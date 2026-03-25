Integrantes de la Marina, Defensa y SRE suben al portaviones estadounidense USS Nimitz

El USS Nimitz, buque insignia de la Cuarta Flota de Estados Unidos, realiza maniobras conjuntas frente a la costa del Pacífico mexicano. (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)

El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este 24 de marzo la visita de autoridades mexicanas al portaaviones USS Nimitz durante su participación en el ejercicio “Southern Seas 2026”.

La embarcación USS Nimitz, acompañada por varias naves de la Cuarta Flota de la Marina de los Estados Unidos, navega por la costa del Pacífico mexicano como parte de la undécima edición del evento, iniciada en 2007.

Durante la travesía, integrantes de las Secretaría de Marina, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores de México acompañaron a Ronald Johnson, según el comunicado oficial compartido por el diplomático estadounidense.

Viaje del USS Nimitz busca fortalecer la cooperación en el continente

Southern Seas 2026 promueve la interoperabilidad regional y el fortalecimiento de alianzas estratégicas entre países socios del continente americano. Crédito: X/@USAmbMex

El ejercicio multinacional implica visitas a puertos y maniobras conjuntas con países socios, lo que busca fortalecer la interoperabilidad y la cooperación regional, de acuerdo con la declaración difundida por la embajada de Estados Unidos.

Cassidy Norman, contralmirante y comandante del Nimitz, afirmó: “Esperamos continuar con el legado de trabajo en equipo al colaborar y entrenar junto a nuestros socios regionales“.

La presencia del USS Nimitz, con más de 51 años de servicio en misiones internacionales, es señalada como un reflejo de la relación “moderna y dinámica” entre Estados Unidos y México, caracterizada por la confianza mutua y el objetivo compartido de enfrentar amenazas como el narcotráfico, tráfico de armas y personas. Según la embajada, estas acciones son resultado del liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump.

El embajador subrayó que la actual cooperación bilateral opera de manera permanente y representa un mensaje directo a quienes intentan expandir la violencia o comercializar narcóticos ilícitos: estas acciones serán respondidas por una coalición internacional que “los criminales no tendrán dónde esconderse. Ni por tierra, ni por aire, ni por mar.”

USS Nimitz visitará más de 10 países del continente americano

FILE PHOTO: Crews are seen on the flight deck of the USS Nimitz, off the coast of Busan, South Korea, 27 March 2023/Pool via REUTERS/File Photo/File Photo

La Marina de los Estados Unidos desplegará el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley en la región sudamericana en 2026, según anunció el Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos/Cuarta Flota el pasado 23 de marzo.

El “Southern Seas 2026”, prevé la participación conjunta con fuerzas marítimas aliadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, junto con escalas en puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

La operación ofrecerá intercambios de expertos y visitas para autoridades de los países participantes, que podrán observar maniobras de portaaviones de primera línea, según el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de estados Unidos: “Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestras naciones socias en todo el dominio marítimo”, afirmó el oficial en el comunicado.

“Southern Seas 2026” constituye la undécima edición del ejercicio, que desde 2007 promueve la cooperación militar y regional a través de maniobras navales, visitas a puerto y actividades de formación conjunta.

El Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz incluye al USS Nimitz como buque insignia, personal embarcado del Grupo de Ataque de Portaaviones 11, el DESRON 9, y el Ala Aérea Embarcada (CVW 17), formado por seis escuadrones que operan aeronaves como F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, C-2A Greyhound y MH-60R/S Sea Hawk.