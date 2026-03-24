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“No se mendiga”: internautas relacionan mensaje de Belinda con videos de Ángela Aguilar y Nodal

Videos compartidos por Ángela Aguilar desataron una ola de comparaciones con clips publicados por Belinda cuando era novia del sonorense

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(Especial Infobae: Jesús Aviles)
(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Durante el fin de semana, Ángela Aguilar compartió en su canal de WhatsApp clips mostrando momentos personales con su esposo Christian Nodal. En uno de ellos, la cantante le pide a su esposo saludar a sus seguidores, pero él se niega y prefiere seguir viendo televisión.

En uno de los clips, la hija de Pepe Aguilar pide a su esposo saludar a los seguidores, petición a la que él responde con negativa, señalándole que no quiere y continúen viendo una película.

En las imágenes difundidas por Aguilar, se observa a la cantante mostrando su boca y parte de una mano, mientras insiste a Nodal para que participe en la grabación. Él le solicita, en un tono de frustración, que deje de grabar. Entre risas, Aguilar menciona a su esposo que tienen pendientes cuatro películas más, pues llevan vistas tres, antes de cortar la grabación. La artista justifica la insistencia explicando que el contenido es para sus seguidores de WhatsApp.

El canal de difusión de WhatsApp de Ángela Aguilar se ha convertido en el espacio donde la artista muestra aspectos íntimos de su vida y su relación con Nodal.

La escena fue relacionada por los internautas con un video que Belinda grabó junto a Nodal durante su relación, en el que ambos aparecen abrazados y la artista le pide a su entonces pareja que le cante.

Internautas identificaron similitudes en el comportamiento y las situaciones presentadas en los videos de Aguilar y Nodal respecto a aquellos que circulan de la etapa con Belinda. Las comparaciones incluyeron comentarios como: “Me parece que esa escena ya la vimos con Belinda”, “Quiere recrear cuando Beli y Nodal hicieron un live viendo películas” y “Similar a algo que subió Belinda”.

Usuarios inmediatamente compararon un video que años atrás, Belinda grabó junto al sonorense.

El mensaje de Belinda y su interpretación

Horas después de que los videos de Ángela Aguilar y Christian Nodal se viralizaron, Belinda compartió en sus historias de Instagram un video de una cuenta con mensajes motivacionales.

En el clip se escucha: “Lo que mereces no se mendiga, no se ruega, no se llora. Porque si tienes que pedirlo es porque no te lo quieren dar, porque no les nace”. El fragmento ha sido interpretado por numerosos usuarios como una posible referencia indirecta a la relación entre Aguilar y Nodal.

El video continúa: “.... el cariño, el afecto, la amabilidad, el amor, la honestidad, la complicidad, esas cosas no se piden. Si las tienes que pedir es porque no quieren, es porque no lo sienten. Y no es que no estén preparados, es que no te lo quieren dar a ti, no lo sienten por ti”.

El video que Belinda compartió
El video que Belinda compartió y relacionan con Nodal y Ángela Aguilar. (Capturas de pantalla)

Sin embargo, si es una respuesta o no a la relación de su exnovio no queda del todo confirmado, pues Belinda simplemente compartió el clip sin ningún otro mensaje.

Le recuerdan a Belinda a Nodal

Por otro lado, durante su concierto reciente de Nodal en Los Héroes, Tecámac, Estado de México, algunos asistentes le recordaron a Belinda mientras interpretaba sus éxitos, cuando fans corearon el nombre de su ex.

Durante un recital de Christian Nodal en Edoméx, la audiencia coreó el nombre de su expareja, Belinda.

Sin embargo, el cantante no reaccionó públicamente a estas referencias y se limitó a sonreír y continuó con su presentación con normalidad, concentrado en la música y en la interacción con el público, por lo que se desconoce si realmente alcanzó a escuchar lo que le decían.

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