Punto por punto: las nuevas reglas del SAT para que organizaciones civiles reciban donativos

El SAT explicó qué ocurre con los donativos y organizaciones que los reciben Foto: CUARTOSCURO

Las consecuencias de la reciente depuración del padrón de donatarias en México ya se reflejan en la vida de decenas de organizaciones civiles. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización de 270 donatarias durante 2025, lo que afecta su posibilidad de recibir donativos que pueden ser deducidos de impuestos.

El SAT explicó que las organizaciones afectadas no cumplieron con los requisitos previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). Entre ellos, destaca la obligación de destinar los recursos a los fines autorizados y de presentar la documentación que respalde sus actividades. En el caso de las organizaciones dedicadas a la investigación científica, la autoridad precisó que varias fueron excluidas del padrón por no entregar el documento que acredita que sus investigaciones tienen ese carácter.

Para que una organización o fideicomiso sea considerada donataria autorizada, debe cumplir con diversos requisitos. Uno de los puntos centrales es que su objeto social esté alineado con lo que marca la Ley del ISR y que presente un aval oficial que certifique que desarrolla las actividades permitidas por la norma. Esta autorización permite que las donatarias tributen como personas morales sin fines de lucro y, en consecuencia, queden exentas del pago de ISR.

En 2025, el SAT notificó la revocación a las organizaciones afectadas y les otorgó el derecho de audiencia, conforme al procedimiento detallado en el artículo 82-Quater de la Ley del ISR. El procedimiento busca garantizar que las donatarias tengan la oportunidad de subsanar omisiones o errores antes de que la autoridad revoque definitivamente su autorización.

El SAT aclaró que la revocación de la autorización solo se aplica cuando la organización no cumple o no corrige las deficiencias detectadas en el plazo legal otorgado. Una vez revocada la autorización, las organizaciones pueden volver a solicitarla si reúnen los requisitos pendientes, especialmente aquellos relacionados con la nueva ley de Ciencia en el caso de las dedicadas a la investigación.

La lista de donatarias cuya autorización fue revocada se publica tanto en el Diario Oficial de la Federación como en el portal del SAT, con el objetivo de brindar transparencia y certeza a los donantes sobre el destino de los recursos deducibles de impuestos.

El SAT garantiza transparencia en los procesos con las organizaciones REUTERS / Carlos Jasso

Qué implica la revocación de la autorización de donatarias

Las organizaciones civiles y fideicomisos que pierden esta autorización ya no pueden recibir donativos deducibles del ISR, lo que limita el incentivo fiscal para quienes desean apoyar causas sociales, científicas o educativas a través de donaciones.

La revocación afecta solo a una pequeña porción del padrón nacional, que supera las 10 mil entidades. El SAT remarcó que el procedimiento es estricto y garantiza el derecho de defensa de cada organización.

Proceso y requisitos para obtener o recuperar la autorización

Para obtener la autorización como donataria, las organizaciones deben presentar su escritura constitutiva con un objeto social conforme a la Ley del ISR y un documento oficial que avale sus actividades.

El tipo de documento requerido varía según la actividad; por ejemplo, para quienes realizan investigaciones científicas, la nueva ley de Ciencia determina la naturaleza del documento probatorio. Si la organización subsana la falta, puede volver a solicitar la autorización ante el SAT.

Transparencia y compromiso institucional

El SAT reiteró que todas las decisiones de revocación siguen un proceso legal que busca la equidad entre los contribuyentes y la correcta aplicación de los beneficios fiscales. La publicación de las listas en medios oficiales y el portal institucional responde a la demanda de transparencia en el uso de recursos públicos y privados.

El organismo reafirmó su compromiso de fortalecer un sistema tributario transparente y de promover el cumplimiento voluntario entre todas las personas y entidades contribuyentes.

En resumen:

Las donatarias autorizadas pueden recibir donativos deducibles del ISR y deben destinar los recursos a los fines establecidos por la Ley.

La autorización permite tributar como persona moral sin fines de lucro , lo que exime del pago de ISR.

En 2025, se revocaron 270 autorizaciones de un padrón de más de 10 mil, por incumplir requisitos legales.

La revocación siguió un procedimiento legal , que incluyó derecho de audiencia para las organizaciones afectadas.

Algunas organizaciones científicas perdieron la autorización por no acreditar la naturaleza de sus investigaciones con documentación válida según la nueva ley de Ciencia.

Las listas de donatarias revocadas se publican en el Diario Oficial de la Federación y el Portal del SAT para asegurar transparencia y certeza a los donantes.

Las organizaciones pueden solicitar nuevamente la autorización una vez que cumplan con los requisitos pendientes.

El SAT asegura que el proceso promueve la equidad y la transparencia fiscal en beneficio de toda la sociedad.