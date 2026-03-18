¿Morena dejará pasar a los verdes? Manuel Velasco pide respetar acuerdos y revela a aspirantes a gubernaturas en 2027

Manuel Velasco da la cara por el Verde frente a próximas elecciones para gubernaturas.

Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el senado, anunció los nombres de los integrantes de su partido que serán propuestos para participar en las encuestas que definirán a los candidatos oficialistas en la contienda por las gubernaturas.

Velasco precisó que los perfiles seleccionados por el PVEM formarán parte del proceso interno en el que se decidirá quiénes encabezarán las candidaturas en las entidades donde se renovarán los gobiernos estatales.

Velasco advirtió que espera que Morena respete el resultado de las encuestas donde los candidatos del verde resulten seleccionados, no como ha ocurrido en otras elecciones.

¿Quiénes son los legisladores verdes que van a encuesta?

Manuel Velasco dio algunos nombres para las encuestas que decidirán a los aspirantes a gubernaturas en 2027.

Esta fue la lista que Manuel Velasco presentó en un encuentro con los medios de comunicación:

Nuevo León: senador Hualdo Fernandez

Querétaro: diputado federal Ricardo Astudillo

Guerrero: senadora Karen Castrejón

Zacatecas: diputado federal Carlos Puente

Michoacán: diputado Ernesto Núñez

Sinaloa: diputado federal Ricardo Madrid

Nayarit: senadora Jazmín Bugarín

Colima: senador Virgilio Mendoza

Baja California Sur: diputado federal Manuel Cota

Baja California: diputado local Jorge Ramos

¿Qué dijo sobre la alianza con Morena y el respeto de las encuestas?

(Foto: X)

Velasco dejó claro que espera que Morena respete el resultado de las encuestas, y recordó que, en el pasado, ya se han roto acuerdos al respecto:

“Pedimos que nuestras candidatas y candidatos participen en la encuesta y que no vaya a pasar lo que pasó en Veracruz, donde hubo algunos municipios donde candidatos nuestros participaron y ganaron en la encuesta y luego ya no le permitieron encabezar la alianza”.

Añadió: “Que haya una relación de respeto y los acuerdos sean parejos para todos los que desean participar”.

Finalmente, Velasco habló sobre la relación con Morena, esto en el contexto de las recientes controversias entre la alianza, derivadas de la propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum:

“Nuestra apoyo hacia la presidenta de México va más allá de cualquier alianza electoral, ahorita estamos trabajando para que la alianza de los tres partido se mantenga para 2027, ahorita nos estamos pensando en escenarios B”.