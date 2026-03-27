Estos ex habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ son parte de la nueva temporada de ‘Vecinos’

Vecinos suma a varios exhabitantes de La casa de los famosos México en episodios especiales para esta temporada (Televisa)

La serie de comedia Vecinos estrenará su nueva temporada el domingo 29 de marzo a las 19:00 por el canal Las estrellas, incorporando a dos exhabitantes de La casa de los famosos México en episodios especiales.

La vigésima y vigésima primera temporada se transmitirán de forma consecutiva con la participación de influencers y primeras actrices, según adelantaron Delia de la Cruz “Macaria” y Moisés Suárez durante una entrevista en el programa Hoy.

La inclusión de estos exconcursantes representa una estrategia para mantener la vigencia de la producción de Televisa, que ha permanecido durante dos décadas como una de las comedias con mayor audiencia en México.

De acuerdo con los actores, los nuevos episodios contarán con “sorpresas”, entre ellas la llegada de figuras como Abelito, Aldo de Nigris, Patricia Reyes Espíndola y Diana Golden.

La nueva temporada de Vecinos se estrena el domingo 29 de marzo a las 19:00 horas por el canal Las estrellas (Foto: captura de Instagram/@vecinosoficial)

A lo largo de sus 21 años en emisión, Vecinos ha contado con la presencia de reconocidos actores invitados, tales como Adrián Uribe, Omar Chaparro, Maribel Guardia, Germán Ortega, Freddy Ortega, Pierre Angelo, Luis Manuel Ávila e Ignacio López Tarso.

Dos décadas al aire por televisión abierta

Vecinos es una serie de comedia mexicana producida por Elías Solorio para Televisa, que se estrenó en 2005. Inspirada en la serie española Aquí no hay quien viva, retrata la vida cotidiana y los conflictos de los habitantes de un edificio en la Ciudad de México.

La serie destaca por su elenco coral y su humor basado en situaciones urbanas, presentando personajes reconocibles y entrañables para el público mexicano. Desde su debut, Vecinos ha mantenido una continuidad notable, con temporadas emitidas a lo largo de dos décadas.

Abelito, Aldo de Nigris, Patricia Reyes Espíndola y Diana Golden se integran como nuevas figuras invitadas en Vecinos

Uno de los personajes más emblemáticos fue Benito Rivers, interpretado por Octavio Ocaña. El personaje de Benito debutó siendo un niño, hijo de Frankie Rivers y Lorena Ruiz.

Su principal conflicto consistía en la insistencia de sus padres para que se convirtiera en actor, a pesar de su negativa constante. Esta trama se convirtió en uno de los ejes cómicos de la serie, y el personaje de Benito creció junto con la producción, acompañando distintas etapas del programa.

Octavio Ocaña estuvo ligado a Vecinos desde los seis años y se mantuvo en la serie hasta su muerte en 2021. El personaje de Benito Rivers adquirió nuevas dimensiones con el paso de los años, incluyendo una relación sentimental con Liz, interpretada por Talitha Becker.

Las temporadas 20 y 21 de Vecinos se transmitirán de forma consecutiva, según confirmaron Delia de la Cruz 'Macaria' y Moisés Suárez (Foto: Instagram/@vecinosoficial)

La trágica muerte de ‘Benito Rivers’

El 29 de octubre de 2021, Octavio Ocaña falleció a los 22 años en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El caso generó diversas versiones sobre las circunstancias de su muerte.

Según las autoridades, Ocaña murió a causa de un disparo en la cabeza, recibido mientras conducía su camioneta durante una persecución policial. Las investigaciones iniciales apuntaron a un disparo accidental, pero la familia del actor y peritajes independientes señalaron inconsistencias en la versión oficial, sugiriendo manipulación en la escena y posible responsabilidad policial.

El caso atrajo atención pública y mediática, derivando en protestas y exigencias de justicia por parte de seguidores y familiares. En diciembre de 2023, un policía municipal fue condenado por homicidio doloso y abuso de autoridad. En 2025, otro implicado fue detenido por las autoridades.

El actor fue pieza clave para el éxito de Vecinos. (Televisa Networks)

En la serie, la producción despidió a Octavio Ocaña de manera simbólica: su personaje fue integrado en los guiones a través de llamadas telefónicas y cameos simbólicos, además de un capítulo especial en el que los personajes se despiden de Benito Rivers, señalando que el personaje consiguió un papel en una película en Los Ángeles.