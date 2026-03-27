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Chiquis dice que le dolió lo que Lupillo Rivera reveló en su libro y él le contesta: “Hay paracetamol”

El ‘Toro del Corrido’ respondió con humor ante los cuestionamiento de la prensa

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Lupillo Rivera y Chiquis (Foto: Instagram@lupilloriveraofficial)
Lupillo Rivera y Chiquis (Foto: Instagram@lupilloriveraofficial)

Lupillo Rivera se encuentra en el centro de una nueva polémica familiar después de que la publicación de su libro Tragos amargos expusiera detalles inéditos sobre la vida personal de su sobrina Chiquis Rivera.

El cantante, conocido como el Toro del Corrido opinó al respecto.

La polémica por el libro y la relación con Chiquis

Según reportó Univisión, el reciente lanzamiento de Tragos amargos revivió antiguas tensiones familiares, al incluir el relato de una supuesta relación entre Chiquis Rivera y la joyera Elena Jiménez, quien fue una de las mejores amigas de Jenni Rivera.

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¿Cómo reaccionó Chiquis?

Hace unos días, en un encuentro con la prensa, la famosa fue cuestionada sobre el tema. A esto, dijo:

“No tuve la oportunidad de hablar con él... no he tenido la oportunidad”, comentó y añadió: “Sí me dolió poquito, muchas gracias, pero todo bien”.

Chiquis está dispuesta a hablar ‘Sin Filtro’ en su nueva temporada: termina con rumores sobre Jenni Rivera y más (Foto: Marco Ruiz/ Infobae México)
Chiquis está dispuesta a hablar ‘Sin Filtro’ en su nueva temporada: termina con rumores sobre Jenni Rivera y más (Foto: Marco Ruiz/ Infobae México)

Lo que respondió Lupillo Rivera a Chiquis

Consultado por los medios sobre la reacción de Chiquis Rivera tras las declaraciones que hizo sobre su vida personal en el libro, Lupillo Rivera optó por restar importancia al conflicto.

“Todo bien, yo le deseo lo mejor del mundo, que le eche muchas ganas a la vida”, puntualizó.

Ante la insistencia de los reporteros sobre el tema, el cantante añadió:

“Hay que tomarnos un dalay para que se calmen las cosas, no sé que responder a esa pregunta, hay paracetamol, hay un montón de cosas ahí para quitar los dolores”.

Lupillo puntualizó que, desde su punto de vista, los temas que atraviesa con sus consanguíneos son algo más común de lo que parece.

“Somos una familia normal, todas las familias se separan por parejas, hijos, es normal solo que lo engrandecen de más”.

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