxwd2Ax8KS — México Aeroespacial y Defensa (@maeroespacial) March 27, 2026

Plan Kukulcán

Rumbo al Mundial 2026, el Gobierno de la CDMX diseñó un operativo que contará con más de 10 mil elementos de seguridad, incluyendo cierres viales.

Se espera gran afluencia todo el día para este sábado, pues a pesar de tratarse de un juego amistoso, el partido funcionará como ensayo general de seguridad.

El operativo contempla así :

472 vehículos oficiales

247 motopatrullas

16 grúas

4 ambulancias

2 motoambulancias

Drones tácticos

Un helicóptero Cóndor para la supervisión aérea