México

Tras el terrible asesinato de dos maestras en Michoacán, el término “incel” se vuelve una tendencia en los buscadores

La comunidad de Lázaro Cárdenas fue escenario de un ataque armado en la Preparatoria Antón Makarenko que resultó en el asesinato de dos profesoras

Guardar
Tras el terrible asesinato de dos maestras en Michoacán, el término “incel” se vuelve una tendencia en los buscadores Cárdenas. Crédito: Redes Sociales
Tras el terrible asesinato de dos maestras en Michoacán, el término “incel” se vuelve una tendencia en los buscadores Cárdenas. Crédito: Redes Sociales

De acuerdo con datos de Google Trends, el interés por la palabra “incel” en México experimentó un incremento abrupto en los últimos días, hasta este jueves 25 de marzo.

El término “incel”, acrónimo en inglés de “involuntary celibate” (célibe involuntario), se refiere a comunidades o individuos que se identifican como incapaces de establecer relaciones sentimentales o sexuales, a pesar de su deseo de hacerlo.

Este concepto ha ganado notoriedad en foros digitales donde algunos miembros expresan resentimiento y hostilidad, especialmente hacia las mujeres y ciertos grupos sociales. En diversos casos internacionales, el término se ha vinculado a discursos de odio y, ocasionalmente, a hechos violentos.

Tendencia en Google Trends tras sensible caso en Michoacán

Entre el 18 y el 23 de marzo, el volumen de búsquedas permaneció en niveles bajos, con valores cercanos a cero. A partir de la madrugada del 23 de marzo, se registró un pico que llevó el indicador a su punto máximo, según muestra la propia plataforma. Posteriormente, la tendencia se mantuvo elevada en comparación con la semana anterior.

Este aumento coincide con la cobertura mediática sobre un ataque en una institución educativa de Michoacán, lo que sugiere una relación directa entre el hecho noticioso y la repentina popularidad del término. Estos picos suelen presentarse cuando los términos adquieren relevancia social tras hechos de alto impacto.

Tendencia en Google Trends tras sensible caso en Michoacán (Foto: Google Trends)
Tendencia en Google Trends tras sensible caso en Michoacán (Foto: Google Trends)

El ataque en la Preparatoria Antón Makarenko

El martes 24 de marzo de 2026, la comunidad de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, fue escenario de un ataque armado en la Preparatoria Antón Makarenko que resultó en el asesinato de dos profesoras. El agresor, Osmar N., de 15 años, ingresó al plantel con un fusil AR-15 y disparó contra las docentes María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, quienes se encontraban en la recepción.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) estableció que el joven realizó al menos 14 disparos dentro del plantel. El fiscal Carlos Torres Piña detalló que el ataque estuvo precedido por publicaciones en redes sociales, donde el adolescente anticipó sus intenciones y difundió mensajes de odio, referencias al movimiento “incel”, imágenes del ataque en Columbine y del asesino serial Charles Manson.

Cronología y señales previas

La reconstrucción de los hechos reveló que nueve horas antes del ataque, el agresor publicó al menos cuatro historias en su cuenta de Instagram. En una de ellas, vestía completamente de negro y mostraba el arma utilizada, acompañada de la frase “Hoy es el día”. Otros videos incluían mensajes contra feministas y referencias explícitas al mundo “incel”.

La FGE detalló que el arma empleada era un fusil M&P15 Patrol calibre 5.56, de uso exclusivo militar y fabricada por Smith & Wesson. El adolescente accedió al arma en su domicilio, según sus declaraciones, aunque su padrastro negó la propiedad del fusil.

Secuencia del ataque y reacción de la comunidad

El ataque ocurrió entre las 7:30 y 7:40 de la mañana. Las cámaras de seguridad muestran que Osmar N. no dudó al ingresar: disparó a una profesora por la espalda, causándole la muerte de manera inmediata, y luego atacó a la segunda, quien intentó refugiarse tras el mostrador.

El agresor disparó dos veces más y, al acercarse, realizó un tercer disparo mortal. Según el fiscal, la respuesta de la comunidad educativa fue clave para evitar más víctimas. Alumnos y trabajadores sometieron, amarraron y desarmaron al joven antes de la llegada de las autoridades.

Fachada principal de la Preparatoria Antón Makarenko, un edificio de dos pisos con paredes amarillas, detalles azules y ventanas cuadriculadas
El ataque en la Preparatoria Antón Makarenko ((Facebook/Anton.Makarenko.lzc))

El personal de la FGE arribó al lugar alrededor de las 8:30 y realizó las diligencias correspondientes. La investigación incluye exámenes toxicológicos y psicológicos al agresor y la revisión de sus pertenencias y dispositivos electrónicos.

Investigación y contexto institucional

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó los hechos y la presidenta municipal de Lázaro CárdenasRosalinda Savala, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. El colegio aclaró que el estudiante era de nuevo ingreso y no existían antecedentes de expulsión, reportes disciplinarios ni problemas de colegiatura.

