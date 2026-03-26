Luisa Alcalde lanza ultimatum al Verde: advierte fin de la alianza si imponen a Ruth González en SLP

La dirigente explicó que esta política responde a una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, advirtió que su partido no permitirá alianzas con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí si este decide postular a Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para la gubernatura en 2027, según una entrevista concedida a Ciro Gómez Leyva.

Alcalde subrayó que la norma interna de Morena prohíbe candidaturas inmediatas para familiares directos de gobernantes en funciones.

La dirigente explicó que esta política responde a una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo orientada a fortalecer la institucionalidad democrática, y que se aplicará no solo a los comicios para las 17 gubernaturas en disputa, sino también a nivel municipal. La Comisión de Elecciones de Morena supervisará el cumplimiento de esta directriz.

Ruth González. Su trayectoria en el servicio público ha estado enfocada en áreas asistenciales y de desarrollo social.

En el caso específico de San Luis Potosí, Alcalde enfatizó: “No podríamos llevar familiares ni Morena solo ni en alianza, entonces no hay ningún tipo de excepción. Si el Verde determinara que ella fuera su candidata, pues entonces no iríamos en alianza”. Además, precisó que la regla se ha implementado previamente en estados como Veracruz, Durango y Coahuila.

Consultada sobre las actividades de otros aspirantes en entidades como Chihuahua, la dirigente descartó que se trate de actos anticipados de campaña. Declaró que los perfiles interesados en una candidatura actualmente ejercen funciones de coordinación interna: “De lo que se trata es que haya mucho trabajo territorial, que no se violenten las leyes electorales, ellos hoy están buscando ser los coordinadores que organizan las tareas de Morena”.

Por su parte, los dirigentes del PVEM en el Senado manifestaron que, si Morena no respalda a quienes el Verde postule en San Luis Potosí, competirán solos en la entidad.

Las apuestas del Verde para gubernatura

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, dio a conocer el 26 de marzo de 2026 los nombres de los legisladores de su partido que participarán en las encuestas internas para definir a los candidatos a las próximas gubernaturas en 2027, solicitando a Morena que respete los acuerdos previos y los resultados que surjan de dicho proceso.

Durante un encuentro con medios, Velasco subrayó la importancia de que la alianza oficialista mantenga relaciones equitativas y advirtió sobre antecedentes donde, según él, se desconocieron resultados en otros procesos, como en el caso de diversos municipios de Veracruz, donde candidatos del Verde ganaron encuestas pero no encabezaron la alianza. Recalcó: “Que haya una relación de respeto y los acuerdos sean parejos para todos los que desean participar”, afirmando que esperan condiciones de igualdad dentro de la coalición.

Entre los aspirantes del PVEM a las gubernaturas figuran Hualdo Fernández para Nuevo León, Ricardo Astudillo en Querétaro, Karen Castrejón por Guerrero, Carlos Puente en Zacatecas, Ernesto Núñez para Michoacán, Ricardo Madrid en Sinaloa, Jazmín Bugarín por Nayarit, Virgilio Mendoza en Colima, Manuel Cota para Baja California Sur y Jorge Ramos por Baja California.