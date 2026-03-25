Tras llamado de Sheinbaum, confirman que las 20 personas desaparecidas en Cancún ya fueron localizadas

La presidenta solicitó que fuera el Gabinete de Seguridad quien tomara parte para reportar sobre la situación de los jóvenes desaparecidos. Crédito: Gobierno de México

Este martes 24 de marzo, el Gabinete de Seguridad de México confirmó que los 20 adolescentes reportados como desaparecidos en Cancún ya se encuentran localizados y en sus domicilios, luego de que la prensa cuestionara a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el caso durante la conferencia matutina de este mismo día.

Tras las preguntas, la mandataria solicitó que fuera el propio gabinete quien ofreciera los detalles sobre la situación.

La noticia se originó tras la denuncia de diversos colectivos de búsqueda, e integrantes, como Perla Xóchitl López Caporal, representante del colectivo Madres en Resistencia contra un Estado Fallido, quien alertó sobre la desaparición de los jóvenes en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Activación de alertas y protocolos de búsqueda

Con relación a los reportes difundidos sobre menores presuntamente desaparecidos en Quintana Roo, el Gabinete de Seguridad informó: “todas las personas reportadas como no localizadas entre el 6 y el 13 de marzo se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”.

De acuerdo con autoridades locales, las 20 solicitudes de Alerta Amber fueron atendidas conforme a los protocolos de búsqueda inmediata, lo que permitió su ubicación en corto tiempo.

El Gabinete explicó que la emisión de fichas de búsqueda funciona como mecanismo preventivo que permite la activación inmediata de acciones para la pronta localización de personas y la protección de las familias.

Además, confirmaron que mantienen coordinación permanente con las autoridades del Gobierno de Quintana Roo para atender de manera oportuna estos reportes.

Respuesta presidencial y seguimiento público

La situación adquirió visibilidad nacional cuando, durante la conferencia presidencial de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el caso tras su reciente visita a Quintana Roo.

Ante la pregunta expresa de si le comentaron algo sobre la desaparición de 20 jóvenes en un lapso de cinco días y si el tema se abordó en la reunión del Gabinete de Seguridad, Sheinbaum respondió: “Sí, pero en este caso, sí pediría que en todo caso el Gabinete mencionara estos casos”.

La respuesta de la presidenta derivó en la difusión del comunicado oficial que confirmó la localización de los adolescentes y descartó la existencia de indicios delictivos en los reportes.

Origen de la denuncia y contexto social

La denuncia presentada por Perla Xóchitl López Caporal y el colectivo Madres en Resistencia contra un Estado Fallido puso en la agenda pública la preocupación por la integridad de los adolescentes en Cancún.

La difusión del caso en redes sociales y en medios como Aristegui Noticias aceleró la respuesta de las autoridades y la activación de los protocolos correspondientes.

El Gabinete de Seguridad informó que continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de cada reporte y fortalecer los mecanismos de protección a menores en Quintana Roo.

Quiénes integran el Gabinete de Seguridad

La mandataria dio conferencia de prensa en Palacio Nacional con la presencia del Gabinete de Seguridad. (Jesús Avilés/ Infobae)

El Gabinete Federal de Seguridad Pública es la instancia de decisión y coordinación ejecutiva en materia de seguridad y gobernabilidad.

De acuerdo con información oficial publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, está conformado por la persona titular de la Presidencia de la República, quien lo preside; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que lo coordina; la Secretaría de Gobernación; la Secretaría de la Defensa Nacional; la Secretaría de Marina; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; la Guardia Nacional; el Centro Nacional de Inteligencia y el Secretariado Ejecutivo.

Además, los reportes oficiales indican que la Fiscalía General de la República participa como invitada permanente y, según los temas en agenda, pueden sumarse otros funcionarios designados por la presidencia o el pleno del gabinete.