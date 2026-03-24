México

Sheinbaum revisará acceso de publicidad del Estado para “medios alternativos”

La mandataria consideró necesario fortalecer otras opciones de información además de los medios tradicionales y comerciales

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Resaltó la importancia de que
Resaltó la importancia de que existan estos medios que representan un contrapeso necesario frente a los medios comerciales. (Captura de pantalla)

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que buscará modificar la ley para fortalecer a los medios alternativos e independientes.

Durante su conferencia de prensa, resaltó la importancia de que existan estos medios que representan un contrapeso necesario frente a los medios comerciales.

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