Sheinbaum revisará acceso de publicidad del Estado para “medios alternativos”

Resaltó la importancia de que existan estos medios que representan un contrapeso necesario frente a los medios comerciales. (Captura de pantalla)

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que buscará modificar la ley para fortalecer a los medios alternativos e independientes.

Durante su conferencia de prensa, resaltó la importancia de que existan estos medios que representan un contrapeso necesario frente a los medios comerciales.

Información en desarrollo