Burrita Burrona sorprende al reaparecer de nuevo junto a Turbulence: ¿quién la interpreta ahora?

Nadie lo esperaba: Burrita Burrona vuelve al canal de Turbulence. Foto: (Captura de pantalla)

La drag queen e influencer Turbulence, interpretada por Erick Martínez, publicó este 22 de marzo un nuevo video en sus plataformas digitales con el que continúa la reestructuración de su proyecto “El Universo de Las Amponas”, una propuesta de entretenimiento protagonizada por mascotidrags que en los últimos meses ha estado marcada por cambios, polémicas y nuevas incorporaciones.

El regreso del proyecto ocurre tras la salida de Momo Guzmán, quien daba vida a uno de los personajes más emblemáticos: Burrita Burrona. Este personaje, que durante años formó un popular dueto con Turbulence, se convirtió en pieza clave del universo narrativo y del éxito del canal. Su ausencia generó incertidumbre entre los seguidores, quienes cuestionaron el futuro de Las Amponas.

Tras este cambio, a finales de 2025 el proyecto intentó mantenerse vigente con la participación de otros personajes, aunque pronto la salida de Lobita Lobérrima y Mamá Melanito también fue un hecho. Sin embargo, ante el impacto de la salida de Burrita Burrona, Erick Martínez decidió tomar una pausa temporal de las plataformas digitales, lo que incrementó las dudas sobre la continuidad del concepto.

El regreso del personaje promete un ambiente novedoso en colaboración con los nuevos personajes integrados al proyecto. Foto: (Captura de pantalla)

En 2026, Turbulence regresó con una nueva propuesta narrativa que busca dar continuidad al universo a través de una idea de multiverso. Bajo este enfoque, los personajes originales podrían coexistir en distintas versiones o líneas narrativas, lo que permitiría reintroducir figuras conocidas mientras se suman nuevos talentos y conceptos.

Uno de los elementos más destacados de esta nueva etapa ha sido la incorporación de personajes inéditos. Entre ellos sobresale Perrita Grifa, aunque su participación no ha estado exenta de polémica, luego de que se hiciera público un desacuerdo relacionado con un contrato de colaboración. A pesar de ello, el proyecto ha seguido avanzando con nuevas apuestas creativas.

Asimismo, se presentó una nueva mascotidrag: una dragona de estilo colorido y estética “girly”, cuyo nombre fue elegido mediante una dinámica en redes sociales. Tras un proceso de votación entre seguidores, el personaje fue bautizado como Draga Dragona, consolidándose como una de las nuevas figuras dentro del universo de Las Amponas.

Burrita Burrona reaparece en nueva etapa de Las Amponas. Credito:IG@burritaburrona

No obstante, el momento más comentado del reciente video fue el regreso de Burrita Burrona. La reaparición del personaje generó sorpresa entre los fans, quienes inicialmente especularon sobre un posible retorno de Momo Guzmán. Sin embargo, posteriormente se confirmó que en esta ocasión la botarga fue interpretada por la drag queen Hiromi, quien incluso compartió en sus redes sociales imágenes y videos caracterizada como el icónico personaje.

El contenido del video mantuvo el estilo característico del canal, con dinámicas de humor y chistes entre los personajes, al tiempo que sirvió como una estrategia para reintegrar a Burrita Burrona dentro de esta nueva etapa narrativa. La interacción entre Turbulence, la nueva Dragona y el resto de personajes apunta a consolidar un universo expandido que combine elementos conocidos con propuestas frescas.

Con este relanzamiento, Turbulence busca mantener vigente su proyecto y adaptarse a los cambios en su equipo creativo, apostando por la reinvención y la expansión de su universo digital. Mientras tanto, la respuesta del público continúa siendo clave para definir el rumbo de Las Amponas en esta nueva fase.