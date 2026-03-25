¿Cuáles son los avances de igualdad de género en México? Esto dice ONU Mujeres

Disminuye brecha laboral en México: ONU Mujeres

En un contexto clave para dar seguimiento a los compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible, la Secretaría de las Mujeres, ONU Mujeres, el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género (CEEG) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el respaldo técnico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentaron la publicación La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe: indicadores de género de México a 2025.

El documento ofrece un análisis sustentado en evidencia sobre los avances y desafíos del país en materia de equidad de género, a partir de indicadores que permiten monitorear los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su finalidad es fortalecer la toma de decisiones informadas y contribuir a acelerar el logro de la igualdad sustantiva.

Indicadores para la toma de decisiones

Durante la apertura del evento, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, destacó la importancia de contar con herramientas estadísticas que otorguen rigor a las políticas públicas. Señaló que estos indicadores permiten orientar las acciones del Estado mexicano hacia la igualdad sustantiva, así como a la prevención, atención y combate de las violencias contra las mujeres.

Además, subrayó que los datos ofrecen una visión clara del estado actual del país, los avances alcanzados, los retos pendientes y las áreas donde es necesario mejorar la toma de decisiones tanto a nivel institucional como en conjunto con el gobierno federal.

Secretaria de Mujeres y ONU Mujeres. (@ONUMujeresMX)

Por su parte, Bibiana Aido, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, enfatizó el papel estratégico de la información estadística con enfoque de género. Indicó que los datos oficiales son fundamentales para guiar las decisiones de política pública y promover acciones que aceleren el cumplimiento de la equidad.

Asimismo, resaltó que el documento reúne de manera accesible los indicadores de género correspondientes a nueve ODS, lo que permite identificar avances y desafíos en el país.

México mantiene su liderazgo regional en estadísticas de género

La publicación también permite dimensionar las desigualdades que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y visibiliza brechas persistentes que requieren respuestas integrales desde las políticas públicas, así como la coordinación entre actores institucionales y sociales.

México ha mantenido por más de 25 años un liderazgo regional en estadísticas de género y actualmente preside la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe.

En este espacio, los países aprobaron el Compromiso de Tlatelolco, que establece una década de acciones orientadas al logro de la igualdad sustantiva de género y la construcción de la sociedad del cuidado.

En el ámbito estadístico, dicho compromiso plantea la necesidad de consolidar la transversalización del enfoque de género en los sistemas de información, adoptar perspectivas interseccionales y territoriales, así como integrar datos georreferenciados que permitan identificar con mayor precisión las desigualdades.

A su vez, Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, destacó la relevancia de transformar los datos en información útil para la toma de decisiones. Señaló que este proceso es clave para acelerar el avance hacia la igualdad sustantiva y fortalecer el seguimiento de los ODS y de la Agenda Regional de Género.

El informe es resultado de un esfuerzo interinstitucional orientado a consolidar sistemas de información con perspectiva de género y a reforzar el monitoreo de los avances hacia la igualdad.