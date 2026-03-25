Senado aprueba nuevo ingreso de tropas de EEUU para preparar seguridad en el mundial 2026

Senado aprueba ingreso de tropas estadounidences a México.

El Senado de la República aprobó en lo general la autorización para permitir el ingreso temporal de elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a territorio mexicano, como parte de ejercicios de capacitación conjunta con corporaciones nacionales.

La votación se resolvió con 110 votos a favor, 1 en contra y cinco abstenciones, lo que dio luz verde al esquema de cooperación en materia de seguridad.

La medida forma parte de los preparativos del Gobierno de México rumbo a la Copa Mundial de Futbol de 2026, un evento que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La solicitud fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien planteó al Senado la necesidad de fortalecer la coordinación operativa ante la magnitud del torneo internacional.

De acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo federal, el ingreso de personal militar extranjero se limita a tareas de adiestramiento y cooperación institucional, bajo supervisión de autoridades mexicanas y dentro de los mecanismos legales establecidos.

Entrenamiento militar conjunto rumbo al Mundial 2026

La autorización aprobada contempla la participación de 35 elementos militares estadounidenses que colaborarán con la Armada de México en un ejercicio especializado de preparación para eventos de alto impacto.

El entrenamiento se desarrollará en el marco del ejercicio denominado “SOF 32”, identificado como “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.

Según la documentación presentada al Senado, estas actividades se realizarán del 3 de abril al 1 de mayo de 2026.

Durante ese periodo, las fuerzas participantes trabajarán en la coordinación de protocolos de seguridad, la evaluación de escenarios de riesgo y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante contingencias durante el torneo internacional.

Sedes y coordinación entre instituciones de seguridad

Las actividades de capacitación se llevarán a cabo en instalaciones estratégicas y con la participación de unidades especializadas de la Secretaría de Marina.

Entre ellas destacan la Unidad Naval de Operaciones Especiales, la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria y la Fuerza de Tarea encargada de la seguridad del Mundial.

El plan contempla la colaboración de la Agencia Federal de Aviación Civil, con el objetivo de integrar capacidades de seguridad aérea, marítima y terrestre en un mismo esquema operativo.

La información presentada ante el Senado señala que este tipo de ejercicios se han programado en distintos puntos del país y en futuras etapas, incluyendo sedes en Campeche y el Estado de México, así como en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Marco legal y debate sobre presencia militar extranjera

La Constitución mexicana establece que el ingreso de tropas extranjeras al país debe contar con la autorización del Senado. Por ello, la solicitud enviada por el Ejecutivo fue turnada a comisiones y posteriormente sometida a votación en el pleno.

Este procedimiento forma parte del control institucional sobre la cooperación militar internacional y establece límites claros sobre el tipo de actividades que pueden realizar elementos extranjeros dentro del territorio nacional.

En distintos análisis sobre seguridad regional, especialistas han señalado que este tipo de ejercicios refleja un nivel creciente de coordinación entre México y Estados Unidos, especialmente en la protección de eventos internacionales que implican grandes concentraciones de personas.

Preparativos de seguridad ante un evento internacional

El Mundial de 2026 representa uno de los mayores desafíos logísticos y de seguridad para los países anfitriones.

En el caso de México, las autoridades han planteado un modelo basado en cooperación internacional, intercambio de experiencia y simulación de escenarios de riesgo.

A la par de estos ejercicios en México, Estados Unidos ha incrementado la presencia de tropas en su territorio, especialmente en la zona fronteriza, como parte de acciones relacionadas con el combate a la migración irregular y al narcotráfico.

En ese contexto, la coordinación entre instituciones de ambos países busca fortalecer la preparación ante situaciones de emergencia y mejorar la comunicación entre fuerzas de seguridad que participarán en el operativo del torneo.

Actividades que realizarán las tropas estadounidenses en México

Participar en ejercicios de adiestramiento conjunto con la Armada y el Ejército mexicanos.

Realizar simulaciones de respuesta ante contingencias en eventos de gran escala.

Intercambiar técnicas de operaciones especiales y protocolos de seguridad .

Desarrollar prácticas de vigilancia, reacción táctica e infiltración controlada .

Fortalecer la coordinación operativa entre fuerzas de seguridad rumbo al Mundial 2026.

La autorización aprobada por el Senado abre paso a la implementación de estos ejercicios en los próximos meses, dentro de la estrategia de seguridad que México prepara para uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.