Orden de apellidos podría cambiar en Edomex: padres decidirían cuál iría primero

Orden de los apellidos deberá elegirse por ambos progenitores en el Edomex

En el Estado de México (Edomex), las personas progenitoras podrían elegir libremente el orden de los apellidos de sus hijas e hijos, de acuerdo con una iniciativa presentada por la diputada local Itzel Daniela Ballesteros Lule.

La propuesta plantea que, en caso de no existir acuerdo entre ambos padres, el primer apellido de la madre se coloque en primer lugar, rompiendo con la tradición que privilegia automáticamente el apellido paterno.

El proyecto fue expuesto durante sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense y tiene como objetivo principal fortalecer el derecho a la identidad, así como promover la igualdad entre mujeres y hombres dentro del ámbito familiar. La legisladora argumentó que el modelo actual aún reproduce esquemas tradicionales que colocan al hombre en una posición predominante en la transmisión del nombre.

¿Qué señala la ley actualmente?

Actualmente, el Código Civil estatal establece que el nombre de una persona se integra por el nombre propio, seguido del primer apellido del padre y posteriormente el de la madre, salvo que exista un acuerdo distinto entre ambos progenitores. Sin embargo, cuando no hay consenso, la legislación vigente da prioridad al apellido paterno, situación que la iniciativa busca modificar.

El proyecto legislativo propone que el orden acordado por los padres se aplique de manera preferente a los demás hijos e hijas del mismo vínculo, con el fin de mantener uniformidad en la identidad familiar.

Asimismo, establece que cuando solo uno de los progenitores reconozca al menor, el apellido se formará con cualquiera de los apellidos de ese progenitor, respetando las disposiciones legales vigentes.

Se retoma lo aprobado por la SCJN

La propuesta legal, se basa en los criterios emitidos por la SCJN, que imponer de manera automática el apellido paterno es contrario a los principios de igualdad y no discriminación (Suprema Corte de Justicia de la Nación/FB)

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa se basa en criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ha señalado en diversos precedentes que imponer de manera automática el apellido paterno sobre el materno es contrario a los principios de igualdad y no discriminación. De acuerdo con el máximo tribunal, esta práctica perpetúa estereotipos de género y limita el derecho de los padres a decidir libremente sobre la identidad de sus hijos.

En ese sentido, la SCJN ha enfatizado que el derecho al nombre debe interpretarse conforme a los principios constitucionales de igualdad, así como al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bajo esta perspectiva, la propuesta legislativa se alinea con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

El documento también destaca que la forma en que se transmiten los apellidos tiene un impacto profundo en la construcción de la identidad personal y familiar. En la práctica, existen numerosos casos en los que niñas, niños y adolescentes portan apellidos de progenitores que no han estado presentes en su vida, ya sea por abandono, ausencia o falta de reconocimiento afectivo.

Esta situación genera una brecha entre la identidad jurídica y la identidad social, obligando a las personas a mantener un vínculo nominal con alguien que no ha ejercido responsabilidad parental. Para la promovente, esta realidad evidencia la necesidad de flexibilizar la legislación y permitir que las familias tomen decisiones más acordes a su contexto.

Además, la iniciativa subraya que el modelo actual limita la posibilidad de que los apellidos reflejen los vínculos afectivos reales, lo que puede perpetuar estructuras familiares que no corresponden a la diversidad contemporánea. En contraste, permitir una elección libre contribuiría a que la identidad jurídica sea más representativa de la vida familiar.

Durante su intervención en tribuna, la diputada Ballesteros Lule destacó que el nombre no debe ser una imposición legal, sino una decisión consciente, libre y representativa. “Se trata de dignificar la identidad de cada persona desde su nacimiento”, sostuvo.

De ser aprobada, esta reforma marcaría un cambio significativo en la legislación civil mexiquense, alineándola con una visión más igualitaria y acorde con las transformaciones sociales actuales, donde la equidad de género y el reconocimiento de la diversidad familiar son cada vez más relevantes.