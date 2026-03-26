PRI presume legado de Juegos Olímpicos y Mundiales y acusa a Morena de destruir “la marca México”

(Infobae-Itzallana)

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y México como sede por primera vez en 40 años — y la tercera en su historia —, era inevitable que la política se colara al partido. Pero nadie esperaba que el PRI aprovechara la euforia mundialista para publicar un mensaje que, en cuestión de horas, se convirtió en blanco de críticas: el partido tricolor reivindicó los Juegos Olímpicos de 1968 como uno de sus grandes logros de gobierno.

El mismo 1968 en que el Ejército mexicano masacró a estudiantes en Tlatelolco, un hecho que parece haber quedado en el olvido del partido político.

Ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de México 1968, celebrados bajo la sombra de la represión estudiantil en Tlatelolco. EFE/jgb/Archivo

“Nuestros gobiernos hicieron que las Olimpiadas del 68 fueran un referente mundial”.

Eso escribió textualmente, la cuenta oficial del PRI en redes sociales. El mensaje completo arranca con nostalgia mundialista y deportiva — recordando que México consiguió la sede en 2018 y que “trabajaríamos gobierno e iniciativa privada para que México se luciera ante el mundo” — y escalaba hasta presentar el 68, el Mundial 70 y el 86 como ejemplos del México moderno y desarrollado que el tricolor supo construir.

El problema es que las Olimpiadas de México 1968 no se recuerdan en el mundo únicamente por sus marcas atléticas. Se recuerdan por la Masacre de Tlatelolco del 2 de octubre, cuando fuerzas del gobierno — encabezado en ese momento por Gustavo Díaz Ordaz, presidente priista — abrieron fuego contra una manifestación estudiantil. El número exacto de muertos sigue siendo materia de disputa histórica, pero las investigaciones posteriores hablan de decenas de víctimas, desapariciones forzadas y una represión sistemática que el propio Estado tardó décadas en reconocer parcialmente.

Faltan días y sobran obras inconclusas

A poco menos de meses (2 meses y 17 días para ser exactos), múltiples recintos y obras de infraestructura vinculadas al evento siguen sin concluirse. Las imágenes de estadios con trabajos pendientes, accesos sin terminar y proyectos de movilidad retrasados han circulado ampliamente en redes, alimentando la preocupación de que México no llegue a tiempo con todo lo prometido cuando ganó la candidatura junto a Estados Unidos y Canadá.

El PRI difundió en redes sociales un comunicado en el que presume las Olimpiadas de 1968 y los Mundiales de 1970 y 1986 como símbolos del México moderno, ignorando la represión estudiantil de Tlatelolco.

“Para que México funcione de nuevo necesita al PRI”

Concluyó el mensaje del partido. La frase, acompañada de la reivindicación de las Olimpiadas del 68, remite a un partido que, a 57 años de los hechos de Tlatelolco, aún evita referirse directamente a lo ocurrido aquella noche en la Plaza de las Tres Culturas. El Mundial se acerca y las obras avanzan, pero el recuerdo de ese episodio permanece latente.