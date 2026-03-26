México

Caen operadores de ‘La Tía Paty’, página de chismes, extorsión y trata que sembró el miedo en Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León detuvo a Astrid “N” y César “N”, presuntos administradores de páginas y canales de difusión de material íntimo

Guardar
Dos personas esposadas, una mujer con blusa café y un hombre con camiseta negra, de pie frente a los logos de la Fiscalía de Nuevo León y la AEI
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León detuvo a Astrid “N” y César “N”, presuntos administradores de una página, en sus instalaciones. (Fiscalía de Nuevo León: X)

Contrario a lo que sugería su nombre, “La Tía Paty” no era una página de internet que compartía recetas y remedios caseros, sino información privada de figuras públicas y residentes de Nuevo León, obtenida ilegalmente para ser utilizada con fines de extorsión.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) anunció la detención de Astrid “N” y César “N”, indagados como presuntos operadores de la página, así como canales de Telegram donde comercializaban material íntimo.

Dos personas, una mujer y un hombre, de pie frente a un logo de la Fiscalía de Nuevo León. Ambos llevan los ojos vendados y están esposados
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León presenta a Astrid "N" y César "N", detenidos por su presunta participación en extorsión, trata de personas y suplantación de identidad. (Captura de pantalla: X)

Tía Patty: así surgió y operó la red de extorsión digital<b> </b>

Lo que comenzó como una página de “quemones” en redes sociales terminó como una presunta red de extorsión digital con miles de víctimas en Nuevo León. El espacio creció hasta superar los 70 mil miembros y mutó en un sistema estructurado para difundir contenido íntimo, atacar reputaciones y exigir pagos.

En su origen, la página publicaba señalamientos sin verificación contra figuras públicas. El alcance y la interacción aceleraron su expansión. Después, el modelo cambió: administradores crearon canales de Telegram segmentados y establecieron un cobro de 300 pesos para acceder a contenido exclusivo. Con ese pago, usuarios obtenían material sensible y participaban en dinámicas de exposición pública.

El siguiente paso marcó la diferencia. Testimonios señalan que también se podía pagar para dañar la reputación de terceros. La práctica dejó de enfocarse en personajes conocidos y comenzó a impactar a ciudadanos comunes y negocios locales, lo que amplificó el daño social.

De forma paralela, la red operó un esquema de captación de mujeres mediante engaños. Las promesas iniciales derivaban en presunta extorsión con material íntimo. En ese mismo entorno, los llamados “sobrinos” enfrentaban amenazas de difusión de contenido si no entregaban dinero.

Captura de pantalla de una conversación de chat en un dispositivo móvil con mensajes en español. Los mensajes muestran una denuncia de abuso y amenazas
Captura de pantalla de mensajes de texto que revelan una denuncia de abuso sexual y las subsiguientes amenazas proferidas por "Tía Paty" contra la denunciante por intentar alertar a otras usuarias sobre los riesgos. (Captura de pantalla: X)

De qué acusan a Astrid “N” y César “N”

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León confirmó acciones legales. En un comunicado oficial, informó: “Derivado de denuncias presentadas y actos de investigación realizados por esta autoridad, se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de: Astrid ”N" y César “N”.

Sobre los hechos, precisó: “Posible participación en la operación de cuentas en redes sociales identificadas como ‘Tía Paty’, utilizadas para la difusión de contenido y la presunta exigencia de pagos a cambio de su retiro”.

La autoridad también investiga “posibles vínculos con esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales” y “posible uso de identificaciones oficiales para la suplantación de identidad”. Ambas personas se encuentran detenidas y el caso sigue en curso.

Captura de pantalla de un tuit que muestra a una mujer con cabello largo y un hombre con playera negra, ambos arrestados, frente a logos oficiales
Gabo Montiel reaccionó al caso de La Tía Lety. (Captura de pantalla: X)

Hechos que se investigan:

  1. Posible participación en la operación de cuentas en redes sociales utilizadas para la difusión de contenido y la presunta exigencia de pagos a cambio de su retiro.
  2. Posibles vínculos con esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales.
  3. Posible uso de identificaciones oficiales para la suplantación de identidad.

El reto ahora apunta a la reparación del daño para quienes resultaron afectados por esta red.

Temas Relacionados

Fiscalía de Nuevo LeónExtorsiónNuevo Leónmexico-noticias

Más Noticias

Orden de apellidos podría cambiar en Edomex: padres decidirían cuál iría primero

La iniciativa busca garantizar igualdad de género y fortalecer el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes

Orden de apellidos podría cambiar en Edomex: padres decidirían cuál iría primero

Ciudadano estadounidense apoyaba con armamento al CJNG y al Cártel de Sinaloa: Departamento de Justicia le imputa delitos en EEUU

El imputado es Laurence Gray, un ciudadano estadounidense de 65 años propietario de Grips By Larry, una tienda de armas ubicada en Arizona

Ciudadano estadounidense apoyaba con armamento al CJNG y al Cártel de Sinaloa: Departamento de Justicia le imputa delitos en EEUU

“Es temporal”: Sheinbaum minimiza alza en la canasta básica y busca reunión con productores

Durante la primera quincena de marzo de 2026, la inflación anual en México alcanzó 4.63%

“Es temporal”: Sheinbaum minimiza alza en la canasta básica y busca reunión con productores

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 26 de marzo

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 26 de marzo

“El elefante ya no está reumático”: Sheinbaum compara su gobierno con el de AMLO, afirma que ahora los retos son externos

La presidenta reconoció que en su gobierno aún hay “muchos problemas burocráticos”

“El elefante ya no está reumático”: Sheinbaum compara su gobierno con el de AMLO, afirma que ahora los retos son externos
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG es declarado organización terrorista en Argentina: estas son las implicaciones para el cártel

CJNG es declarado organización terrorista en Argentina: estas son las implicaciones para el cártel

Ciudadanos de Taxco denuncian presuntos retenes de La Familia Michoacana ante amenazas del CJNG

Quién es César Gastelum, “La Señora”, operador del Cártel de Sinaloa al que EEUU eliminó sanciones

EN VIVO Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de marzo: Argentina declara al CJNG como organización terrorista

Así fue como un reo de Barrientos intentó escapar de una patrulla cuando era llevado a consulta médica en Edomex

ENTRETENIMIENTO

¿Qué se sabe de la colaboración entre Cristian Castro y Luis Miguel? Edén Muñoz escribiría la canción

¿Qué se sabe de la colaboración entre Cristian Castro y Luis Miguel? Edén Muñoz escribiría la canción

Por qué Lupita Jones y Andrea Meza ‘odian’ a Fátima Bosch: nueva historia invocando a Ximena Navarrete genera caos

Carlos Espejel marca distancia de la 4T: “Este tipo de mentalidad nos vuelve muy mediocres”

Festival arte, queso y vino 2026 en Edomex: fecha, sede y artistas gratis que darán concierto

La Choco revela polémica advertencia de Bisogno sobre quedar embarazada y redes no perdonan la anécdota

DEPORTES

Infobae

“El Hermoso”, conoce la historia detrás del perro del escudo de los Xolos de Tijuana

“La gente dice que es un tarado”: ‘Profe’ Cruz se lanza contra Faitelson tras declaraciones falsas en su contra

Adiós a las máscaras de luchadores en los estadios: nueva regla golpea a la afición mexicana rumbo al Mundial 2026

Claudia Sheinbaum confirma que Infantino viene a México: se reunirán en Palacio Nacional

México vs Portugal EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver la reinauguración del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026