La FGE investiga además la posible comisión del delito de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Se analiza el contexto familiar y la posible existencia de omisiones en el resguardo del arma, además de indagar si el joven fue víctima de acoso escolar, aunque hasta el momento no existen reportes de bullying o violencia previa en el plantel.

Elementos claves de la investigación

  • El término “incel” se volvió tendencia tras el ataque, reflejando un creciente interés social y mediático por comprender los motivos detrás de este tipo de violencia.
  • Se realizaron al menos 14 disparos dentro del plantel.
  • La reacción de los alumnos y trabajadores evitó que hubiera más víctimas.
  • El agresor difundió previamente mensajes de odio y referencias a movimientos violentos en redes sociales.

El caso sigue bajo investigación, y las autoridades continúan analizando los factores que pudieron influir en la conducta del agresor y el acceso al arma utilizada.

Temas Relacionados

MichoacánGoogle TrendsIncelMaestraAtaque armadoLázaro CárdenasPreparatoria Antón Makarenkomexico-noticias

Más Noticias

Cáncer cervicouterino en México: el alarmante fenómeno de las “pacientes fantasma” que pone en riesgo miles de vidas

El abandono del seguimiento médico tras un resultado positivo de VPH se ha convertido en uno de los principales obstáculos para combatirlo

Cáncer cervicouterino en México: el alarmante fenómeno de las “pacientes fantasma” que pone en riesgo miles de vidas

Cheesecake de galleta de chocolate sin horno: receta sencilla y cremosa paso a paso

Un postre frío y práctico que combina una base crujiente con un relleno suave, ideal para disfrutar en reuniones familiares

Cheesecake de galleta de chocolate sin horno: receta sencilla y cremosa paso a paso

¡Enviados a ligas menores! Javier Assad, Valente Bellozo y Alejandro Osuna quedan fuera del roster para el Opening Day de la MLB

La temporada 2026 ya comenzó este miércoles, por lo que te invitamos a conocer aquellos jugadores que estarán en los rosters oficiales para el Opening Day

¡Enviados a ligas menores! Javier Assad, Valente Bellozo y Alejandro Osuna quedan fuera del roster para el Opening Day de la MLB

Alejandro Moreno se burla del Plan B tras no modificar el artículo 35: “Se fue a la basura sin su pieza clave”

El rechazo en el Senado impide que la consulta popular de revocación de mandato coincida con las elecciones de 2027 en México

Alejandro Moreno se burla del Plan B tras no modificar el artículo 35: “Se fue a la basura sin su pieza clave”

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 26 de marzo: cierre parcial en la autopista México-Cuernavaca por choque de tráiler

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 26 de marzo: cierre parcial en la autopista México-Cuernavaca por choque de tráiler
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de marzo: estudiante enfrentará audiencia por asesinato de profesoras en Michoacán

EN VIVO Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de marzo: estudiante enfrentará audiencia por asesinato de profesoras en Michoacán

Así fue como un reo de Barrientos intentó escapar de una patrulla cuando era llevado a consulta médica en Edomex

Estudiante de preparatoria enfrentará audiencia este jueves por el asesinato de dos profesoras en Michoacán

Renta de brincolín y un auto abandonado: la desaparición de Carlos Joel y Fernando David enciende alarmas en Jalisco

Hallan con vida a Arnulfo Aguilar, empresario gasolinero secuestrado en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Carlos Espejel marca distancia de la 4T: “Este tipo de mentalidad nos vuelve muy mediocres”

Carlos Espejel marca distancia de la 4T: “Este tipo de mentalidad nos vuelve muy mediocres”

Festival arte, queso y vino 2026 en Edomex: fecha, sede y artistas gratis que darán concierto

La Choco revela polémica advertencia de Bisogno sobre quedar embarazada y redes no perdonan la anécdota

Así reaccionaron las hijas de Rocío Dúrcal a la versión de “La gata bajo la lluvia” de Ángela Aguilar

Latin Lover recordó la tragedia que le costó la vida a Édgar Ponce en “Sólo para Mujeres”

DEPORTES

¡Enviados a ligas menores! Javier Assad, Valente Bellozo y Alejandro Osuna quedan fuera del roster para el Opening Day de la MLB

¡Enviados a ligas menores! Javier Assad, Valente Bellozo y Alejandro Osuna quedan fuera del roster para el Opening Day de la MLB

Australia vs Camerún: cuándo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional en México

El mexicano Rodrigo Pacheco hace historia y elimina a James Duckworth en el ATP de Morelia

Sudáfrica vs Panamá: fechas y horarios del par de amistosos internacionales que tendrán ambas selecciones durante la Fecha FIFA

Mauricio Culebro se une al Atlanta United tras su salida de Tigres