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¿Vives en Coyoacán? Vecinos del Estadio Azteca deberán mostrar INE para entrar a sus colonias durante México vs Portugal

La Alcaldía Coyoacán implementará control de accesos en colonias aledañas al Estadio Banorte el día de su reinauguración

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Autoridades de Coyoacán anunciaron filtros de acceso en zonas cercanas al Estadio Azteca por el partido México vs Portugal. . FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM
Autoridades de Coyoacán anunciaron filtros de acceso en zonas cercanas al Estadio Azteca por el partido México vs Portugal. . FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

La alcaldía Coyoacán anunció un dispositivo especial de control de accesos en las colonias cercanas al Estadio Azteca, que se implementará durante el partido entre México vs. Portugal, programado para este sábado 28 de marzo.

La medida responde a la alta afluencia esperada por la reinauguración del estadio y la importancia del evento deportivo, que forma parte de los preparativos para la Copa del Mundo 2026.

Control de accesos y requisitos para residentes

Gobierno CDMX entregó las obras alrededor del Estadio Azteca a días de la inauguración del inmueble con un partido amistoso (Luz Coello/ Infobae)
Gobierno CDMX entregó las obras alrededor del Estadio Azteca a días de la inauguración del inmueble con un partido amistoso (Luz Coello/ Infobae)

Según la información difundida por la alcaldía Coyoacán, solo podrán ingresar a las colonias aledañas quienes presenten:

  • Credencial de elector (INE)
  • Comprobante de domicilio

Esta disposición aplica para los residentes de las áreas próximas al estadio, quienes deberán mostrar dicho documento en los filtros de seguridad instalados en los accesos principales que acredite residencia en la zona.

La administración local detalló que los tarjetones de acceso vial aún no están disponibles, pues el proyecto está en fase de definición en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.

Además, se anticipan cortes y desvíos en avenidas clave como Avenida Santa Úrsula, Anillo Periférico, Avenida de Imán, Gran Sur y Calzada de Tlalpan.

FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea del Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se convertirá en el primer estadio en albergar tres Copas Mundiales (1970, 1986 y 2026), en la Ciudad de México, México, el 17 de marzo de 2026. REUTERS/Luis Cortes/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Vista aérea del Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se convertirá en el primer estadio en albergar tres Copas Mundiales (1970, 1986 y 2026), en la Ciudad de México, México, el 17 de marzo de 2026. REUTERS/Luis Cortes/Foto de archivo

El acceso peatonal estará limitado a quienes cuenten con boleto para el partido o acrediten residencia, mientras que el estacionamiento operará con restricciones.

Las autoridades recomendaron a los asistentes y vecinos anticipar su llegada entre las 16:30 y 18:00 horas para evitar contratiempos, ya que el partido está programado para las 19:00 horas.

Vecinos muestran descontento

El anuncio del operativo generó una fuerte reacción en redes sociales. Diversos usuarios criticaron la medida, expresando molestias por la necesidad de mostrar documentos oficiales para ingresar a sus casas.

Algunos vecinos cuestionaron el derecho al libre tránsito y la falta de claridad respecto a los mecanismos de acceso para visitantes o familiares.

Diapositiva informativa sobre la operación de transporte público de CDMX. Muestra horarios extendidos de Metro, Metrobús, Tren Ligero y un mapa de rutas
El Gobierno de la CDMX compartió detalles de los operativos de movilidad para la inauguración del Estadio Azteca (Jefatura Gobierno CDMX)

Entre los comentarios destacados se encuentran:

  • “¿Por qué van a pedir permiso para entrar a su casa? Todo por un Mundial mal organizado”
  • “¿Y si no vivo ahí pero quiero ir a visitar a alguien? ¿Van a restringir mi derecho al libre tránsito?”
  • “Viva la violación a la libertad de tránsito”
  • “Nos está fregando el libre tránsito”
  • “¿El seguro del auto sirve?, trae la dirección. Mi INE no trae dirección”
  • “Los tarjetones de acceso a sus casas ni siquiera los tienen y es el sábado”
  • “¿Cuál es el polígono del que hablan?”
  • “¿Le temen a las manifestaciones?”
  • “Que porquería de ciudad nos están dando”
  • “Ya quiero ver cuántos se les cuelan usando el ingenio mexicano y que a 3 días del primer juego apenas estén viendo mecanismos de acceso para residentes”
  • “Y esto no es nada, esperen en el Mundial sus calles llenas de ambulantes, seguro ya se las están repartiendo”
  • “¡Qué pinche fastidio!”

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