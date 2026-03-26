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Metro CDMX extenderá su horario por el partido de México vs Portugal: todo lo que debes saber

La autoridad capitalina implementará una extensión en el horario del Metro para facilitar el retorno de asistentes tras el encuentro entre México y Portugal

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Qué ha pasado en la Línea 3 del Metro CDMX y su remodelación (X/ @MetroCDMX)
El servicio se extenderá para que los asistentes puedan regresar seguros.(X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México anunció la extensión del horario de operación del Metro de la CDMX debido al partido entre las selecciones de México y Portugal, que marcará la reinauguración del Estadio Azteca, ahora renombrado como Estadio Ciudad de México.

Esta medida busca facilitar la movilidad de los miles de asistentes que se prevé acudan al evento deportivo, considerado uno de los de mayor impacto en la capital en lo que va del año, y previo al inicio del Mundial 2026.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, indicó que el operativo diseñado para el sábado contempla el refuerzo de transporte público en las líneas más cercanas al sur de la ciudad, especialmente en la Línea 2 y la Línea 9 del Metro, así como en la conexión con el Tren Ligero.

Horario del Metro y alternativas de acceso

El servicio de Metro funcionará de manera habitual durante el día, pero el cierre se recorrerá hasta la 01:00 del domingo 29 de marzo para asegurar el retorno de los asistentes.

De acuerdo con información publicada por las autoridades capitalinas, el acceso al estadio se realizará principalmente a través del transporte público, ya que no se habilitará estacionamiento para vehículos particulares.

Solo podrán ingresar autos de emergencia y residentes acreditados, mientras que la última milla hacia el estadio se cubrirá a pie.

Las puertas del recinto abrirán a las 15:30 horas y el partido comenzará a las 19:00.

El operativo servirá de ensayo para el Mundial 2026. (Infobae-Itzallana)
El operativo servirá de ensayo para el Mundial 2026. (Infobae-Itzallana)

Para garantizar la llegada desde diferentes puntos de la ciudad, la Secretaría de Movilidad pondrá a disposición rutas gratuitas desde zonas clave como Reforma, Polanco, Santa Fe, la colonia Roma y el Aeropuerto Internacional.

Estas rutas estarán conectadas con el Metro, el Metrobús y el Tren Ligero, con el objetivo de reducir la presión vehicular en las inmediaciones del estadio.

El Tren Ligero operará en dos modalidades: un servicio directo que permitirá el descenso únicamente a quienes acrediten boleto para el evento en la estación del estadio, y un servicio ordinario en el que los usuarios habituales no podrán descender en esa parada.

Además, se suspenderá el transporte de carga y se retirarán pipas de agua y camiones recolectores desde ocho horas antes del partido.

En materia de movilidad eléctrica y sustentable, el operativo incluye circuitos especiales de trolebuses eléctricos desde puntos como Auditorio, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco y Plaza Carso.

También, se pondría en marcha de manera anticipada el nuevo circuito de trolebuses eléctricos Línea Cero, con conexión directa al estadio.

Este despliegue, será además un ensayo logístico de cara al Mundial 2026, con el propósito de evaluar la eficiencia y demanda en la red de transporte público durante eventos masivos.

La Secretaría de Movilidad subrayó que el refuerzo del transporte público y la ampliación del horario del Metro buscan garantizar el regreso seguro de los asistentes, evitar saturación vehicular y probar la capacidad de respuesta del sistema ante concentraciones multitudinarias.

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