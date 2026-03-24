Sheinbaum revisará acceso de publicidad del Estado para “medios alternativos”

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que buscará modificar la ley para fortalecer a los medios alternativos e independientes.
Durante su conferencia de prensa, resaltó la importancia de que existan estos medios que representan un contrapeso necesario frente a los medios comerciales.
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