La misteriosa muerte de una madre, su hija y una mascota: lo que se sabe sobre la tragedia en Azcapotzalco

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de que vecinos de la colonia Santa Bárbara dieran aviso de un olor fétido, se localizó a Natalie Ariza Guerra y a Ariana, su hija de cinco años sin vida al interior de un departamento.

Además, una mascota sin vida fue ubicada en el mismo sitio.

El conjunto de edificios al que pertenece la vivienda se encuentra en la alcaldía Azcapotzalco, aparentemente los cuerpos de la mujer y la menor no tenían signos de violencia.

Peritos en el sitio habrían localizado un recado póstumo que decía “¡Te amo! amo a nuestra bebé, llámame“.

Se sabe que Natalie Ariza y su hija menor de edad contaban con ficha de búsqueda desde noviembre de 2025; sin embargo, se desconoce si fueron localizadas entre esa fecha y marzo de 2026, cuando finalmente se rescataron sus cuerpos.

De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, el cuerpo de Natalie fue localizado al interior de una lavadora, mientras que el cuerpo de la menor estaba en la cama sin aparentes signos de violencia.

Por el momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha emitido alguna ficha de información oficial sobre la línea de investigación que están siguiendo las autoridades.

Se presume que Natalie Natalie había estudiado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).