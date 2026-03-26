México

Con drogas y más de 20 tráileres: caen 9 integrantes de “Los Malportados” en operativos en Edomex y CDMX tras denuncias

Este grupo delictivo mantiene operaciones en cinco alcaldías de la capital

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Nueve detenidos de Los Malportados en CDMX
Foto: SSPC

Nueve presuntos integrantes del grupo delictivo de “Los Malportados” fueron detenidos durante la realización de cinco cateos simultáneos en la Ciudad de México y el Estado de México.

Las acciones se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, así como en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Las personas detenidas son señaladas como integrantes de este grupo criminal identificado por su relación con delitos de narcomenudeo, extorsión, robo, secuestro y delincuencia organizada.

Tras denuncias ciudadanas sobre posibles actividades vinculadas con almacenamiento y distribución de drogas, elementos de las Fuerzas Armadas, estatales y de seguridad federal realizaron labores de vigilancia que les permitieron ejecutar los cateos.

Desde tráileres hasta 300 kilos de marihuana: así fueron detenidos

En el primer cateo, en la calle de los Maestros de Gustavo A. Madero, las autoridades aseguraron diversos objetos ilícitos y detuvieron a dos hombres, uno de 41 y otro de 45 años de edad, así como a una mujer de 19 años.

Los objetos localizados fueron:

  • 2 cargadores abastecidos
  • 2 teléfonos celulares
  • 1 bolsa con cristal
  • 26 bolsas con marihuana
  • 163 bolsas con cocaína
  • 1 kilo de cocaína
  • 2 vehículos
Nueve detenidos de Los Malportados en CDMX y Edomex
Foto: SSPC

En una segunda intervención, en la calle Graciano Sánchez de la misma alcaldía, los agentes decomisaron dinero en efectivo y detuvieron a una mujer de 52 años y a un hombre de 28 años.

Una tercera acción tuvo lugar en la calle Santa Cruz Acayucan, colonia Santa Apolonia de Azcapotzalco, donde los efectivos aseguraron dinero en efectivo, tres bolsas con una sustancia cristalina, una bolsa con marihuana, teléfonos celulares y una motocicleta. En el sitio fueron detenidos dos hombres de 20 y 29 años, así como una mujer de 36 años.

El cuarto allanamiento ocurrió en la avenida Estado de México, colonia Bello Horizonte del municipio de Tultitlán. En este domicilio, las autoridades informaron del aseguramiento de cinco vehículos, una motoneta, una motocicleta, 16 tractocamiones con caja, 10 tractocamiones sin caja, 11 cajas de carga, dosis de droga y diversa mercancía.

Finalmente, en un domicilio de la calle Democracia en Azcapotzalco, se localizaron 300 kilos de marihuana.

Nueve detenidos de Los Malportados en CDMX y Edomex
Foto: SSPC

Adicionalmente, agentes de seguridad que patrullaban la colonia San Miguel Amantla, también en Azcapotzalco, detuvieron a un hombre que, al notar la presencia policial, intentó huir. Tras inspeccionarlo, se le encontraron 10 bolsas resellables con marihuana, 11 con una sustancia sólida azul, varios teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Las viviendas cateadas permanecen bajo resguardo policial. Todo lo asegurado y las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes y determinará la situación jurídica de los implicados.

Los Malportados” son identificados como un grupo generador de violencia que opera en la zona y cuya actividad principal es el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro, el robo, homicidios y otros delitos asociados a la delincuencia organizada.

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