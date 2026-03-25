Dónde ver gratis películas y documentales sobre Semana Santa en México este marzo de 2026 crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Con la llegada de la Semana Santa, miles de personas en México buscan contenidos audiovisuales que permitan reflexionar sobre la fe, la historia de Jesús y los valores de estas fechas.

Este año, existen diversas alternativas para acceder de forma gratuita y legal a películas y documentales relacionados con Dios, Jesús y la Semana Santa, tanto en plataformas digitales como en televisión abierta.

Plataformas gratuitas de streaming: acceso sin costo y variedad temática

Durante marzo de 2026, varias aplicaciones y sitios web ofrecen un amplio catálogo de películas y series de temática religiosa. Entre las opciones más destacadas se encuentran:

Pluto TV : Dispone de canales temáticos en vivo, como “Pluto TV Historia” y “Cine”, que suelen programar maratones de clásicos religiosos y películas bíblicas durante los días santos.

Tubi : Ofrece un catálogo gratuito bajo demanda que incluye películas religiosas, historias bíblicas y producciones basadas en hechos reales.

Canela TV : Presenta una selección de películas y series familiares, incluyendo títulos de contenido religioso dirigidos a todas las edades.

YouTube : En el canal oficial de películas gratuitas, se pueden encontrar clásicos sobre la vida de Jesús, así como documentales y películas cristianas en español.

Mercado Play : A través de la app de Mercado Libre, brinda acceso gratuito a películas de drama, fe y biografías religiosas.

Filmoteca UNAM: Recurso ideal para quienes buscan cine clásico mexicano, con títulos de época que abordan temas religiosos y tradiciones de Semana Santa.

Estas plataformas no requieren suscripción de pago y pueden consultarse desde computadoras, teléfonos inteligentes o televisores inteligentes, facilitando el acceso desde cualquier lugar del país.

"La pasión de Cristo" - Jim Caviezel - 20th Century Fox

Televisión abierta: programación especial para Semana Santa

Los canales de TV abierta en México mantienen la tradición de transmitir películas emblemáticas durante la Semana Santa. Este marzo de 2026, las principales televisoras han anunciado su programación especial:

Azteca 7 y Azteca 1 : Repetirán títulos clásicos como La Pasión de Cristo de Mel Gibson, Ben-Hur y Los Diez Mandamientos en Jueves y Viernes Santo, permitiendo que las familias mexicanas revivan historias que han formado parte del imaginario colectivo.

Las Estrellas (Televisa): Incluye en su barra de programación películas como Jesús de Nazaret y producciones bíblicas infantiles, ideales para el público familiar.

La programación de televisión abierta sigue siendo una opción accesible para quienes prefieren disfrutar del contenido en casa, sin depender de conexión a internet o dispositivos adicionales.

Contenidos en línea y recursos adicionales

Además de las plataformas de streaming y la televisión tradicional, existen recursos en línea que enriquecen la experiencia de Semana Santa:

Desde la Fe : El portal de la Arquidiócesis de Guadalajara publica misales, guías de contenido y materiales de reflexión para marzo, útiles para quienes buscan profundizar en el significado de estas fechas.

Famiplay: Si bien es una plataforma de pago, ofrece recomendaciones de películas y series católicas familiares, algunas de las cuales pueden estar disponibles en modalidad gratuita durante Semana Santa.

Sugerencias de películas y series recomendadas para 2026

Para quienes buscan recomendaciones específicas, estas son algunas de las películas y series más populares y fáciles de encontrar en las plataformas gratuitas:

Ben-Hur

El Príncipe de Egipto

La Resurrección de Cristo

José: Rey de los Sueños

Jesús de Nazaret

Los Diez Mandamientos

La Pasión de Cristo

Además, la serie The Chosen (Los Elegidos), que narra la vida de Jesús y sus discípulos desde una perspectiva contemporánea, suele estar disponible sin costo en distintas plataformas digitales.

Televisión abierta: programación especial para Semana Santa (20th Century Studios)

La Semana Santa, una oportunidad para la reflexión audiovisual

Aprovechar estas alternativas gratuitas permite acercarse a la historia de la Semana Santa y sus valores desde el cine y la televisión, abriendo la puerta a la reflexión y el fortalecimiento de la fe en familia durante marzo de 2026.

La variedad de opciones asegura que cada persona encuentre el contenido que más se adapte a sus intereses y creencias, sin necesidad de desembolsar dinero ni recurrir a sitios ilegales.