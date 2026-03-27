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Claudia Sheinbaum defiende presunción de inocencia de detenidos y reconoce necesidad de mejorar ministerios públicos en México

La presidenta abrió la puerta a discutir reformas para fortalecer fiscalías

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La presidenta Claudia Sheinbaum defiende presunción de inocencia de detenidos (EFE/Esteban Biba)
La presidenta Claudia Sheinbaum defiende presunción de inocencia de detenidos (EFE/Esteban Biba)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que todos los casos de personas detenidas en el país deben manejarse bajo el principio de presunción de inocencia, especialmente en situaciones donde jóvenes reportados como desaparecidos posteriormente son encontrados y vinculados con actividades delictivas, ya sea por coacción o reclutamiento forzado.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre si estos casos podrían recibir un trato distinto en cuanto a posibles atenuantes legales. Al respecto, Sheinbaum subrayó que son las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia quienes deben determinar cada situación con base en investigaciones específicas.

“Tiene que analizarlo la FGR y el juez; tiene siempre una parte de si la persona cometió un delito, qué atenuante tiene, que haya sido obligado o no, es algo que considera la Fiscalía y el juez. Difícilmente uno puede predeterminar una circunstancia como esta; es un análisis de la circunstancia específica, de la propia Fiscalía, del MP y del juez o la jueza que determina la sanción a la persona a partir de las distintas consideraciones del caso”, explicó.

Nunca pediría que detuvieran a inocente

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum en la Mañanera del 27 de marzo (especial)

La presidenta reiteró su postura firme en defensa de los derechos de las personas que pudieran ser injustamente detenidas. “Porque nunca en mi vida pediría que a un inocente lo detuvieran, jamás. Y si hay personas inocentes detenidas, deben salir. ¿Quién lo debe determinar? Un juez”, destacó.

Sheinbaum también informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) cuenta con un área especializada para atender denuncias ciudadanas relacionadas con posibles irregularidades en detenciones, muchas de las cuales surgen durante sus giras o a través del módulo de atención en Palacio Nacional.

“O los casos —de gente detenida y que los han coaccionado para que se declaren culpables— que tú mencionas en este momento, si nos das toda la información, la Secretaría de Gobernación investiga y trabaja incluso con el Poder Judicial si es necesario, para que las personas puedan ser liberadas en caso de que haya prueba de su inocencia”, reiteró la mandataria.

Mejorar los MP

Un mazo de madera oscura con mango sobre una base de madera clara en un escritorio de madera brillante. Al fondo, libros y paneles de madera difuminados.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que existe una necesidad de mejorar el desempeño de los ministerios públicos y de las fiscalías (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro punto, la titular del Ejecutivo federal reconoció que existe una necesidad urgente de mejorar el desempeño de los ministerios públicos en el país, señalando que la transición de procuradurías a fiscalías no ha generado los resultados esperados en todos los casos.

“Tienen que mejorar los ministerios públicos en el país. En eso tienes toda la razón. Y que no necesariamente el haber convertido en fiscalías las procuradurías ha representado una mejora significativa. En eso coincidimos. En algunos casos han mejorado mucho las fiscalías y en otros casos, pues no se ha visto gran mejoría”, mencionó a reportera.

Ante este panorama, Sheinbaum no descartó la posibilidad de impulsar cambios legales para fortalecer el sistema de procuración de justicia, aunque también enfatizó que mucho depende del desempeño interno de las propias instituciones.

Si eso requiere una reforma legal o más bien acción de los propios fiscales para que las fiscalías funcionen de mejor manera, pues es algo que hay que discutir incluso con el Poder Legislativo. Pero de que necesitamos mejores fiscalías en el país, en eso estamos de acuerdo”, concluyó.

Finalmente, la presidenta reiteró que su administración mantendrá el compromiso de garantizar justicia, evitar detenciones arbitrarias y fortalecer el estado de derecho, en coordinación con instancias como la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial, con el objetivo de asegurar que cada caso sea analizado con rigor, legalidad y respeto a los derechos humanos.

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