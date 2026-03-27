Eiza González recuerda cómo fue vivir al estilo Hannah Montana: “Era una estrella de pop”

Eiza González alcanzó fama internacional al interpretar a Clara Molina y Roxy Pop en la telenovela juvenil Sueña Conmigo durante 2010 y 2011. REUTERS/Mario Anzuoni

Fue durante 2010 y 2011 cuando Eiza González dio vida a dos personajes al mismo tiempo, Clara Molina y Roxy Pop, en la telenovela juvenil Sueña Conmigo. Su participación en el proyecto fue clave, pues la serie se transmitió en varios países y permitió que la artista mostrara su faceta actoral y musical.

Más de una década después, su participación sigue siendo recordada, y recientemente fue abordada en Late Night with Seth Meyers, donde la actriz recordó cómo fue vivir un proyecto tan importante a tan corta edad.

El proyecto Sueña Conmigo mostró la versatilidad artística de Eiza González al combinar su talento actoral y musical en una producción transmitida en varios países. (Foto: Instagram/@eizagonzalez)

Los primeros pasos de Eiza González en la industria

Durante su participación en el show, Seth Meyers le mostró a Eiza González una imagen de Roxy Pop, lo que además de generar risas trajo a la memoria de la actriz varios recuerdos que no dudó en compartir.

“Era muy gracioso porque, bueno, empecé a trabajar cuando tenía 12 años. Era muy joven. Quería simplemente dedicarme al canto y a la actuación“, contó.

De acuerdo con González, sus sueños en la industria comenzaron desde muy joven, principalmente, buscaba mudarse a Estados Unidos y hacer teatro.

“Tuve mucha suerte y me eligieron para un par de programas mientras crecía, pero eventualmente conseguí un papel en Nickelodeon. Interpreté a Roxy Pop, y ella es, en realidad, una copia de Hannah Montana", recordó.

Eiza González compartió cómo logró planear su carrera desde pequeña y abrirse paso en la industria hasta llegar a Estados Unidos. (@eizagonzalez)

Eiza González y su vida al estilo Hannah Montana

Al ser elegida para ese papel, la actriz tuvo que hacer algunos cambios en su vida, pues al igual que la estrella internacional, los fines de semana daba giras y el resto de la semana se concentraba en su vida estudiantil.

“Los fines de semana, cuando finalmente me mudé a Nueva York y entré a Strasberg, tenía que acomodar mis clases de lunes a jueves, y luego los fines de semana salía de gira. Y luego todos volvían el lunes y preguntaban: ‘¿Qué hicieron el fin de semana?’ Ellos decían: ‘Fui a visitar a mi familia’. Y yo decía: ‘Bueno, hice tres estadios y después volví’“, detalló.

Debido a que las grabaciones del proyecto ocurrieron a principios de los años 2000, González confesó que era complicado que sus compañeros creyeran que era una estrella de pop, pues no había Internet, pero eso no fue impedimento para lograr sus objetivos.

“Así que bueno, lo logré. Entré a Strasberg a los 18 años. Apliqué y solo admitieron a cinco personas”, concluyó.

Tras protagonizar 'Lola, érase una vez', Eiza González realizó una gira nacional, consolidando su carrera musical con la banda sonora de la telenovela. Captura pantalla: YT/LolaVEVO

Así fueron los primeros pasos de Eiza González en su carrera artística

Eiza González inició su formación artística desde temprana edad en M&M Studios , bajo la dirección de Patricia Reyes Spíndola .

A los 14 años se incorporó al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) en la Ciudad de México.

Fue descubierta por el productor Pedro Damián durante su etapa en el CEA .

En 2007 protagonizó la telenovela juvenil " Lola, érase una vez" , adaptación de " Floricienta" , alcanzando reconocimiento en México y América Latina .

Tras el éxito televisivo, realizó una gira nacional e interpretó la banda sonora de la telenovela, iniciando así su carrera musical.

Posteriormente se trasladó a Nueva York para estudiar en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute .

Al regresar, protagonizó la serie Sueña conmigo y continuó con su faceta musical bajo el personaje Roxy Pop .

Más adelante, consolidó su carrera en México con la telenovela “Amores verdaderos”.

El recorrido inicial de Eiza González combinó formación actoral y musical, permitiéndole establecerse en la industria del entretenimiento y sentar las bases para su posterior incursión en producciones internacionales.