Jefe del principal Lobby petrolero de EEUU urge reabrir Ormuz ante alza global de precios

Washington, 24 mar (EFE).- El director ejecutivo del Instituto Americano del Petróleo (API), Mike Sommers, jefe del principal lobby petrolero de Estados Unidos, advirtió este martes que la reapertura del estrecho de Ormuz es clave para frenar el alza de los precios del petróleo y el gas a nivel global.

"La verdad es que no hay sustituto para el estrecho. Esa es la pieza clave que debe construirse, y debe hacerse rápidamente", afirmó Sommers este martes durante su intervención en la conferencia energética CERAWeek en Houston.

Sommers agregó que “de lo contrario, seguiremos viendo un aumento de precios en todo el país, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y Asia, por donde fluye gran parte de este petróleo”.

El ejecutivo subrayó que cerca de una quinta parte del suministro mundial de crudo transita por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica cuya interrupción ha generado tensiones en los mercados energéticos y presiona al alza los precios internacionales.

Sommers también señaló que, a diferencia de crisis anteriores, los productores estadounidenses no incrementarán de inmediato su producción, debido a la volatilidad de los precios, lo que limita la capacidad de compensar el impacto del cierre de esa ruta clave.

El representante de la industria insistió en que la situación requiere una respuesta urgente tanto en el plano internacional como en la política interna estadounidense, en medio de un contexto marcado por la incertidumbre sobre la evolución del conflicto con Irán.

Por su parte, el mandatario estadounidense, Donald Trump, adelantó este martes que Irán se habría comprometido a no fabricar armas nucleares durante las conversaciones que el presidente asegura que Washington y Teherán mantienen y por las que decidió posponer durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas de la nación islámica.

Al cierre de la jornada de este martes, los precios del petróleo se mantuvieron en niveles elevados y volátiles, con el barril de Brent, referencia internacional, en torno a los 100 dólares, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos se situó cerca de los 88 a 90 dólares por barril.

El mercado estuvo marcado por fuertes oscilaciones en medio de la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz, lo que ha incrementado la sensibilidad de los precios ante cualquier señal sobre una posible escalada o avances diplomáticos. EFE