Tras el terrible asesinato de dos maestras en Michoacán, el término “incel” se vuelve una tendencia en los buscadores Cárdenas. Crédito: Redes Sociales

De acuerdo con datos de Google Trends, el interés por la palabra “incel” en México experimentó un incremento abrupto en los últimos días, hasta este jueves 25 de marzo.

El término “incel”, acrónimo en inglés de “involuntary celibate” (célibe involuntario), se refiere a comunidades o individuos que se identifican como incapaces de establecer relaciones sentimentales o sexuales, a pesar de su deseo de hacerlo.

Este concepto ha ganado notoriedad en foros digitales donde algunos miembros expresan resentimiento y hostilidad, especialmente hacia las mujeres y ciertos grupos sociales. En diversos casos internacionales, el término se ha vinculado a discursos de odio y, ocasionalmente, a hechos violentos.

Tendencia en Google Trends tras sensible caso en Michoacán

Entre el 18 y el 23 de marzo, el volumen de búsquedas permaneció en niveles bajos, con valores cercanos a cero. A partir de la madrugada del 23 de marzo, se registró un pico que llevó el indicador a su punto máximo, según muestra la propia plataforma. Posteriormente, la tendencia se mantuvo elevada en comparación con la semana anterior.

Este aumento coincide con la cobertura mediática sobre un ataque en una institución educativa de Michoacán, lo que sugiere una relación directa entre el hecho noticioso y la repentina popularidad del término. Estos picos suelen presentarse cuando los términos adquieren relevancia social tras hechos de alto impacto.

Tendencia en Google Trends tras sensible caso en Michoacán (Foto: Google Trends)

El ataque en la Preparatoria Antón Makarenko

El martes 24 de marzo de 2026, la comunidad de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, fue escenario de un ataque armado en la Preparatoria Antón Makarenko que resultó en el asesinato de dos profesoras. El agresor, Osmar N., de 15 años, ingresó al plantel con un fusil AR-15 y disparó contra las docentes María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, quienes se encontraban en la recepción.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) estableció que el joven realizó al menos 14 disparos dentro del plantel. El fiscal Carlos Torres Piña detalló que el ataque estuvo precedido por publicaciones en redes sociales, donde el adolescente anticipó sus intenciones y difundió mensajes de odio, referencias al movimiento “incel”, imágenes del ataque en Columbine y del asesino serial Charles Manson.

Cronología y señales previas

La reconstrucción de los hechos reveló que nueve horas antes del ataque, el agresor publicó al menos cuatro historias en su cuenta de Instagram. En una de ellas, vestía completamente de negro y mostraba el arma utilizada, acompañada de la frase “Hoy es el día”. Otros videos incluían mensajes contra feministas y referencias explícitas al mundo “incel”.

La FGE detalló que el arma empleada era un fusil M&P15 Patrol calibre 5.56, de uso exclusivo militar y fabricada por Smith & Wesson. El adolescente accedió al arma en su domicilio, según sus declaraciones, aunque su padrastro negó la propiedad del fusil.

Secuencia del ataque y reacción de la comunidad

El ataque ocurrió entre las 7:30 y 7:40 de la mañana. Las cámaras de seguridad muestran que Osmar N. no dudó al ingresar: disparó a una profesora por la espalda, causándole la muerte de manera inmediata, y luego atacó a la segunda, quien intentó refugiarse tras el mostrador.

El agresor disparó dos veces más y, al acercarse, realizó un tercer disparo mortal. Según el fiscal, la respuesta de la comunidad educativa fue clave para evitar más víctimas. Alumnos y trabajadores sometieron, amarraron y desarmaron al joven antes de la llegada de las autoridades.

El ataque en la Preparatoria Antón Makarenko ((Facebook/Anton.Makarenko.lzc))

El personal de la FGE arribó al lugar alrededor de las 8:30 y realizó las diligencias correspondientes. La investigación incluye exámenes toxicológicos y psicológicos al agresor y la revisión de sus pertenencias y dispositivos electrónicos.

Investigación y contexto institucional

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó los hechos y la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Rosalinda Savala, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. El colegio aclaró que el estudiante era de nuevo ingreso y no existían antecedentes de expulsión, reportes disciplinarios ni problemas de colegiatura.

La FGE investiga además la posible comisión del delito de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Se analiza el contexto familiar y la posible existencia de omisiones en el resguardo del arma, además de indagar si el joven fue víctima de acoso escolar, aunque hasta el momento no existen reportes de bullying o violencia previa en el plantel.

Elementos claves de la investigación

El término “incel” se volvió tendencia tras el ataque, reflejando un creciente interés social y mediático por comprender los motivos detrás de este tipo de violencia.

Se realizaron al menos 14 disparos dentro del plantel.

La reacción de los alumnos y trabajadores evitó que hubiera más víctimas.

El agresor difundió previamente mensajes de odio y referencias a movimientos violentos en redes sociales.

El caso sigue bajo investigación, y las autoridades continúan analizando los factores que pudieron influir en la conducta del agresor y el acceso al arma utilizada.