En Oaxaca la alianza 4T se rompe: amanecen con lonas que exhiben al PT, “Partido de Traidores”, les llaman

Morena y el Partido del Trabajo mantienen diferencias irreconciliables en Oaxaca. (Captura de pantalla)

Mientras en el Congreso de la Unión los coordinadores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) aplican la operación cicatriz para encontrar el remedio a las diferencias que surgieron a partir de la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Oaxaca no parece que vaya a haber tregua con el PT.

Le cambian el nombre al Partido del Trabajo

Desde muy temprano se reportó en medios locales y redes sociales que en algunos puentes peatonales y vehiculares fueron colocadas lonas con el siguiente mensaje:

“Última hora, el PT cambia de nombre, el partido 100% oportunista: Partido de Traidores”.

La tensión crece entre Morena y el PT en este estado, debido a que no es la primera vez que exhiben mantas en su contra. Luego de no votar a favor del Plan A de la presidenta, en Oaxaca también fueron colocadas lonas, mismas que fueron denunciadas por la diputada federal del PT, Margarita García, acusando al gobierno de Salomón Jara de estar detrás de estas acciones.

Benjamín Robles exhibe al gobierno de Oaxaca

Las diferencias con el gobernador del estado y el Partido del Trabajo quedaron exhibidas luego de la revocación de mandato, llevada a cabo el pasado el pasado 25 de enero, donde los número no le favorecieron del todo a Jara y el partido aliado acusó fraude en el proceso.

Benjamín Robles acusa al gobierno de Salomón Jara de realizar actos que podrían contemplar "fraude" durante la revocación de mandato en Oaxaca. (Foto: X/@BenjaminRoblesM)

Uno de los opositores al gobierno de Salomón Jara ha sido el Comisionado Político del PT, Benjamín Robles, quien aquel domingo escribió en X:

“‘El pueblo pone y el pueblo quita’ frase del mejor presidente de México en la era moderna. Desde muy temprano como ciudadano vengo a ejercer mi derecho al voto, como oaxaqueño he expresado la decisión y el sentir de muchas personas abandonadas, oprimidas y hartas del Nepotismo”.

En múltiples entrevistas ha dejado ver que la reconciliación en el estado no será posible, al menos no con Jara al frente del estado, apenas el día de ayer le dedicó otro mensaje al gobernador morenista:

“Salomón Jara ya no tiene futuro. El pueblo de Oaxaca no le va a perdonar jamás su corrupción, ineptitud y cinismo. En los hospitales, pacientes y familiares están en el olvido. Lo mismo que doctoras y trabajadores. ¿Alguien cree que esa negligencia podrá perdonarse? Más aún cuando los recursos están pero Salomón Jara los desvía. El usurpador ya debe irse de palacio. Le está haciendo un daño irreparable a Oaxaca”.

La reforma electoral evidenció la grieta a nivel nacional en la alianza

Ricardo Monreal aseguró que habrá reconciliación con el Partido del Trabajo tras distanciamiento por la reforma electoral. (X/@RicardoMonrealA)

Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que enviaría el Plan A de la reforma electoral a la Cámara de Diputados y tras darse a conocer la modificación a 11 artículos constitucionales, propuesta que incluía reformular la elección de plurinominales y recortar el presupuesto a partidos, el Partido del Trabajo mostró renuencia y las mesas de trabajo en Palacio Nacional y la Secretaría de Gobernación no rindieron frutos.

Para el Plan B, la alianza realizó hasta una conferencia de prensa donde dio a conocer que al fin habían llegado a un acuerdo y con las manos levantadas, coordinadores parlamentarios y dirigentes de los tres partidos admitieron que irían juntos apoyando la segunda propuesta de la presidenta.

Sin embargo, el documento que llegó al Senado de la República, a decir de Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada petista en San Lázaro, no estaba como lo acordaron, por lo que sus compañeros en la Cámara Alta hicieron lo propio y se negaron a pasar la reforma electoral en los términos de la presidenta.

Con esto, la revocación de mandato que se encontraba estipulada en el artículo 35 constitucional fue eliminada, descartando que se lleve a cabo este proceso en 2027, por lo que desde la conferencia mañanera se ha señalado al Partido del Trabajo por no apegarse a lo que la Cuarta Transformación impulsa, decisión que “será juzgada por el pueblo de México”, advierten.