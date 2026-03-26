Caen operadores de ‘La Tía Paty’, página de chismes, extorsión y trata que sembró el miedo en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León detuvo a Astrid “N” y César “N”, presuntos administradores de una página, en sus instalaciones. (Fiscalía de Nuevo León: X)

Contrario a lo que sugería su nombre, “La Tía Paty” no era una página de internet que compartía recetas y remedios caseros, sino información privada de figuras públicas y residentes de Nuevo León, obtenida ilegalmente para ser utilizada con fines de extorsión.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) anunció la detención de Astrid “N” y César “N”, indagados como presuntos operadores de la página, así como canales de Telegram donde comercializaban material íntimo.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León presenta a Astrid "N" y César "N", detenidos por su presunta participación en extorsión, trata de personas y suplantación de identidad. (Captura de pantalla: X)

Tía Patty: así surgió y operó la red de extorsión digital<b> </b>

Lo que comenzó como una página de “quemones” en redes sociales terminó como una presunta red de extorsión digital con miles de víctimas en Nuevo León. El espacio creció hasta superar los 70 mil miembros y mutó en un sistema estructurado para difundir contenido íntimo, atacar reputaciones y exigir pagos.

En su origen, la página publicaba señalamientos sin verificación contra figuras públicas. El alcance y la interacción aceleraron su expansión. Después, el modelo cambió: administradores crearon canales de Telegram segmentados y establecieron un cobro de 300 pesos para acceder a contenido exclusivo. Con ese pago, usuarios obtenían material sensible y participaban en dinámicas de exposición pública.

El siguiente paso marcó la diferencia. Testimonios señalan que también se podía pagar para dañar la reputación de terceros. La práctica dejó de enfocarse en personajes conocidos y comenzó a impactar a ciudadanos comunes y negocios locales, lo que amplificó el daño social.

De forma paralela, la red operó un esquema de captación de mujeres mediante engaños. Las promesas iniciales derivaban en presunta extorsión con material íntimo. En ese mismo entorno, los llamados “sobrinos” enfrentaban amenazas de difusión de contenido si no entregaban dinero.

Captura de pantalla de mensajes de texto que revelan una denuncia de abuso sexual y las subsiguientes amenazas proferidas por "Tía Paty" contra la denunciante por intentar alertar a otras usuarias sobre los riesgos. (Captura de pantalla: X)

De qué acusan a Astrid “N” y César “N”

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León confirmó acciones legales. En un comunicado oficial, informó: “Derivado de denuncias presentadas y actos de investigación realizados por esta autoridad, se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de: Astrid ”N" y César “N”.

Sobre los hechos, precisó: “Posible participación en la operación de cuentas en redes sociales identificadas como ‘Tía Paty’, utilizadas para la difusión de contenido y la presunta exigencia de pagos a cambio de su retiro”.

La autoridad también investiga “posibles vínculos con esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales” y “posible uso de identificaciones oficiales para la suplantación de identidad”. Ambas personas se encuentran detenidas y el caso sigue en curso.

Gabo Montiel reaccionó al caso de La Tía Lety. (Captura de pantalla: X)

Hechos que se investigan:

Posible participación en la operación de cuentas en redes sociales utilizadas para la difusión de contenido y la presunta exigencia de pagos a cambio de su retiro. Posibles vínculos con esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales. Posible uso de identificaciones oficiales para la suplantación de identidad.

El reto ahora apunta a la reparación del daño para quienes resultaron afectados por esta red.