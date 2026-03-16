¡Es Ei-za, no Ai-za!”: Eiza González corrige a la prensa en plena fiesta del Oscar y el momento se vuelve viral

Eiza González protagoniza un momento viral al corregir la pronunciación de su nombre durante la fiesta posterior a los Oscar 2026. - (@eizagonzalez)

La actriz mexicana Eiza González protagonizó un momento que llamó la atención durante una celebración posterior a los Premios Oscar 2026 en Los Ángeles. Mientras atendía a la prensa internacional, decidió detener la conversación para aclarar cómo se pronuncia correctamente su nombre.

El instante ocurrió cuando algunos fotógrafos y reporteros pronunciaron su nombre de forma equivocada durante la alfombra roja rumbo a la fiesta posterior a la ceremonia. Con una sonrisa, la actriz intervino de manera directa para explicar la forma correcta.

El video del momento comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios admitieron que durante años habían dicho su nombre de forma incorrecta, lo que convirtió la escena en uno de los temas más comentados entre seguidores del espectáculo.

El momento en que Eiza detuvo la entrevista

La actriz mexicana detiene una entrevista en la alfombra roja de Los Ángeles para explicar la forma correcta de decir su nombre. - REUTERS/Danny Moloshok

Mientras respondía preguntas durante la cobertura del evento, la actriz notó que varios reporteros seguían pronunciando mal su nombre. En ese instante decidió hacer una pausa para aclararlo frente a todos.

El gesto fue interpretado por muchos como una forma espontánea de marcar la diferencia en la pronunciación, especialmente en un entorno internacional donde su nombre suele decirse de distintas maneras.

Un video que rápidamente se volvió tendencia

El video del instante en que Eiza aclara la pronunciación se convierte en tendencia en redes sociales y plataformas digitales. REUTERS/Danny Moloshok

Durante la fiesta posterior a los Oscar, González deslumbró con un vestido espectacular que captó la atención de asistentes, fotógrafos y usuarios en redes sociales, lo que provocó que las imágenes se viralizaran rápidamente.

El video en el que la actriz corrige la pronunciación de su nombre frente a los fotógrafos comenzó a circular en plataformas digitales pocas horas después del evento. En las imágenes se observa a la actriz sonriendo y, en un momento puntual, se le escucha decir con claridad: “Es Eiza”, enfatizando la forma correcta de decir su nombre mientras continúa posando para las cámaras.

La escena provocó numerosas reacciones entre los internautas, quienes compartieron el clip y comentaron que, tras escuchar la aclaración de la propia actriz, finalmente comprendieron cómo debe pronunciarse su nombre.

¿Quién es Eiza González?

Además de su éxito como actriz, Eiza González sobresale en la música y es considerada un ícono de estilo en eventos de moda y alfombras rojas. - REUTERS/Eduardo Munoz

Eiza González nació en Ciudad de México y desde temprana edad mostró interés por el mundo artístico. Su primera gran oportunidad llegó con el papel principal en la telenovela “Lola, érase una vez”, donde se dio a conocer entre el público juvenil y consolidó su popularidad en México.

Posteriormente, su carrera se proyectó a nivel internacional al participar en producciones de Hollywood. Entre sus trabajos más destacados ha compartido pantalla con figuras reconocidas de la industria cinematográfica.

Además de su faceta como actriz, ha incursionado en la música y se ha convertido en una referencia de estilo en alfombras rojas y eventos de moda. Su presencia constante en producciones internacionales la ha posicionado como una de las artistas mexicanas más visibles en el ámbito global.