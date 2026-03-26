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México va por la modernización del transporte de carga: claves del programa anunciado por Ebrard

La iniciativa busca apoyar a quienes manejan vehículos pesados, además, se implementarán mejoras en la seguridad

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Marcelo Ebrard
Marcelo Ebrard durante la mañanera del pueblo del 12 de febrero. (Presidencia)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció esta mañana una iniciativa enfocado en los vehículos para carga pesada.

“El objetivo es apoyar a una industria de la que dependen 200 mil empleos en nuestro país”, aseguró el secretario. “Estamos hablando de una de las columnas vertebrales de toda la economía de México”, agregó.

Destacó que se tiene contemplada una inversión de 2 mil millones de pesos para poner en marcha el programa.

¿En qué consiste el nuevo plan de Ebrard?

El secretario de Economía explicó que este programa contempla beneficiar a las familias mexicanas que se dedican a este sector.

Con esta iniciativa, no solo protege su empleo, sino también fortalece las condiciones de seguridad e infraestructura vial.

En el aspecto medioambiental, destacó que también busca reducir las emisiones contaminantes que producen este tipo de vehículos.

Además, también evita distorsiones de mercado por la importación de vehículos pesados usados y asegura competencia.

El plan está conformado por cuatro pilares orientados a impulsar la producción nacional y demanda interna.

Incentivos fiscales del Plan México

El Decreto del Plan México otorga el incentivo de deducción inmediata para la compra de activos fijos.

De esta bolsa, se destinarán inmediatamente 2 mil millones de pesos para incentivar la compra de vehículos pesados producidos o ensamblados en nuestro país.

Con esto, se prevé que en lugar de deducir la inversión en 4 años, lo podrán hacer solo en un año.

“Supongamos que un vehículo vale 3 millones de pesos. Compras el vehículo y si estás en este programa, puedes descontar 2.58 millones de lo que debes”, ejemplificó el funcionario.

“Ese es el el beneficio que tiene el programa, y yo creo que es una gran ayuda”, subrayó Ebrard y agregó que esta iniciativa no se había implementado en mucho tiempo.

El primer paso para acceder al Plan México y ser beneficiario de estos estímulos, es consultar los lineamientos que se encuentran públicos en el sitio oficial del Gobierno de México.

Después, las personas deben enviar un correo a la dirección dgipat1@economia.gob.mx con la solicitud y los datos requeridos.

Una vez hecho esto, el comité del Plan México notificará a las personas si el programa es otorgado o no.

Reactivación del Esquema de garantías

Busca favorecer a las personas-camión y micro y pequeñas empresas transportistas. Se restablecerán los esquemas de garantías entre SICT y NAFIN para las compras con financiamiento de vehículos pesados ensamblados en México y hacer uso de los recursos disponibles.

Este apartado está destinado a quienes no han podido cambiar sus vehículos debido a las grandes cantidades de dinero que eso implica.

“Ya tenemos 250 millones de pesos para empezar a trabajar” y poner en marcha este beneficio, destacó Marcelo Ebrard.

Nueva Norma Oficial Mexicana sobre dispositivos de seguridad

Actualmente, las cifras en seguridad son alarmantes en el sector transportista, pues al año se registran 30 mil accidentes en los que participan vehículos pesados.

La Secretaría de Economía será la responsable de elaborar y emitir una Norma Oficial Mexicana (NOM) para establecer los dispositivos mínimos de seguridad que deben tener los vehículos pesados nuevos, tales como:

  • Cinturones y asientos
  • Iluminación y controles
  • Espejos y visión indirecta
  • Apoya cabezas e indicadores

“Tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para que las normas mejoren, vamos a apoyar a las personas que conducen estos vehículos y al mismo tiempo vamos a pedir que aumente la seguridad”, destacó el funcionario.

Además, esta norma también buscará inscribirse a la Infraestructura de la Calidad (en mayo). Con ello, una vez inscrito y aprobado en la Comisión se iniciarán los grupos de trabajo y en su caso, la emisión de la Norma.

Actualización de precios estimados para la importación de vehículos pesados usados

La importación de vehículos usados está sujeta a precios estimados que publica la SHCP, sin embargo, frecuentemente la importación se realiza en condiciones de subvaluación que distorsiona el mercado de unidades seminuevas.

Ello limita la comercialización de vehículos nuevos.

Es por esta razón que la SHCP y la industria están trabajando en la actualización de los precios estimados, para que la venta de estas unidades se realice en niveles justos y no afecte la sana competencia del mercado de vehículos nuevos.

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