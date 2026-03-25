Gerardo Fernández Noroña dona 64 mil pesos a Cuba, pero transferencia aparece como devuelta.

El senador Gerardo Fernández Noroña informó que realizó una transferencia por 64 mil pesos a una cuenta destinada a recaudar recursos para apoyo humanitario en Cuba, en respuesta a una convocatoria pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador para realizar aportaciones voluntarias.

Sin embargo, al consultar el movimiento en el sistema del Banco de México, el pago aparece con estatus de “devuelto”, lo que significa que la operación no se concretó.

El legislador difundió en redes sociales una captura del comprobante de la transferencia realizada el martes 24 de marzo a las 13:26 horas.

Junto a la imagen escribió: “Mi solidaridad con Cuba”, mensaje con el que confirmó su participación en la iniciativa de donaciones.

Donación de Noroña a Cuba tras convocatoria pública

La transferencia anunciada por el senador se dio después de que López Obrador invitara a la ciudadanía a realizar aportes económicos para respaldar a la isla mediante una cuenta administrada por la Asociación Civil Humanidad con América Latina.

El senador anunció un apoyo económico a Cuba, pero la transferencia no se concretó.

De acuerdo con lo difundido por el propio legislador, el depósito fue realizado como una contribución personal dentro de esta convocatoria abierta a simpatizantes y ciudadanos interesados en participar.

Asociación civil coordina colecta para reunir recursos

La cuenta receptora pertenece a la Asociación Civil Humanidad con América Latina, organización integrada por ciudadanos, escritores, académicos y periodistas que impulsan una colecta con fines de apoyo.

Entre las personas que han respaldado públicamente la iniciativa figuran figuras del ámbito cultural e intelectual que firmaron un posicionamiento para promover la recaudación de fondos.

Sistema de pagos registra la transferencia como “devuelta”

Tras la publicación del comprobante de la transferencia, medios de comunicación verificaron el movimiento en el sistema de pagos electrónicos interbancarios.

El Banco de México reportó la transferencia con estatus de ‘devuelto’. REUTERS/Henry Romero

El registro del Banco de México indica que el pago identificado con los datos compartidos se encuentra en estado “devuelto”, por lo que no se generará un comprobante final de transferencia.

Hasta el momento no se han informado de manera pública las razones específicas por las que la operación aparece con ese estatus.

Convocatoria suma participaciones de figuras públicas

La iniciativa de donaciones surgió a partir del llamado realizado por López Obrador y ha sido retomada por legisladores y simpatizantes que han señalado su intención de realizar aportaciones voluntarias con recursos propios.

El llamado de López Obrador a apoyar a Cuba detonó una ola de donaciones voluntarias. (Cuartoscuro/Archivo)

En algunos casos, los participantes han hecho públicos los depósitos realizados como parte de la campaña de apoyo promovida por la asociación civil.

Ayuda y acciones de apoyo dirigidas a Cuba

Envíos de ayuda humanitaria impulsados desde el gobierno de Claudia Sheinbaum

Convocatoria pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador para realizar donaciones económicas voluntarias

Recaudación de recursos a través de la Asociación Civil Humanidad con América Latina para adquirir alimentos , medicinas y combustible

Aportaciones anunciadas por legisladores y figuras públicas que se sumaron a la colecta

Donaciones individuales difundidas por participantes en la iniciativa, entre .ellas la transferencia compartida por el senador Gerardo Fernández Noroña.