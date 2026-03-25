México

Integrantes de la Marina, Defensa y SRE suben al portaviones estadounidense USS Nimitz

La travesía del buque estadounidense por aguas mexicanas incluyó la participación de funcionarios del gobierno mexicano

Guardar
El USS Nimitz, buque insignia
El USS Nimitz, buque insignia de la Cuarta Flota de Estados Unidos, realiza maniobras conjuntas frente a la costa del Pacífico mexicano. (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos)

El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este 24 de marzo la visita de autoridades mexicanas al portaaviones USS Nimitz durante su participación en el ejercicio “Southern Seas 2026”.

La embarcación USS Nimitz, acompañada por varias naves de la Cuarta Flota de la Marina de los Estados Unidos, navega por la costa del Pacífico mexicano como parte de la undécima edición del evento, iniciada en 2007.

Durante la travesía, integrantes de las Secretaría de Marina, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores de México acompañaron a Ronald Johnson, según el comunicado oficial compartido por el diplomático estadounidense.

Viaje del USS Nimitz busca fortalecer la cooperación en el continente

Southern Seas 2026 promueve la
Southern Seas 2026 promueve la interoperabilidad regional y el fortalecimiento de alianzas estratégicas entre países socios del continente americano. Crédito: X/@USAmbMex

El ejercicio multinacional implica visitas a puertos y maniobras conjuntas con países socios, lo que busca fortalecer la interoperabilidad y la cooperación regional, de acuerdo con la declaración difundida por la embajada de Estados Unidos.

Cassidy Norman, contralmirante y comandante del Nimitz, afirmó: “Esperamos continuar con el legado de trabajo en equipo al colaborar y entrenar junto a nuestros socios regionales“.

La presencia del USS Nimitz, con más de 51 años de servicio en misiones internacionales, es señalada como un reflejo de la relación moderna y dinámica entre Estados Unidos y México, caracterizada por la confianza mutua y el objetivo compartido de enfrentar amenazas como el narcotráfico, tráfico de armas y personas. Según la embajada, estas acciones son resultado del liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump.

El embajador subrayó que la actual cooperación bilateral opera de manera permanente y representa un mensaje directo a quienes intentan expandir la violencia o comercializar narcóticos ilícitos: estas acciones serán respondidas por una coalición internacional que “los criminales no tendrán dónde esconderse. Ni por tierra, ni por aire, ni por mar.”

USS Nimitz visitará más de 10 países del continente americano

FILE PHOTO: Crews are seen
FILE PHOTO: Crews are seen on the flight deck of the USS Nimitz, off the coast of Busan, South Korea, 27 March 2023/Pool via REUTERS/File Photo/File Photo

La Marina de los Estados Unidos desplegará el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley en la región sudamericana en 2026, según anunció el Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos/Cuarta Flota el pasado 23 de marzo.

El “Southern Seas 2026”, prevé la participación conjunta con fuerzas marítimas aliadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, junto con escalas en puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

La operación ofrecerá intercambios de expertos y visitas para autoridades de los países participantes, que podrán observar maniobras de portaaviones de primera línea, según el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de estados Unidos: “Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestras naciones socias en todo el dominio marítimo”, afirmó el oficial en el comunicado.

“Southern Seas 2026” constituye la undécima edición del ejercicio, que desde 2007 promueve la cooperación militar y regional a través de maniobras navales, visitas a puerto y actividades de formación conjunta.

El Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz incluye al USS Nimitz como buque insignia, personal embarcado del Grupo de Ataque de Portaaviones 11, el DESRON 9, y el Ala Aérea Embarcada (CVW 17), formado por seis escuadrones que operan aeronaves como F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, C-2A Greyhound y MH-60R/S Sea Hawk.

Temas Relacionados

Ronald JohnsonUSS NimitzMarinaSedenaEEUUPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Derrame de Dos Bocas: qué se sabe del riesgo ambiental en el corredor arrecifal del golfo

Los daños recientes al ecosistema marino han encendido las alarmas entre comunidades pesqueras y ambientalistas que dependen de su biodiversidad

Derrame de Dos Bocas: qué

Avanza reforma a la Ley del ISSSTE: hermanos de trabajadores también serán derechohabientes

El dictamen se aplicaría bajo ciertos parámetros

Avanza reforma a la Ley

Joe Keery, estrella de Stranger Things, es captado en CDMX a horas de su show en el Pepsi Center

El entrañable Steve Harrington ha vivido un recibimiento espectacular en la capital, donde mensajes y memes en redes han inundado la previa a su esperado concierto

Joe Keery, estrella de Stranger

Tras llamado de Sheinbaum, confirman que las 20 personas desaparecidas en Cancún ya fueron localizadas

Además, las autoridades reportaron que los adolescentes se encuentran en sus domicilios

Tras llamado de Sheinbaum, confirman

Reynaldo Rossano ‘El Papirrín’ denuncia que su ex no le deja ver a sus hijos desde hace años: “Los secuestró y manipuló”

El actor asegura que la distancia con sus hijos se ha profundizado por influencia de su exesposa Karla Arreola y revela cómo ha intentado, sin éxito, restablecer la comunicación desde la separación

Reynaldo Rossano ‘El Papirrín’ denuncia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan en EEUU a miembro

Condenan en EEUU a miembro del Cártel de Sinaloa que frenó la distribución de drogas por un viaje de Ovidio Guzmán

AR-15, el rifle semiautomático de 5.56 mm que utilizó el alumno que asesinó a dos maestras en Michoacán

Dos detenidos y más de 17 mil litros de precursores químicos asegurados en retén de la carretera Morelia–Salamanca

Finaliza prórroga para Hernán Bermúdez Requena: qué sigue en el proceso en contra del presunto líder de La Barredora

Con fusil y ropa negra: así presumió el adolescente en redes el arma con la que mató a dos maestras en preparatoria de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Fan de Kenia Os sorprende

Fan de Kenia Os sorprende al unirse a videollamada con Peso Pluma y logra interacción exclusiva con la cantante

Joe Keery, estrella de Stranger Things, es captado en CDMX a horas de su show en el Pepsi Center

Reynaldo Rossano ‘El Papirrín’ denuncia que su ex no le deja ver a sus hijos desde hace años: “Los secuestró y manipuló”

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas y medalla femenil hoy 24 de marzo

“Antes de ti habemos muchas”: Lupita Jones y Andrea Meza reaccionan a las declaraciones de Fátima Bosch sobre Miss Universo

DEPORTES

Mundial 2026: esta es la

Mundial 2026: esta es la fecha en la que se conocerá al tercer rival de México

México vs Portugal será transmitido en el Zócalo de la CDMX gratis: lo que debes saber para ver el juego del Tri

Es oficial: Atlante será local en el Estadio Ciudad de México

Cuál sería la sanción para el jugador de Puebla que agredió a árbitro

Esto costarán los alimentos y bebidas en el Estadio Ciudad de México: revelan lista de precios para la reinauguración