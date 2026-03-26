México

Detienen a cinco presuntos secuestradores y rescatan a una víctima en Nezahualcóyotl

Oficiales atendieron un llamado por un hombre que permanecía recluido en un bar, amenazado de poder salir a cambio de dinero

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Operativo en bar de Nezahualcóyotl deja cinco detenidos por presunto secuestro. Foto: (H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl)
Operativo en bar de Nezahualcóyotl deja cinco detenidos por presunto secuestro. Foto: (H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl)

Elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl lograron la detención de cinco personas presuntamente relacionadas con el delito de secuestro, además del rescate de una persona que se encontraba privada de su libertad al interior de un bar ubicado en la colonia Estado de México.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos se registraron tras la denuncia de familiares de la víctima, quienes solicitaron el apoyo de las autoridades al señalar que su allegado estaba retenido dentro de un establecimiento, donde presuntamente le exigían dinero en efectivo a cambio de permitirle abandonar el lugar.

Ante esta situación, elementos adscritos al Sector Maravillas y a la Unidad de Investigación del Delito acudieron de manera inmediata al sitio señalado para verificar los hechos. Al ingresar al establecimiento, los oficiales localizaron a la persona afectada, quien se encontraba en el interior en contra de su voluntad, por lo que procedieron a su rescate de forma inmediata.

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El gobierno municipal mantiene activos dispositivos de seguridad para mantener a salvo a la ciudadanía. Foto: (Archivo)

Durante el operativo, los agentes aseguraron a cinco personas identificadas como Braulio “N”, Joselyn “N”, Perla “N”, Skarlent “N” y Selene “N”, quienes presuntamente participaban en estas acciones ilícitas. Según las primeras indagatorias, los detenidos operaban dentro del bar, donde exigían diversas cantidades de dinero a los clientes a cambio de permitirles retirarse del lugar, lo que podría configurar un esquema de privación ilegal de la libertad con fines de extorsión.

Las autoridades señalaron que, tras la intervención, la víctima fue puesta a salvo y recibió atención, mientras que los presuntos responsables fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Asimismo, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl destacó la importancia de la denuncia ciudadana, ya que la oportuna intervención de los familiares permitió la actuación inmediata de los cuerpos de seguridad y el rescate de la persona afectada sin que se reportaran mayores daños.

Policía de Nezahualcóyotl frustra presunto secuestro y detiene a cinco personas. Foto: (iStock)
Policía de Nezahualcóyotl frustra presunto secuestro y detiene a cinco personas. Foto: (iStock)

La corporación también hizo un llamado a la población para reportar cualquier tipo de delito, en especial aquellos relacionados con extorsión o privación ilegal de la libertad, a fin de prevenir situaciones de riesgo y fortalecer la seguridad en el municipio.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de actuar de manera oportuna y coordinada para combatir delitos que atentan contra la libertad de las personas, al tiempo que exhortaron a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales de denuncia, como el número telefónico 55 57 43 43 43, disponible para brindar atención inmediata ante cualquier emergencia.

Este caso se suma a las acciones que buscan reforzar la seguridad en Nezahualcóyotl, donde las autoridades continúan implementando operativos para inhibir conductas delictivas y proteger a la población.

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