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Lila Downs dará concierto gratuito en Iztapalapa: fecha, lugar y todos los detalles de su presentación musical en CDMX

El evento estaba programado para finales de marzo, pero debido a motivos de salud de la cantante fue pospuesto

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La cantante oaxaqueña dará un concierto en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Foto: X/@liladowns.
La cantante oaxaqueña dará un concierto en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Foto: X/@liladowns.

Lila Downs prepara un concierto en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México para antes de que finalice este mes de marzo.

La demarcación capitalina dio detalles de la presentación de la cantante originaria de Oaxaca. Detalló la fecha exacta, así como el lugar y la hora de su evento musical.

Cabe destacar que el concierto gratuito de Lila Downs forma parte de las actividades de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En un principio, el evento estaba programado para este sábado 28 de marzo, pero debido a complicaciones de salud de la artista, fue pospuesto y ya hay una nueva fecha de presentación.

El evento musical fue anunciado por la alcaldía Iztapalapa de la capital del país. Video: Facebook/Alcaldía Iztapalapa.

Nueva fecha de concierto gratuito de Lila Downs en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX

Lila Downs se presentará en la alcaldía Iztapalapa para este sábado 18 de abril, luego de que se pospusiera su primer concierto programado para el 28 de marzo.

Como se mencionó anteriormente, el evento fue pospuesto y reprogramado debido a motivos de salud de la artista.

Por lo tanto los nuevos detalles del concierto de Lila Downs para esta nueva fecha son:

  • Sábado 18 de abril de 2026
  • 17:00 horas
  • Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur

"El concierto de @liladowns previsto para el sábado 28 de marzo se REPROGRAMA por motivos de salud de la artista para el sábado 18 de abril a las 17:00 en el estacionamiento del centro comercial, ubicado en Ermita Iztapalapa y Eje 6 sur", declaró la demarcación de la Ciudad de México a través de sus redes sociales oficiales.

El evento fue reprogramado para mediados del mes de abril 2026. Foto: X/@Alc_Iztapalapa.
El evento fue reprogramado para mediados del mes de abril 2026. Foto: X/@Alc_Iztapalapa.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles del evento musical en Iztapalapa de la Ciudad de México.

Lila Downs: trayectoria en la música tradicional mexicana

Lila Downs es una cantante, compositora y actriz mexicana nacida el 9 de septiembre de 1968 en Tlaxiaco, Oaxaca. Es hija de Anita Sánchez, una cantante mixteca, y de Allen Downs, un profesor y cineasta estadounidense.

Su herencia multicultural ha influido profundamente en su estilo y repertorio musical.

Desde temprana edad, mostró interés por la música tradicional mexicana y las lenguas indígenas, interpretando canciones en español, inglés y en idiomas como mixteco, zapoteco y náhuatl. Estudió canto y antropología en la Universidad de Minnesota, lo que reforzó su vínculo con las raíces culturales mexicanas.

A lo largo de su trayectoria, Lila Downs ha fusionado géneros como son, cumbia, jazz y blues, creando un estilo propio que la distingue en la escena musical internacional.

La cantante mexicana Lila Downs habla durante una entrevista con EFE el 21 de junio de 2024 en Ciudad de México (México). EFE en una entrevista. EFE/Sáshenka Gutiérrez
Lila Downs es una cantante, compositora y actriz mexicana nacida el 9 de septiembre de 1968 en Tlaxiaco, Oaxaca. Foto: Archivo/Infobae México.

Ha sido galardonada con premios Grammy y Grammy Latino por su aporte a la música. Además, es reconocida por su activismo social, especialmente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la promoción de la diversidad cultural.

Lila Downs es considerada una de las figuras más influyentes de la música mexicana contemporánea.

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