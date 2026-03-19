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Fernández Noroña deja este cargo en el Senado: “No hay recursos ni para imprimir un libro”

El senador explicó que presentó su renuncia en noviembre de 2025, pero decidió hacerla pública recientemente ante la falta de cambios financieros

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Gerardo Fernández Noroña renunció al
Gerardo Fernández Noroña renunció al Consejo Editorial del Senado por la falta de presupuesto para cumplir con sus funciones. Foto: Captura de pantalla en YouTube/SenadoMexico

El senador Gerardo Fernández Noroña anunció que dejó el Consejo Editorial del Senado de la República al señalar que el órgano no cuenta con presupuesto para realizar su labor.

Durante un encuentro con medios, explicó que presentó su renuncia desde el 12 de noviembre del año pasado, aunque decidió hacerla pública recientemente ante la falta de cambios en la situación financiera.

El legislador afirmó que hasta ahora no se ha asignado ningún recurso para las tareas editoriales, lo que —según dijo— impide cumplir con el objetivo de publicar materiales relacionados con la actividad legislativa. “No recibimos presupuesto ni para imprimir un volante”, declaró.

Añadió que mantener la responsabilidad sin recursos ni funciones operativas resulta poco viable. Incluso consideró que, en estas condiciones, es probable que el Senado no produzca libros durante la actual legislatura.

El Consejo Editorial del Senado y su papel en la difusión cultural

La salida del senador ocurre después de que el Consejo Editorial fuera reinstalado formalmente el 19 de abril de 2025 con la intención de reactivar la producción editorial en la Cámara alta.

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Gerardo Fernández Noroña renunció al Consejo Editorial del Senado debido a la falta de presupuesto para cumplir con las funciones del órgano. Crédito: Senado de la República

En ese momento, Noroña destacó que el proyecto buscaba fortalecer la difusión cultural y preservar la memoria de la actividad parlamentaria.

La propuesta incluía ampliar el tipo de publicaciones impulsadas por el Senado y acercar el material a la ciudadanía, así como generar espacios dentro del recinto legislativo para fomentar la lectura.

Qué funciones tenía el Consejo Editorial del Senado

De acuerdo con lo planteado durante su reinstalación, el Consejo Editorial tenía varias tareas orientadas a organizar y fortalecer la actividad editorial del Senado. Entre las principales se encontraban:

  • Preservar la memoria histórica del trabajo legislativo mediante la publicación de libros y documentos institucionales.
  • Coordinar la producción que anteriormente realizaban distintas áreas del Senado sin un esquema común.
  • Impulsar la difusión de textos legislativos, históricos y culturales dirigidos al público en general.
  • Promover actividades y espacios que acerquen la lectura a la ciudadanía dentro del Senado.
  • Establecer acuerdos con instituciones públicas para imprimir y distribuir publicaciones oficiales.

Estas funciones formaban parte del plan para consolidar un proyecto editorial más amplio dentro del Poder Legislativo, el cual ahora enfrenta incertidumbre ante la falta de recursos señalada por el propio senador.

Respaldo de legisladores a la reactivación del órgano editorial

Cuando se formalizó la reinstalación del consejo, legisladores de distintos partidos respaldaron la iniciativa y destacaron su importancia para la difusión del conocimiento.

Alejandro González Yáñez celebró la
Alejandro González Yáñez celebró la reactivación del Consejo Editorial del Senado y destacó su importancia para la difusión del conocimiento. (Foto: especial)

Entre ellos estuvieron el senador Alejandro González Yáñez, quien celebró la reactivación del órgano, así como el priista Rolando Zapata Bello, que subrayó la relevancia de que el Senado impulse publicaciones de utilidad para la sociedad.

También participaron la senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, y la panista Guadalupe Murguía Gutiérrez, quienes coincidieron en que el consejo podría fortalecer la promoción de la lectura y el acceso al conocimiento desde el ámbito legislativo.

Donaciones para Cuba y postura sobre la revocación de mandato

En el mismo encuentro con medios, Noroña fue consultado sobre la posibilidad de que legisladores realicen donaciones para apoyar a Cuba.

Señaló que cada integrante de la bancada decidirá el monto que aportará y adelantó que él analiza donar su dieta de un mes.

El senador añadió que, más allá de las contribuciones económicas, considera que el apoyo también debería contemplar el envío de petróleo, al señalar que se trata de una necesidad prioritaria para ese país.

Finalmente, se refirió al debate político sobre la revocación de mandato presidencial y consideró que es válido que la titular del Ejecutivo participe en la discusión pública para explicar su gestión, al señalar que la decisión final corresponde a la ciudadanía dentro de un proceso democrático.

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