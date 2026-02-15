México

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: cómo saber si ya me llegó el pago de febrero

El programa entrega 2 mil 500 pesos a cada beneficiaria

Las beneficiarias inscritas en el programa Mujeres con Bienestar accederán a su primer pago de 2024 a lo largo de este mes. Esta iniciativa, promovida por el Gobierno del Estado de México, tiene como objetivo brindar respaldo económico a mujeres de entre 18 y 63 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

El apoyo consiste en un depósito bimestral por 2.500 pesos, entregado directamente en la tarjeta Mujeres con Bienestar, sin intermediarios.

Adicionalmente, las beneficiarias cuentan con acceso a servicios como seguro médico, descuentos para el transporte público y orientación en temas financieros, psicológicos y legales, entre otros tipos de apoyo.

¿Cómo saber si ya llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Las participantes del programa Mujeres con Bienestar tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

  • La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).
  • Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71.
  • Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Cabe señalar que hasta el momento, ninguna beneficiaria de Mujeres con Bienestar ha reportado la recepción del pago correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026, pese a que la última dispersión de recursos se llevó a cabo en diciembre. Sin embargo, se espera que en los próximos días comiencen a llegar los recursos a las participantes.

¿Cómo se distribuirán los pagos de Mujeres con Bienestar?

Como en las entregas habituales del programa Mujeres con Bienestar, la distribución de los pagos se organiza en cinco grupos distintos, divididos según la inicial de la CURP de cada beneficiaria. A pesar de que existe la expectativa de que los depósitos correspondientes se realicen este mes, las autoridades competentes aún no han emitido información oficial al respecto.

  • Grupo 1: De las letras A a D
  • Grupo 2: De las letras E a H
  • Grupo 3: De las letras I a M
  • Grupo 4: De las letras N a R
  • Grupo 5: De las letras S a Z

Nuevas reglas del programa en este año

El objetivo central de la propuesta consiste en elevar los ingresos de mujeres en situación de pobreza sin acceso a seguridad social, mediante transferencias directas de recursos y una gama de servicios adicionales enfocados en su bienestar.

Los recientes ajustes al programa Mujeres con Bienestar establecen un nuevo rango de edad para participar: a partir de este año, únicamente pueden inscribirse mujeres de 18 a 59 años, mientras que aquellas que alcancen los 60 años serán excluidas automáticamente. Según la Secretaría de Bienestar, la duración máxima del apoyo varía según la zona de residencia; las mujeres de áreas rurales pueden permanecer hasta dos años en el programa, mientras que en zonas urbanas la cobertura se limita a un año.

