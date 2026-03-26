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Tren Ligero CDMX: cómo funcionará para llegar directo al Estadio Azteca el día del juego México vs Portugal

El Gobierno CDMX aseguró que esta medida busca optimizar el flujo de pasajeros y priorizar el paso peatonal durante la inauguración del Estadio Banorte

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La tarde de este martes 5 de agosto fue suspendido por varios minutos el servicio del Tren Ligero de la CDMX. Foto: X/@LaSEMOVI.
Tren Ligero CDMX: cómo funcionará para llegar directo al Estadio Azteca el día del juego México vs Portugal (X/@LaSEMOVI)

El Tren Ligero de la Ciudad de México está por reanudar operaciones en su totalidad, de acuerdo con el gobierno capitalino, para la inauguración del Estadio Azteca se restablecerá todo el servicio en las estaciones que actualmente están siendo intervenidas. Desde septiembre de 2025, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) inició la remodelación de lo que será el nuevo Tren Ligero “El Ajolote”.

Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX, explicó cómo será el funcionamiento del Tren Ligero para el próximo sábado 28 de marzo, día en el que la Selección Mexicana jugará contra Portugal. Durante el recorrido a las obras alrededor del Estadio Ciudad de México, las autoridades dieron a conocer cómo será el servicio del tren.

Con el objetivo de mejorar la movilidad al sur de la capital, el servicio del Tren Ligero operará en dos circuitos que permitirán controlar el flujo de pasajeros que se dirigirán hasta el Estadio Banorte.

¿Cómo funcionará el Tren Ligero CDMX para el México vs Portugal?

Vista frontal de un tren ligero azul y negro en una estación de Xochimilco, con personas en la plataforma y el conductor visible en la cabina
Servicio ordinario: mantendrá su operación habitual, omitiendo únicamente la parada en la estación Estadio Azteca (Secretaría de Movilidad)

El secretario de movilidad explicó que el Tren Ligero funcionará de manera normal el sábado 28 de marzo, excepto en la estación Estadio Azteca, ya que a partir de las 3 de la tarde se implementarán servicios directos y escalonados en dicha estación para el flujo de aficionados que se dirijan a la zona.

“A partir de las tres de la tarde no va a haber posibilidades de que la gente descienda en el Estadio Azteca, porque va a descender en una estación antes, que es Vergel, o una estación después”, fueron las palabras de Héctor Ulises García

El servicio directo para los aficionados que viajen en Tren Ligero operará de Tasqueña a Estadio Azteca

  • Desde la estación Tasqueña al Estadio con intervalos de paso de 5 minutos, con el objetivo de evitar la saturación del acceso al recinto.

El segundo servicio ofrecerá paradas en todas las estaciones a excepción en el Estadio Azteca, es decir que se mantiene el servicio de manera regular para aquellos usuarios habituales de la ruta.

  • Servicio ordinario: mantendrá su operación habitual, omitiendo únicamente la parada en la estación Estadio Azteca.
Así será el servicio del tren ligero en la CDMX para el partido de la Selección Mexicana (Jefatura Gobierno CDMX)
Así será el servicio del tren ligero en la CDMX para el partido de la Selección Mexicana (Jefatura Gobierno CDMX)

Por otra parte, las autoridades aclararon que en el CETRAM Huipulco también habrá modificaciones para optimizar el flujo peatonal.

“¿Qué va a pasar con el CETRAM? En el CETRAM lo que nosotros queremos garantizar que la mayoría de gente, que son gente de la Ciudad de México, venga porque está interesada en la reine-- reinauguración del estadio y tenemos rutas específicas que van a caminar y no van a entrar al Estadio Azteca. El Estadio Azteca no va a tener estacionamiento como se acostumbraba".

Como parte de la estrategia operativa, en la estación Tasqueña se establecerá un filtro previo para garantizar que el acceso a este servicio sea exclusivo para personas que cuenten con boleto para el evento, considerando que la estación Estadio Azteca del Tren Ligero se encuentra dentro del polígono de última milla, de acuerdo con las autoridades.

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