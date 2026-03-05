México

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: qué beneficiarias son la últimas en recibir el pago de marzo

Los recursos se entregan de forma bimestral en cinco grupos distintos

Guardar
El programa social Mujeres con Bienestar,
El programa social Mujeres con Bienestar, promovido por el Gobierno del Estado de México, brinda apoyo económico bimestral a personas en situación de vulnerabilidad. (Gobierno Edomex)

El programa social Mujeres con Bienestar, promovido por el Gobierno del Estado de México, brinda apoyo económico bimestral a personas en situación de vulnerabilidad.

Disponible en los 125 municipios de la entidad, esta iniciativa está dirigida a mujeres de 18 a 63 años que afrontan condiciones vulnerables. Además del depósito de 2 mil 500 pesos cada dos meses, las beneficiarias acceden a servicios adicionales como seguro médico, descuentos en transporte público y asesoría tanto financiera como psicológica.

La meta principal del programa consiste en mejorar los ingresos de mujeres sin seguridad social y en situación de pobreza, mediante la combinación de recursos económicos y un paquete integral de servicios enfocados en su bienestar.

Además del depósito de 2
Además del depósito de 2 mil 500 pesos cada dos meses, las beneficiarias acceden a servicios adicionales como seguro médico, descuentos en transporte público y asesoría tanto financiera como psicológica. (Secretaría del Bienestar Edomex)

¿Qué beneficiarias son las últimas en recibir el pago de Mujeres con Bienestar Edomex?

Tomando en cuenta la forma en que se realizan los depósitos, se espera que las últimas beneficiarias en recibir el pago de Mujeres con Bienestar sean aquellas cuya primera letra de su CURP inicie con las letras de la S a la Z.

Cabe recordar que la distribución de los recursos se organiza en cinco grupos distintos, divididos según la inicial de la CURP de cada beneficiaria.

  • Grupo 1: De las letras A a D
  • Grupo 2: De las letras E a H
  • Grupo 3: De las letras I a M
  • Grupo 4: De las letras N a R
  • Grupo 5: De las letras S a Z

Las autoridades informaron que los pagos de este bimestre comenzaron a realizarse a partir del pasado 2 de marzo para las beneficiarias cuyo primer apellido inicia con las letras A, B y C.

a distribución de los recursos se organiza
a distribución de los recursos se organiza en cinco grupos distintos (X@Edomex)

¿Cómo saber si ya me llegó el depósito del programa?

Las participantes del programa Mujeres con Bienestar tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

  • La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).
  • Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71.
  • Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.
Mujeres con Bienestar programas sociales
Mujeres con Bienestar programas sociales nuevas beneficiadas (Gob. Edomex)

Nuevas reglas del programa en 2026

De acuerdo con las nuevas reglas de operación de la Secretaría de Bienestar, las participantes que residen en zonas rurales podrán recibir apoyo por un máximo de dos años, mientras que para quienes habitan en áreas urbanas la permanencia se limita a un año.

Las modificaciones recientes en el programa Mujeres con Bienestar también redefinen el rango de edad para acceder: desde este año, solo se admite a mujeres entre 18 y 59 años, en contraste con la normativa anterior que permitía la incorporación hasta los 62 años. Las beneficiarias que cumplan 60 años serán dadas de baja automáticamente.

La propuesta está orientada, principalmente, a mejorar los ingresos de mujeres que viven en condiciones de pobreza y no cuentan con seguridad social, mediante de transferencias directas de dinero y una oferta complementaria de servicios que buscan fortalecer su bienestar.

Temas Relacionados

Mujeres con BienestarMujeres con Bienestar EdomexEdomexPagos de marzo2026Programas socialesProgramas del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

FIFA salió “muy contenta” de México: el Mundial 2026 tiene plan de seguridad y respuesta para el mundo

El gobierno mexicano presentó a la FIFA su estrategia de seguridad y movilidad para el Mundial 2026 tras los narcobloqueos y la crisis reciente

FIFA salió “muy contenta” de

Salud y ejercicio en personas enfermas: el papel del yoga y pilates como complemento terapéutico

Checa los multiples beneficios que tiene hacer ejercicios de bajo impacto

Salud y ejercicio en personas

Sopa de calabaza de castilla: receta fácil y cremosa para disfrutar en casa

Una preparación reconfortante que combina verduras, especias y una textura suave ideal para cualquier comida

Sopa de calabaza de castilla:

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 5 de marzo

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es

Tras persecución, atacan taxi por aplicación en Culiacán: muere pasajero y conductor resulta herido

Un ataque armado contra un vehículo de transporte por aplicación dejó un pasajero muerto y al conductor lesionado en el sector Bugambilias de Culiacán

Tras persecución, atacan taxi por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras persecución, atacan taxi por

Tras persecución, atacan taxi por aplicación en Culiacán: muere pasajero y conductor resulta herido

Marina capturó a “Tobolio o TB”, líder del Cártel de Sinaloa buscado por EEUU

Dictan prisión preventiva a presunto feminicida de la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán

Así fue la relación de la exnovia de “El Chapo” con René Arzate, hoy uno de los más buscados por EEUU

“El Sapo” sería el sucesor de “El Mencho” en el CJNG, según testigo de la FGR

ENTRETENIMIENTO

Martha Figueroa y Pedro Sola

Martha Figueroa y Pedro Sola ‘pelean’ por quién fue la persona que introdujo a Daniel Bisogno en Ventaneando

Emiliano Aguilar desata polémica por llamar “morras sin valores” a cantantes de reguetón y rap

Esposa de vocalista de Los Recoditos lo acusa de intento de homicidio: “Me enterró un cuchillo delante de mis hijos”

Saskia Niño de Rivera ofrece disculpa pública a familia de Carmen Salinas tras polémica de Beto: “No busco perjudicar”

Cazzu responde a sus detractores: “No quiero que todo el mundo me ame”

DEPORTES

Charlyn Corral llama a que

Charlyn Corral llama a que se regule el salario mínimo en jugadores de futbol

Charlyn Corral rompe en llanto por la participación de las mujeres en el futbol; Sheinbaum la abraza

Anuncian construcción de 1200 canchas de futbol en 29 estados de la República como parte de Mundial Social

André Jardine admite que “las cosas no están saliendo” tras la derrota del América ante Juárez

Atlas vs Chivas: cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío en vivo