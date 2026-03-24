México

Línea 5 del Metro CDMX: reportan incendio en inmediaciones de la estación Politécnico

Personal del STC activó los protocolos de emergencia al percatarse que las llamas provenían del exterior de las instalaciones del Metro

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Personas caminan por un andén
Personas caminan por un andén mientras un incendio arde visiblemente al exterior de un tren en la estación Metro Politécnico de la Línea 5 del STC. (X/ @Gposiadeoficial)

Usuarios de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) presenciaron el momento en el que un incendio afectó las inmediaciones de la estación Politécnico, esta situación generó una fuerte movilización por parte del personal del Metro CDMX y Protección Civil.

Minutos antes de las 21:00 horas circuló un video en redes sociales que captó el momento exacto en el que las llamas alcanzaron los límites de las vías de la terminal Politécnico, debido a la proximidad del fuego, los usuarios se alarmaron, otros más aprovecharon la emergencia para documentar el accidente.

Personal del STC activó los protocolos de emergencia como medida de prevención, pues a pesar de la proximidad del siniestro, el incendio se originó al exterior de la estación, por lo que descartaron cualquier posible afectación al servicio de la Línea 5 del Metro CDMX.

Usuarios de la estación Politécnico de la Línea 5 captaron el momento en el que se registró un incendio al exterior de las instalaciones del STC, el fuego causó alarma entre el personal del Metro CDMX y los usuarios que presenciaron el incidente (X/ @Gposiadeoficial)

¿Qué dijo el STC Metro del incendio en la estación Politécnico de la Línea 5?

Al lugar arribó personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y atendió el reporte, el incendio se originó en un depósito de basura, quemaron desechos cercanos a la Línea 5 del Metro CDMX, pero no afectó la operación de la línea que va de Pantitlán a Politécnico.

Más tarde, el STC Metro compartió un comunicado oficial en el que aclaró la situación. Lo primero que señaló es que el fuego no se originó dentro de las instalaciones de la Línea 5, así que negaron posibles fallas en el servicio de esta ruta.

Además recalcaron que el fuego se originó por la quema de basura, situación que fue atendida de manera inmediata por personal de bomberos. De la misma manera se descartaron lesionados o personas afectadas por la crisis.

(X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)

“Buena noche. En relación con la situación difundida en redes sociales, se informa que no se registró incendio en trenes o instalaciones del Metro. La presencia de fuego ocurrió al exterior de la estación Politécnico de la Línea 5, derivada de la quema de basura, situación que fue atendida de inmediato por personal de seguridad y Protección Civil. No hubo personas lesionadas ni afectación al servicio, el cual operó con normalidad”, informó el STC.

La operación de trenes en la Línea 5 continuó sin mayores retrasos o afectaciones por este incidente.

Metro CDMX incrementó número de usuarios en 2026

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México superó por primera vez los 100,8 millones de pasajeros en enero de 2026, cifra que representa un aumento del 4,4 % respecto al mismo mes de 2025, cuando registró 96,6 millones de usuarios, de acuerdo con la Estadística del Transporte Urbano de Pasajeros que el INEGI difundió el 24 de marzo.

Metro CDMX incrementa número de
Metro CDMX incrementa número de usuarios en 2026 (X/@MetroCDMX)

Datos recogidos en el informe señalan que en la Zona Metropolitana del Valle de México, los desplazamientos a través de todos los medios de transporte ascendieron a 173.9 millones de viajes en enero de 2026. Entre todos esos traslados, el Metro concentró más de la mitad de los movimientos, según el INEGI.

Durante 2025, el Metro CDMX acumuló un total de 1,241,582,324 viajes, lo que supone un incremento cercano al 6 % en comparación con 2024, cuando se reportaron 1.171 millones de trayectos, según la Estadística del Transporte Urbano de Pasajeros.

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