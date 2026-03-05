Mujeres con Bienestar Edomex 2026: qué beneficiarias son la últimas en recibir el pago de marzo

El programa social Mujeres con Bienestar, promovido por el Gobierno del Estado de México, brinda apoyo económico bimestral a personas en situación de vulnerabilidad. (Gobierno Edomex)

Disponible en los 125 municipios de la entidad, esta iniciativa está dirigida a mujeres de 18 a 63 años que afrontan condiciones vulnerables. Además del depósito de 2 mil 500 pesos cada dos meses, las beneficiarias acceden a servicios adicionales como seguro médico, descuentos en transporte público y asesoría tanto financiera como psicológica.

La meta principal del programa consiste en mejorar los ingresos de mujeres sin seguridad social y en situación de pobreza, mediante la combinación de recursos económicos y un paquete integral de servicios enfocados en su bienestar.

¿Qué beneficiarias son las últimas en recibir el pago de Mujeres con Bienestar Edomex?

Tomando en cuenta la forma en que se realizan los depósitos, se espera que las últimas beneficiarias en recibir el pago de Mujeres con Bienestar sean aquellas cuya primera letra de su CURP inicie con las letras de la S a la Z.

Cabe recordar que la distribución de los recursos se organiza en cinco grupos distintos, divididos según la inicial de la CURP de cada beneficiaria.

Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z

Las autoridades informaron que los pagos de este bimestre comenzaron a realizarse a partir del pasado 2 de marzo para las beneficiarias cuyo primer apellido inicia con las letras A, B y C.

¿Cómo saber si ya me llegó el depósito del programa?

Las participantes del programa Mujeres con Bienestar tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Nuevas reglas del programa en 2026

De acuerdo con las nuevas reglas de operación de la Secretaría de Bienestar, las participantes que residen en zonas rurales podrán recibir apoyo por un máximo de dos años, mientras que para quienes habitan en áreas urbanas la permanencia se limita a un año.

Las modificaciones recientes en el programa Mujeres con Bienestar también redefinen el rango de edad para acceder: desde este año, solo se admite a mujeres entre 18 y 59 años, en contraste con la normativa anterior que permitía la incorporación hasta los 62 años. Las beneficiarias que cumplan 60 años serán dadas de baja automáticamente.

